2026-03-17 20:06 時尚品味生活誌
AHC 推出保養新品 WINTER 擔任全球品牌大使韓流保養話題延燒
韓流美妝持續帶動亞洲保養趨勢，AHC日前宣布由韓國女團 aespa 成員 WINTER 擔任全球品牌大使後，相關話題在粉絲與美妝社群間引發關注。隨著新品系列上市，再度吸引市場目光。
此次 AHC 推出以穀胱甘肽為靈感的保養系列，主打日常保養程序中的多元搭配，其中包含「穀胱甘肽精華」與「穀胱甘肽精華棒」，提供不同質地與使用方式的選擇。產品已於韓國通路 Olive Young 上架，並在當地消費市場累積一定討論度。
作為品牌大使，WINTER 以舞台與日常造型中呈現的清新膚感形象，成為此次形象視覺的重要元素。品牌表示，透過不同情境的呈現，傳達簡約且重視日常保養步驟的理念。
話題也延伸至台灣娛樂圈，藝人木木與粼粼受邀前往首爾參與品牌交流行程，實地走訪 Olive Young 門市並體驗當地美妝消費文化。木木分享，韓國消費者在選擇保養品時重視使用感受與日常搭配方式；粼粼則觀察到，韓系妝容強調整體妝感與膚況呈現，保養步驟也相對細緻。
業者指出，隨著消費者對保養觀念的關注提升，產品選擇趨於多元，從日常基礎保養到不同質地搭配，皆反映市場需求。未來也將持續透過品牌合作與跨區交流，提供更多元的產品與體驗內容。惠登場，粉絲必搶WINTER同款愛用組＋限量小卡。
為回饋台灣消費者，AHC同步釋出台灣限定優惠與寵粉活動，福利再加碼，錯過再等一年：
1. WINTER愛用組（建議售價）：
AHC超秒晶透穀胱甘肽WINTER愛用超值組：上市優惠5折體驗價 $750
AHC雙波抗老多肽膠原WINTER愛用超值組：上市優惠5折體驗價 $950
開賣時間：康是美3/13、寶雅3/12、屈臣氏4/1，限量售完即止
2. WINTER小卡活動：參與活動可獲得限定小卡
活動期間：2026/3/1–3/31
於官方通路購買「AHC 醫美科研系列 活動商品」，完成發票登錄即可獲得WINTER 小卡1組（2張），限量1200組，先登錄先得。
活動辦法詳見Instagram https://reurl.cc/WbE3kk
從品牌大使官宣到新品上市，WINTER 與 AHC 的強強聯手持續創造話題。這款引爆韓國、被木木粼粼實測力薦的穀胱甘肽雙星，已經正式登陸台灣，無論是粉絲還是愛美女生，千萬不要錯過。
AHC販售通路
實體店面：康是美、寶雅、屈臣氏
電商平台： Momo、蝦皮AHC官方商城、PChome
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