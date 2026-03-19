現在美妝不只拼顏值！極簡派VS精品派大對決，你是哪一邊？ 圖片來源：官方提供

在台灣美妝市場，許多國際品牌能被消費者熟悉、甚至變成經典，很少只是品牌單方面努力。背後往往有一個長期經營市場的推手。深耕台灣美妝代理產業超過60年的東方美集團（TFM），正是其中最具代表性的存在。從早期百貨專櫃時代到如今數位電商並行的市場環境，東方美集團持續扮演「品牌推手」的角色，讓國際品牌與台灣消費者之間建立更深的連結。

深耕60年！打造台灣最大美妝品牌代理商

東方美集團早在60年前便投入台灣美妝代理市場，是台灣最早期的專業代理商之一。多年來持續投入市場經營，也讓集團逐漸建立起完整的品牌代理與通路管理能力。隨著市場環境改變，近年越來越少企業願意長期投入代理他人品牌的經營工作，因為這不只是銷售，更需要長時間的品牌教育與資源投資。但東方美集團始終堅持這條路，長期累積下來，也讓集團自然發展成為目前台灣最具規模的美妝品牌代理商之一，並建立起高度專業的市場形象。

東方美集團副董事長。圖片來源：官方提供

挑選品牌的核心哲學：理念一致比短期利益更重要

代理品牌並不只是「把商品帶進來賣」，對東方美集團而言，更像是一段長期合作的夥伴關係。因此，在評估合作品牌時，集團有一套清楚的判斷標準。

首先會評估品牌的定位與理念是否契合，包括品牌想傳遞的價值、產品訴求以及市場策略。接著更重要的是，品牌方是否認同「長期經營」的概念。

畢竟代理商需要為品牌持續投入人力、行銷與市場資源，如果品牌方只追求短期利益，合作往往難以長久。東方美集團強調，若品牌方願意提供資源與空間，一起投入長期經營，集團自然也會全力投入，讓品牌在台灣市場穩定成長，創造雙贏。

百貨佳麗寶專櫃服務客人。圖片來源：官方提供

成功打造英國芳療品牌AROMATHERAPY ASSOCIATES

談到長期經營品牌的案例，英國芳療品牌 AROMATHERAPY ASSOCIATES是東方美集團相當具代表性的成功經驗。

當年集團看中品牌創辦者的芳療理念，決定跨領域代理這個非日系的精油香氛品牌。為了讓品牌順利進入市場，東方美集團投入大量人力與資源，從通路洽談、專櫃設置到美容師培訓，甚至連服裝儀容與品牌推廣文宣都重新規劃。同時也透過長時間的教育與訓練，讓美容師能夠將芳療理念傳遞給消費者。為了深化體驗，集團更投入鉅資，在信義區星級酒店打造高端EB Spa芳療會所，讓消費者從產品、服務到環境都能完整體驗芳療文化。

AA 臉部保養系列。圖片來源：官方提供

台灣美妝審美出現「兩極化」趨勢

近年台灣美妝市場其實很明顯在走「兩極化」。東方美集團觀察到，一邊是年輕品牌走極簡、中性、俐落設計，強調好看又不費力；另一邊則是品牌往精品化發展，主打客製化與高端服務。同時，也有不少本土OEM品牌用大量行銷快速打開市場。簡單來說，現在不是只有一種美，而是高質感與高話題並存，市場也因此變得更豐富多元。

AA 沐浴油。圖片來源：官方提供

百貨服務＋數位效率！打造全方位消費體驗

面對市場快速變化，通路經營也必須持續進化。東方美集團認為，實體專櫃與數位通路其實各有優勢，不需要完全一致，而是應該互補。百貨專櫃能提供深入的產品介紹與專業服務，幫助消費者真正理解商品；而數位通路則能提升購物效率，讓消費流程更簡便與快速。當兩者結合時，不僅能讓消費者更清楚產品特色，也能透過線上與線下的互動建立品牌偏好，讓購物體驗更加完整。

SUQQU專櫃。圖片來源：官方提供

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20（五）－03/23（一）

📍 地點：台北世貿一館

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