台灣首家香氛IPO品牌！光速火箭用工程師思維顛覆市場，SHARECO、KLOWER PANDOR爆紅關鍵曝光。圖片來源：光速火箭提供

有些味道，一聞就會讓你想起某個人。有些香氣，甚至會讓你變成另一種自己。光速火箭做的，正是這種「會讓人上癮的氣味」。

光速火箭把香水從單純的嗅覺享受，變成一種情緒、一段記憶，甚至是一種還沒被說出口的個性。當SHARECO說的是「你內心的另一面」，KLOWER PANDOR收藏的是「你不想忘記的日常」，這個台灣香氛品牌，也悄悄從電商黑馬，走到了IPO，成為整個產業最值得關注的存在。

從電商到IPO：一個工程師打造的香氛品牌

從SHARECO到KLOWER PANDOR，光速火箭不只在賣氣味，而是在製造一種讓人上癮的情緒記憶。圖片來源：光速火箭提供

成立於2016年的光速火箭，集結設計、行銷與產品開發團隊，以電商為起點，逐步拓展至全台超過20間門市，並進軍日本、香港、馬來西亞與新加坡市場。

2025年正式掛牌上櫃，成為台灣首家香氛IPO品牌，也讓「香氛」從小眾選物，進入資本市場視野。

品牌最特別的地方，在於創辦團隊的工程背景。他們將香氛市場視為一套可以被拆解與優化的系統，用數據與邏輯去理解人對氣味的偏好，讓香水不再只是感性創作，而是可以被放大與複製的商業模型，更讓香水成為連結內在與外在的橋樑。

SHARECO × KLOWER PANDOR：兩種人格，兩種氣味選擇

光速火箭將品牌拆分為兩條清楚路線，對應不同的「使用者狀態」。

SHARECO。圖片來源：光速火箭提供

SHARECO代表的是「內在探索」。品牌認為，人們在現實中習慣壓抑自己，但香氣可以幫助釋放那一面未被看見的個性。這也延伸出品牌提出的「反差萌」概念，透過氣味，讓人展現與外在形象不同的一面。香氣成為一種補充，而不是裝飾。

在風格上，SHARECO偏向個性、小眾與實驗性，例如50ml藝術家系列，透過更複雜的香調與故事性，吸引「香氛玩家」。

SHARECO。圖片來源：光速火箭提供

KLOWER PANDOR則走向另一端，主打「日常與記憶」。品牌以「每一瓶都是一次溫柔的自我坦白」為概念，將香水變成情緒的出口與記憶的載體。氣味設計更實用、好入手，組合性高，也讓它成為女性族群與入門市場的熱門選擇。

KLOWER PANDOR。圖片來源：光速火箭提供

同時品牌也觀察到，當消費者喜歡一個氣味時，會希望生活中所有細節都延續這個味道，因此延伸出洗沐、私密清潔甚至洗衣產品，打造「氣味一致」的生活體驗。

瘦子、舒華加持：把氣味變成一種「被看見的個性」

在品牌擴張過程中，光速火箭也透過代言人強化氣味的「人格化」。

SHARECO。圖片來源：光速火箭提供

SHARECO由瘦子E.SO擔任代言，以其率性、不受框架的形象，呼應品牌強調的自我探索與內在表達；KLOWER PANDOR則由(G)I-DLE舒華代言，展現溫柔、細膩又帶距離感的女性氣質，成功吸引年輕女性族群。

KLOWER PANDOR。圖片來源：光速火箭提供

當氣味與人物性格連結，香水不再只是味道，而是一種可以被辨識的風格。

SHARECO。圖片來源：光速火箭提供

為什麼「盲買香水」變多了？品牌揭關鍵3件事

光速火箭也發現，越來越多人願意「沒聞過就買香水」。背後原因並不是衝動，而是一套逐漸成熟的消費邏輯：

1.消費者會先透過香調、評價與社群建立想像

2.小ml試聞降低風險

3.視覺與代言人幫助具象化氣味

品牌內部觀察，在約70萬筆消費者瀏覽紀錄中，有相當比例為新客，顯示市場對新品牌接受度高，且香氛屬於「探索型消費」。

SHARECO說的是「你內心的另一面」，KLOWER PANDOR收藏的是「你不想忘記的日常」。圖片來源：光速火箭提供

台灣香氛市場正在改變：年輕人把香味變成社交語言

品牌指出，目前約有10%的族群對香氛有高度興趣，尤其在Threads等社群平台上，香味已逐漸成為一種「社交貨幣」。

不同市場也展現明顯差異：馬來西亞偏好濃郁花果香，日本則傾向清淡香氣與乳液型產品，甚至出現男性偏好女性香味的現象。這些觀察，也讓品牌在跨境市場布局時，能更精準調整策略。

SHARECO。圖片來源：光速火箭提供

SCENT Taipei參展重點：不是賣香水，是讓更多人理解香氛

光速火箭此次參與SCENT Taipei，目的不只是銷售，而是「讓更多人理解香氛」。品牌希望透過展覽，接觸更多原本不在目標族群內的消費者，並與通路、設計師與不同產業建立連結。

現場除了全系列試聞體驗外，也將推出「30分鐘香氛小學堂」，分享品牌理念與氣味邏輯。同時延續與酒吧、飯店合作經驗，未來也計畫跨足藝廊與音樂場域，打造專屬氣味體驗。

光速火箭的成長，不只是品牌成功，而是一個產業訊號。當香氣不再只是味道，而是情緒、記憶與個性的延伸，香水也成為一種選擇自己的方式。

從SHARECO到KLOWER PANDOR，光速火箭不只在賣氣味，而是在製造一種讓人上癮的情緒記憶。圖片來源：光速火箭提供

【Beautyworld Taipei 展覽資訊】

【Beautyworld Taipei】台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

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