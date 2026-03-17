2026-03-17 12:03 國際美容化妝品展
女孩預約救星！美甲平台「RELAQ 立來客」華麗登場：讓變美不再「等回覆」
追求精緻生活的女性，對於指尖藝術總有極致要求。但在台灣，尋找心儀美甲師往往得在社群軟體間切換、私訊詢問價格與空檔，繁瑣過程常讓人卻步。現在，由留日青年創立的全新美甲資訊平台——「RELAQ（立來客）」正式上線，要把日本便捷的預約文化帶進台灣，讓每個愛美的靈魂，都能輕點指尖找到命定美甲師。
從東京到台北：想讓台灣女孩更便利的溫柔初衷
RELAQ 的誕生，源自創辦人留學日本時的感悟。在日本，美容預約平台早已是生活標配，三分鐘就能搞定行程；回到台灣後，他卻發現消費者與店家間存在資訊斷層。「為了比對價格與時間，往往耗費大量心力，甚至因此放棄預約。」這份洞察讓 RELAQ 從筆記本角落的草稿，發展成如今質感與功能兼具的平台，讓變美變得更直覺、更有溫度。
百次校閱的匠心：打造最懂妳的預約介面
為了提供流暢體驗，團隊展現了近乎執著的職人精神。創辦人親自深入美甲第一線觀察需求，「我們對畫面與功能的調整超過一百次。」從視覺配色到搜尋濾鏡，每個細節都反覆推敲。目前平台以 relaq.fit 網頁版優先上線，讓習慣規劃生活節奏的女性，能從容安排美甲行程。
與美甲師並肩同行：初期全面免費入駐
比起獲利，RELAQ 更在乎「走進日常生活」。創辦人深知建立信任需要時間，因此決定在營運初期完全免費開放美甲師入駐，提供技術者支持，也讓消費者有更多元的風格選擇。
「RELAQ（立來客）」不只是工具，更是美的社群縮影。未來將持續優化移動端體驗，讓全台女性隨時隨地預約美麗，讓這份靈感在台灣街道間持續綻放。
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展覽資訊▍展覽名稱：2026 beautyworld 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會
▍日期：2026/3/20 (五) - 3/23 (一)，10:00~18:00
▍地點：台北世貿一館 A、D區 (台北市信義區信義路五段5號)
▍主辦單位：聯合線上、法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司
▍免費索票連結：https://expo.udn.com/expo/form/index.php
▍官方網站：
https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/index.html