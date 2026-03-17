捕捉日、月、星的靜謐時刻：香氛品牌「waebi 唯沐」正式登場！

在快節奏的當代生活中，人們開始尋求能讓心靈緩著陸的出口。全新香氛品牌 waebi 唯沐，以「始於感官，浸入生活」為品牌核心，將香氣揉合日常保養，推出涵蓋護手霜、指緣油、沐浴露及身體乳的系列產品，旨在快節奏的縫隙中，為消費者遞上一份細緻且沉靜的生活提案。

waebi 的品牌名稱結合了日式生活哲學 「wabi-sabi」（侘寂） 與 「Aesthetics」（美學）。品牌創辦團隊認為，美不應僅是外在的華麗，而是能在不完美中看見時間的流逝，在簡約中感受生活的深度。對 waebi 而言，香氛不僅是嗅覺的點綴，更是空間的情緒與記憶的載體，讓日常中細微的片刻，轉化為深刻的儀式感。

waebi唯沐 提供

自然律動的香氣語彙：日Sol、月Luna 與星Asta

在調香創作上，waebi 以宇宙運行的節奏為靈感，將「日、月、星」轉化為三款極具辨識度的香氣意象，將大自然的詩意帶入室內：

「Sol 緋日玫瑰」：以溫柔且帶有辛香感的玫瑰東方調為主軸，象徵旭日初升時的熾熱與和煦，賦予感官溫暖的力量。

「Luna 森月薰風」：採用薰衣草木質調勾勒深夜的靜謐，如漫步於清冷月光下的林間，帶來平靜安穩與放鬆。

「Asta 橙光星語」：以明亮清新的橙花果香調，模擬閃爍星光的輕快與愉悅，為生活注入靈動的朝氣。

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嚴選法國原料與台灣工藝：打造親膚的嗅覺饗宴

waebi 不僅追求極致香氣，更嚴格把關產品品質。全系列產品皆於台灣製造，選用符合 IFRA 國際規範的法國頂級香精原料。在配方設計上，品牌兼顧「香氛感染力」與「高效保養」，揉合玻尿酸、乳木果油及多種植物萃取油脂，在維持清爽質地的同時，提供深層的修護滋養。

無論是日間指尖的細緻呵護，或是晚間沐浴時的徹底放鬆，waebi 讓氣味隨著肌膚與空氣的流動緩緩展開。品牌團隊表示：「真正動人的香氣不需要張揚，而是在日常中悄然陪伴。」

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展望未來：連結感官與生活的無限可能

waebi 唯沐的誕生，標誌著一種慢生活態度的開啟。未來，品牌將持續探索香氛與生活的更多可能，計畫將產品線由身體保養延伸至空間香氛，讓每一位使用者都能在繁忙的城市中，透過氣味找到屬於自己的寧靜片刻。

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【關於 waebi 唯沐】 讓生活，在氣味裡慢慢展開。

官方網站：https://www.waebi.com.tw/

官方社群：https://www.instagram.com/waebi.tw/

