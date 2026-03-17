台中平價做臉首選【洗臉貓台中南屯店】-無痛深層清潔，價格透明，百元也能享受高CP值護膚體驗。

又到了換季時分，皮膚狀況開始有點不穩定。

我搜尋台中做臉相關資訊時，無意間發現台中南屯洗臉貓，

不少人都推薦，是台中平價美容護膚的好選擇。

價格透明、又不會強迫推銷，

關於不會強迫推銷這點，實在太重要!

我非常不喜歡做個臉，

整個療程都在聽美容師推薦要用什麼產品，或是叫你購買什麼課程，

聽到不強迫推銷這幾個關鍵字，我決定來親自體驗看看。

洗臉貓台中南屯店 地理位置

洗臉貓南屯店在台中嶺東路上，這裡近幾年變化很大，

蓋了一棟棟的大樓，也開始有各種餐廳、賣場進駐。

沒有特約停車場，周邊有停車格。

鄰近嶺東科技大學，之後還會有台中科技大學南屯校區，

平價的洗臉貓，可以說是小資、學生族美容做臉的好選擇。

洗臉貓台中南屯店 品牌故事

「洗臉貓」品牌創立於2016年的中國，

目前不只在台灣，在加拿大、馬來西亞等地也都有分店，

全球已經拓展了2000多家連鎖門市。

之所以取這個名字，是來自於英國的金吉拉貓。

金吉拉貓個性溫順優雅，而且非常愛乾淨，經常洗臉整理自己，

因此洗臉貓以金吉拉貓延伸品牌理念-再貴的保養品，都不如先把臉清潔乾淨。

洗臉貓主打極簡式美容護膚，

讓保養不再是昂貴的消費，人人都能輕鬆做為日常。

洗臉貓台中南屯店 店內環境

整間店走的是乾淨俐落的感覺，

沒有過多華麗的裝潢，室內簡潔明亮。

入門有手邊有一個沙發區，提供給客人等待休息。

旁邊整排可以上鎖的置物櫃，讓來護膚的客人安心擺放包包。

店內有提供茶水，可以自行取用。

往裡面走，就會看到美容床以及儀器，整齊的排排站。

不過第一時間吸引我目光的，其實是牆上的貓咪畫像耶!

超級可愛，有種到底是來美容，還是逛畫展的感覺。

洗臉貓台中南屯店 免費膚質檢測

開始美容以前，會先幫客人做免費的膚質檢測。

讓客人清楚自己的膚質、膚況，需要加強的地方，再來選擇適合的課程。

這台機器很酷耶!

像是皺紋、痘痘粉刺、黑眼圈、膚色不均....等等，連敏感指數都測得出來，

超級高科技，從皮膚表層到深層，全部狀況都被一覽無遺。

美容師也會針對每一項的檢測結果，當場做一個解說。

我測出來的肌膚年齡約是30歲，雖然美容師說是一個參考，

但還是讓我忍不住嘴角上揚，心情愉悅，

女人就是如此膚淺XDD

肌膚年齡雖然比實際年齡低許多，但混合性肌膚的我，

還是有著T字部位粉刺比較多、容易出油，

臉頰較乾，肌膚缺水的狀況。

洗臉貓台中南屯店 實際體驗

了解自己肌膚狀況以後，美容師主要幫我加強保濕，並且採用最新推出的課程。

洗臉貓最近推出了新項目，包含:

Max 能量水庫泡沖:補水鎖水，鎮靜肌膚

SUPER元氣發光肌泡沖:雙重提亮，保濕潤膚

STAR明眸小熨斗泡沖:改善暗沉，淡化眼周細紋

因為我還有膚色不均的問題，決定進行透亮光澤水光護理。

我一次施作兩個項目，都是他們推出的新產品，看起來就很厲害的樣子。

尤其是「透明質酸鈉」的精華液保養服務，主打水光肌護理，

具備深層補水、穩定肌膚及保濕功能，

能溫和代謝並且維穩修復。

洗臉貓很重視衛生的臉部護理，

所使用的產品是cosmax代工，跟一些專櫃品牌是同一個代工廠喔!

由於有用到儀器，一些耗材也都是採用拋棄式，讓消費者能安心保養。

進行完簡單的卸妝清潔之後，要直接使用儀器啦!

洗臉貓的水光課程，是利用圓晶頭高滲透原理，

將4D玻尿酸精華液，以及PDRN 舒敏退紅精華導入肌膚底層。

這是我第一次使用這種機器，感覺蠻新鮮的。

至於會不會痛，我個人是只有在滑到額頭的地方，

比較有感以外，其他地方都還好。

然後鼻子是會很癢，哈哈!

整個療程大概20分鐘左右，做完馬上會覺得臉亮了起來。

第一階段完成，美容師幫我敷上面膜，加強保濕及舒緩。

本來以為跟一般美容一樣，只是靜靜的敷著面膜，停留等待。

沒想到美容師會再利用冷熱傳導儀器，將精華液導進皮膚，加強吸收力。

導入完成，在最後要結束之前，

居然還有頭皮按摩，整個有驚喜到。

認真說整體做下來，實在是很舒服又有幸福感的美容療程，

花少少的錢，就能有這樣的品質，CP值超高!

洗臉貓台中南屯店 推薦與心得

最後送上洗臉貓的價目表，就能知道我為什麼強調CP值，

對比其他地方的美容課程，這裡的價位真的很親民啊!

而且如果儲值加入會員，費用又更便宜。

這次來台中南屯洗臉貓做臉的整體感受真的不錯，

這是我做完課程隔天素顏、無濾鏡的照片，

不只是臉部保水度感覺明顯提升，

連苳都跟我說:「媽媽，妳的臉真的亮很多耶!」

加上它們標榜不會強迫推銷，實際體驗之後，真的完全沒有推銷。

現在很多男生也開始注重臉部保養，但我知道很多人不喜歡被美容師推銷，

台中南屯洗臉貓不會讓你有這個困擾，環境也很輕鬆，不會讓男生覺得尷尬。

洗臉貓台中南屯店 店家資訊

接下來五月有母親節， 七、八月有情人節及父親節，

我很推薦帶爸爸媽媽，以及另一半一起來做臉。

保濕、提亮、抗老一次完成，

百元就能享受舒適的護膚體驗，台中平價美容護膚，

洗臉貓台中南屯店，讓你不需要花到很多錢，也能漂漂亮亮。

台中南屯洗臉貓

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營業時間：10:00 –21:00

電 話：0979726298

地 址：台中市南屯區嶺東路323號

官方line:@428miowg