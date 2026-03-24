2026-03-24 05:38 女子漾／編輯桑泥
穿搭博主都在穿！2026 衣櫥必備基本款單品，簡約高級感穿搭這樣搭就對了
真正耐看的穿搭，通常不是靠太多誇張設計，而是把「看起來很普通、基本」的單品穿得很有造型感又時髦。從多家時尚媒體及雜誌最近的整理都能看到，2026 年的衣櫥必備單品仍圍繞幾個重點：白襯衫、直筒牛仔褲、西裝外套等，這些單品之所以反覆出現在穿搭博主身上，不只是因為百搭，而是它們能彼此自由組合，讓造型看起來乾淨、鬆弛，卻不隨便。
2026 衣櫥必備基本款單品ㄧ：白 T、白襯衫
第一個一定要有的是白 T 或白襯衫，它是所有高級感穿搭的起點，因為能快速提亮整體，也最適合拿來做層次。穿搭建議搭配毛衣披肩、或是層次穿搭時，將白襯衫下擺微微露出，視覺上就會立刻變豐富。
2026 衣櫥必備基本款單品二：直筒牛仔褲
第二個是直筒牛仔褲，比起過緊或過寬的版型，直筒更耐看，也更容易和西裝外套、皮革外套、風衣等搭在一起。
2026 衣櫥必備基本款單品三：西裝外套
第三個是合身但不僵硬的西裝外套，現在流行的不是過度正式，而是微寬鬆、肩線俐落的剪裁。
2026 衣櫥必備基本款單品四：風衣
第四個則是風衣，時尚雜誌近期也特別點名風衣依舊是 2026 春季最值得投資的外套之一，加上最近特別流行的立領設計，更是必收單品。
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