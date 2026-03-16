芮美娣預防醫學診所3月23日開幕　進駐Renluxus打造複合式健康生活場域

圖：芮美娣預防醫學診所整體空間融合醫療專業與生活美學，打造結合健康管理與身心放鬆的全新場域。

隨著健康意識升溫，健康管理概念逐步走向生活化與場域整合。位於Renluxus商場10樓的芮美娣預防醫學診所宣布將於3月23日正式開幕，主打結合健康管理與身心放鬆體驗，為都會族群打造兼具專業與質感的全新健康生活空間。

診所由心血管外科醫師李宜頻擔任院長，率領來自頂尖醫學院背景的專業團隊進駐。整體空間設計以溫潤典雅為主軸，強調隱私與舒適感，期望讓健康管理不再侷限於傳統診間場景，而是融入日常節奏之中。院方表示，未來將以個人化健康諮詢與生活型態評估為核心，透過專業團隊提供整合性健康管理建議，協助民眾建立長期且穩定的生活型態。

圖：芮美娣預防醫學診所院長李宜頻醫師。

值得關注的是，芮美娣預防醫學診所與Renluxus商場進行深度整合，打造全台少見的複合式健康生活場域。來訪者在完成健康諮詢後，可於同一場域內銜接多元放鬆體驗，包括精油SPA、岩盤浴、頌缽課程及高端餐飲空間等，讓健康管理與生活美學自然串聯。商場亦規劃推出結合住宿體驗的專案內容，為注重生活品質的族群提供更完整的身心放鬆選擇。

業者指出，當代消費者對於健康的期待已從單一項目轉向整體生活規劃，結合醫療專業、空間美學與社交場域的模式，正成為新興趨勢。透過跨界合作，期望讓健康管理成為一種日常選擇，而非臨時性的安排。

為慶祝開幕，診所將自3月23日起推出限定健康體驗活動，提供預約制諮詢與場域導覽，邀請民眾實地感受結合專業與質感生活的全新空間規劃。

芮美娣預防醫學診所位於Renluxus商場10樓，由心血管外科醫師李宜頻領軍，團隊成員來自國內頂尖醫學院背景，服務項目涵蓋健康諮詢、生活型態評估與整體規劃等，致力於打造陪伴式的健康生活平台。