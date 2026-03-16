美容護膚品牌 AIPPO 正式進軍台灣市場 提出「居家美容」護膚新概念

源自首爾江南私人美容院的護膚品牌 AIPPO，正式宣布進軍台灣美妝保養市場。品牌表示，將透過此次展覽向台灣消費者展示品牌理念與代表性產品，並提出全新的專業居家護膚概念。

AIPPO 並非單純的化妝品品牌，而是從美容護膚第一線的實戰經驗中誕生的專業保養品牌。品牌的誕生，源自首爾江南私人美容院專業護膚師們，在長期服務顧客過程中遇到的一個問題：「為什麼在美容院接受護理後膚況明顯改善，但回到家後肌膚狀態卻又很快回到原點？」

基於這樣的觀察，AIPPO 致力於縮短專業護理與居家護理之間的差距，並提出將美容護膚專業技術帶入日常生活的「居家美容（Home Aesthetic）」護膚概念。

AIPPO 提供

AIPPO 的護膚理念在於強化肌膚基礎底力的「核心護理（Core Care）」，而非追求短暫的表面效果。品牌著重於舒緩因外部環境、壓力與空氣污染而變得敏感的肌膚，同時強化肌膚屏障，幫助肌膚維持健康穩定的狀態。

品牌名稱 AIPPO 靈感來自韓語感嘆詞「아이 예뻐（哇，好漂亮）」，象徵肌膚恢復健康時所帶來的喜悅與滿足，也代表著呵護自我與享受護膚過程的美好時刻。

在本次展覽中，AIPPO 將以承載品牌美容護膚專業技術的代表性產品為核心進行展示。

■ AIPPO Cica Vita 積雪草舒緩棉片

代表產品「AIPPO Cica Vita 積雪草舒緩棉片」，是專為在家也能輕鬆完成美容護膚第一步——改善肌膚紋理與舒緩護理——而開發的舒緩棉片。其超薄布料能柔軟貼合肌膚，帶來即時的鎮定與舒緩效果；配方以積雪草與維他命萃取物為基底，能迅速穩定敏感肌膚並提升肌膚水潤感。特別是在妝前使用時，能幫助改善肌膚紋理並提升肌膚水潤度與底妝服貼度，因此在消費者之間被稱為「妝前必備棉片」。

AIPPO 提供

■ Expert Soothing Ampoule 專業舒緩安瓶 & Expert Soothing Cica Cream 專業積雪草修護面霜

同場展出的 Expert Soothing Ampoule 專業舒緩安瓶與 Expert Soothing Cica Cream 專業積雪草修護面霜，皆以舒緩肌膚與修護肌膚屏障為核心設計，兩款產品在近期的盲測評比中獲得高度肯定，再次展現品牌的產品實力與專業度。

■ Spectrum HA Line 玻尿酸保濕系列

此外，AIPPO 也將介紹專為台灣高溫潮濕氣候設計的補水護理系列「Spectrum HA Line」。Spectrum HA Ampoule 玻尿酸安瓶與 Spectrum HA Cream 玻尿酸保濕霜以 8 重玻尿酸為核心成分，可將水分深入滲透至肌膚 20 層深處，有助於舒緩肌膚熱感並改善肌膚乾燥問題。其超微細水分分子可快速被肌膚吸收，帶來清爽、不黏膩的使用感。

AIPPO 提供

「AIPPO 不只是一個化妝品品牌，而是一個承載美容護膚專家技術與經驗的居家美容護膚品牌。希望透過此次展覽，為台灣消費者帶來全新的專業居家護膚標準。」

— AIPPO 相關負責人

AIPPO 表示未來將以此次展覽為契機，積極拓展台灣市場的通路合作夥伴並提升品牌知名度，同時持續強化其在全球市場中作為專業護膚品牌的定位。

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