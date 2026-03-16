Pleuvoir 正式進軍台灣市場 以香氛打造專屬生活風格的品牌

韓國香氛生活品牌 Pleuvoir 將參加 2026 台北國際美容保養展，正式展開台灣市場布局。品牌將於 3 月 20 日至 23 日 在 台北世界貿易中心（Taipei World Trade Center, TWTC） 舉行的展會中亮相，並展示品牌的香氣理念與代表產品。

隨著 K-Beauty 在全球持續受到關注，Pleuvoir 近年在香氛愛好者之間逐漸累積知名度。據悉，多位 K-pop 藝人曾使用其香氣，使品牌在粉絲與美妝族群之間被視為備受矚目的「明星香氛品牌」。如今品牌已不再只是單純的香水品牌，而是以 「日常香氛儀式（Daily Fragrance Ritual）」 為核心概念，打造結合香氛與生活風格的美妝品牌。

■ 從「雨後的氣息」出發的品牌故事

品牌名稱 Pleuvoir 在法語中意為「傾盆而下的雨」。然而 Pleuvoir 所捕捉的並非雨本身，而是 雨過天晴後森林與土地之間瀰漫的清新空氣與溫暖氣息。品牌正是從這份感官體驗出發，建立其獨特的香氣世界觀。

Pleuvoir 提供

Pleuvoir 的靈感來自現代人一天中最私密的空間——浴室（Bathroom）。品牌希望讓香氣從早晨洗臉到睡前保養，自然融入每一個日常時刻，並由此延伸出 「日常香芬儀式」 的品牌理念。

■ Pleuvoir 經典香氛與香氣系列

Pleuvoir 的代表香氣 Floral Musk 以柔和粉質香與奶霜般的麝香交織融合，呈現舒適而優雅的香氣印象，成為品牌最具代表性的經典香氣之一。品牌香氣風格並不追求強烈的人工香調，而是透過細膩方式呈現自然中的溫度，並強調 Skin-scent（肌膚香） 概念，讓香氣隨時間與個人體香自然融合，在肌膚上留下若隱若現的香氣層次。

另一款代表香氣 Morning Soil 則描繪雨後森林與土地之間的清新氣息，溫暖木質調與柔和麝香交織出沉靜而富有層次的香氣。 目前 Pleuvoir 已發展出約 10 款香氣系列，並將這些香氣延伸至 香水、身體護理、擴香與織物噴霧 等多元生活風格產品，使香氣能夠自然地融入日常生活的不同場景。

Pleuvoir 提供

此外，品牌於 2026 年春季推出以「初戀記憶」為靈感的全新香氣系列 Pink Edition，包含 First Memory 與 Last Emotion 兩款香氣，透過香氣描繪初戀所帶來的悸動與情感餘韻。

Pleuvoir 提供

■ 台灣市場策略與快閃店計畫

近年台灣香氛市場持續成長，消費者對於具有風格與情緒價值的生活香氛品牌需求逐漸提升。Pleuvoir 也希望透過此次展會，與台灣消費者建立更直接的交流機會。

Pleuvoir 表示，台灣不僅是銷售市場，更是能與品牌理念產生共鳴的重要市場。品牌將透過香氣打造日常生活中的感性時刻，逐步與台灣消費者建立更深層的連結。 此外，品牌也表示未來將透過 多元的線下通路與活動形式 持續拓展與台灣消費者的接觸點，並逐步深化品牌在台灣市場的發展。

Pleuvoir 相關負責人表示：

「Pleuvoir 的香氣始終以『舒適感』為核心。

現代人每天在生活中，常常會不自覺地接收到各種視覺、聽覺與氣味帶來的刺激與壓力。

我們希望 Pleuvoir 的香氣能夠成為一種 讓他人與自己都感到舒服、愉悅的氣味。因此在創作香氣時，也特別重視不要讓氣味成為他人的壓力來源，而是帶來自然且溫和的感受。」

負責人也表示，希望在台灣市場中，Pleuvoir 不只是香水品牌，而是當人們想要 享受一段屬於自己的放鬆時光 時，會自然想起的香氛生活品牌。

Pleuvoir Aippo D2227

Media Contact / 媒體聯絡

台灣市場相關合作與媒體詢問

MyCommerce Co., Ltd.

Email：marketing@mycommerc.com

Instagram : @ pleuvoir.tw