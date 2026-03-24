隨著醫學美容資訊逐漸普及，「皮秒雷射」已成為不少民眾熟悉的光電療程之一，而「蜂巢皮秒」也常被討論為皮秒雷射的進階應用。不過，兩者在原理與應用上其實有所不同。整體來說，蜂巢皮秒是在皮秒雷射基礎上搭配特殊透鏡設計，使能量輸出方式有所變化，進而延伸不同的肌膚管理需求。

「皮秒（Picosecond）」是一種時間單位，代表一兆分之一秒。皮秒雷射的特點是能在極短時間內輸出雷射能量，使能量集中作用於色素顆粒，並透過光震波效應將色素擊碎成較細小的顆粒，以利後續代謝。由於作用時間短，能量在肌膚中的熱累積相對較低，因此皮秒雷射在臨床上常被用於色素相關問題的處理，例如膚色不均或部分色素沉著等情況。療程設定通常會依個人膚況、設備與醫師評估而有所不同。

所謂「蜂巢皮秒」，一般是指皮秒雷射搭配MLA（Micro Lens Array）聚焦透鏡的應用方式。這種透鏡由多個微型透鏡組成，排列外觀類似蜂巢，因此常被稱為蜂巢透鏡。透過透鏡設計，原本均勻輸出的雷射能量會被分配成多個細小且規則的點狀能量，使能量集中於特定微小區域。這樣的能量輸出方式，在實務上常被用於搭配膚質管理需求，例如膚質紋理或毛孔相關問題等。

整體而言，皮秒雷射與蜂巢皮秒的差異主要在於能量作用形式。一般皮秒雷射多以均勻光束作用於肌膚，常見應用為色素相關問題，例如膚色提亮或部分斑點改善。而蜂巢皮秒則透過聚焦透鏡將雷射能量分散為多個微小能量點，使能量集中於局部區域，因此在臨床上也常被用於搭配膚質調整需求。不過，實際療程效果仍會受到設備設定、施作方式與個人膚況影響。

隨著醫美療程資訊增加，民眾在評估療程時往往會先了解不同技術的原理與差異。不過，光電設備涉及能量輸出與個別膚況差異，仍需經過專業評估後再決定是否適合施作。以高雄地區為例，悅真醫美診所吳旻修醫師表示，光電療程在規劃時通常會先評估膚況與需求，再安排合適的設備與參數設定。

圖說：吳旻修醫師也強調，診所相關療程會堅持由具經驗的醫師進行評估與操作，以確保治療過程的安全與穩定。

整體而言，皮秒雷射與蜂巢皮秒都屬於光電醫美療程的一種，兩者在技術設計與能量輸出方式上各有不同。民眾若有相關需求，建議先由醫師進行評估，再依個人膚況與需求選擇合適的肌膚管理方式。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：蜂巢皮秒與皮秒雷射差在哪？常見原理與應用差異一次看懂