近年隨著醫美療程普及，皮秒雷射逐漸成為許多人進行肌膚管理時常見的選擇。療程透過極短脈衝能量作用於肌膚，使色素代謝與肌膚更新機制被啟動。雖然多數情況下表面傷口並不明顯，但肌膚深層仍會經歷一段修復過程。術後若忽略保養與生活習慣調整，可能影響肌膚穩定度，因此建立正確的術後照護觀念，逐漸成為許多民眾關心的議題。

皮秒雷射療程後，部分人可能在短時間內感到肌膚乾燥或緊繃，因此保濕與溫和修護通常被視為術後照護的基本原則之一。日常保養可選擇配方單純、刺激性較低的保濕產品，並以簡單的保養步驟維持肌膚含水量。保養程序上，常見做法是依序使用化妝水、保濕精華與乳液或乳霜，讓水分補充並形成保護層。

圖說：吳旻修醫師建議在恢復期間，避免使用去角質或刺激性較高的保養成分，以減少對肌膚造成額外負擔。

紫外線被視為影響肌膚色素變化的重要外在因素，因此在雷射療程後的恢復期間，防曬措施通常被列為日常保養的重要環節。即使在陰天或室內環境，仍可能受到部分紫外線影響。日常生活中，可依活動型態調整防曬方式，例如外出通勤時定期補擦防曬產品，長時間待在窗邊或室內辦公空間時，也可留意紫外線穿透情形。此外，戶外活動時搭配帽子、陽傘或口罩等物理遮蔽方式，也有助於減少日曬接觸。

在術後恢復期間，肌膚對外在刺激的耐受度可能暫時降低，因此清潔與上妝習慣也需適度調整。一般而言，療程當天多會建議避免上妝，待肌膚狀態逐漸穩定後，再視情況選擇質地較輕薄、保濕型的底妝產品。日常清潔可選擇溫和型洗面產品，並以輕柔方式清洗，減少過度摩擦。

在醫美療程規劃上，術前評估與術後追蹤同樣是重要環節。悅真醫美診所吳旻修醫師表示，院方在相關療程規劃上，堅持由具經驗的醫師依個別膚況進行評估與操作，並於療程後提供基本的術後照護提醒，協助民眾了解恢復期間的日常保養方式。在恢復期間適度觀察肌膚變化也十分重要。若出現持續紅腫、明顯不適或其他異常情形，民眾可主動與醫療機構聯繫，進一步了解肌膚狀況。

整體而言，皮秒雷射術後的照護重點多聚焦於溫和保養、減少刺激以及建立良好的防曬習慣。透過日常保養與生活管理的調整，有助於在恢復期間維持肌膚穩定。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：

・悅真醫美診所

・悅真醫美診所LINE

・打完蜂巢皮秒後怎麼保養？可以上妝嗎？醫師親授 5 招技巧，恢復期輕鬆度過！

原文出處：醫師親授皮秒術後保養技巧：建立日常修護與防曬習慣維持肌膚穩定