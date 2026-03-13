Olivia Yao Jewellery｜Resonance 共鳴　2026 白色情人節限定新品上市

在關係的世界裡，真正深刻的連結，往往不是來自相同，而是來自共鳴。Olivia Yao Jewellery於2026年白色情人節檔期推出，全新系列 Resonance共鳴，以「Same echo, two souls」為靈感核心，描繪兩個獨立靈魂之間的頻率交會。兩個完整的個體，不為彼此妥協自我，卻在各自的人生軌道上，因理念與情感的共振，產生相同的回聲。這份既自由又緊密的關係，被轉化為金屬鍊條之間流動、交織與連結的設計語言。

為迎接白色情人節，品牌同步推出期間限定優惠：全館可刻字商品單件95折，下單再享刻字免費。

以古老工藝 Chainmail：重新詮釋金屬的柔軟與流動

Olivia Yao Jewellery於本系列選用 Chainmail 作為核心材質。這種源自古老工藝的金屬鍊環技術，透過Olivia Yao重新詮釋下，呈現出截然不同的面貌——金屬不再只是堅硬與冷冽，而是能展現如布料般柔軟、輕盈且富有動態的質地。

透過波動、彎曲與紐結 的設計手法，鍊條在交錯與纏繞之間形成富有節奏的線條。

每一次轉折，都像是捕捉了一段關係中的能量流動。這種設計並不追求完全的對稱，而是在細微的錯位之中，呈現出自然且富有生命力的結構美學。

Fierce系列：力量與自由的線條

Fierce 系列中的手鍊，以流動的金屬鍊條呈現一種介於力量與柔軟之間的平衡。

銀色波浪扭轉手鍊以流暢的波浪曲線重新詮釋金屬質感，柔和地消解了材質原有的冷冽輪廓，形成如海浪般起伏的線條。簡約而具有層次的設計，使其展現出 超越性別界線的現代中性風格。

金色承諾手鍊則以溫潤金色鍊條搭配中央的結構打結設計，象徵關係中的連結與承諾。細緻的編織紋理，使金屬呈現出近似織品的柔軟視覺質感，在剛與柔之間取得優雅平衡。

Promise系列：低語般的情感表達

相較於 Fierce 的流動力量，Olivia Yao Jewellery 品牌經典Promise 系列這次也推出改版，新版設計更為內斂且細膩，純銀與金色版本皆以極簡線條構成，中央一段精緻橫管設計，如同一段被安靜封存的低語。它不需要過多裝飾，卻在靠近心口的位置，留下最貼近情感的存在。微光隨著身體的動作輕輕閃動，讓首飾成為日常穿搭中低調而深刻的細節。

❖ OLIVIA YAO JEWELLERY 實體門市與官網：

● 誠品 松菸店：台北市信義區菸廠路 88 號 1 樓

● 誠品 南西店：台北市中山區南京西路 14 號 2 樓

● 新光三越 A11：台北市信義區松壽路 11 號 2 樓

● 新光三越Diamond Towers：台北市大安區忠孝東路三段 268 號 2 樓

● 勤美誠品 綠園道店：台中市西區公益路 68 號 1 樓

● Olivia Yao Jewellery 敦南珠寶旗艦店：台北市大安區敦化南路一段 311 號 1 樓

● 官網： https://www.oliviayao.com.tw/