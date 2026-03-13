愛美族春季保養清單曝光　換季保養組合折扣吸睛

換季時節，與其讓膚況反覆失控，不如提早布局修護與抗老，讓肌膚在春天也能穩定發光。（圖／業者提供）

春天氣候忽冷忽熱、濕度變化明顯，對不少人而言也是肌膚狀況較容易波動的季節。有些人可能會出現乾燥、泛紅、出油或妝感不服貼等情況，因此不少消費者會在季節轉換時調整保養步驟。

近日有女網友在社群分享，她在完成醫美保養後，開始留意適合日常修護的保養品，並趁促銷活動補貨，意外發現多款折扣幅度不小的保養組合，她笑說：「有些組合贈品很多，算下來價格差不少。」

換季修護保養 網友分享常見品牌組合

一名女網友日前在社團《momo網購好物交流》分享自身經驗，她表示近期在活動檔期補充保養品時，發現不少品牌推出優惠組合。

她提到，其中理膚寶水修復霜禮盒是許多人熟悉的產品之一，主打日常保養與舒緩乾燥不適，常被網友暱稱為「B5修護霜」。她分享自己在肌膚較敏感或乾燥時會使用這類產品，覺得質地溫和、日常保養也相當方便。

抗老保養需求增加 胜肽保養品受關注

在抗老保養方面，她也提到寶拉珍選推出的胜肽保養組合。這類產品主打胜肽成分與清爽質地，許多消費者會將其作為日常保養的一部分。

她分享自己使用後的感受表示，質地較輕盈，保養後肌膚看起來較為滋潤，因此在活動期間購入組合產品。她也提到，該組合原價4980元，活動期間約2652元，折扣幅度約五折左右。

理膚寶水修復霜禮盒與寶拉珍選保養組合在活動期間推出優惠價格，引發不少消費者關注。（圖／翻攝《momo網購好物交流》社團）

保養油產品 改善乾燥肌膚使用感受

日常保養油品部分，她選擇了DR.WU角鯊玫瑰油。該產品主打質地輕盈、吸收速度快，不少使用者會在肌膚乾燥時加入保養步驟中。

她分享，這次活動購買兩瓶還加贈容量產品，換算後單位價格較過去購買時更優惠，因此趁活動一次補齊。

另一款她提到的是適樂膚胜肽保養禮盒，主打神經醯胺與胜肽成分，常見於日常保濕與保養產品中。

她表示：「平常保養會希望多補充一些保濕和修護類產品，讓肌膚維持穩定狀態。」

DR.WU角鯊玫瑰油與適樂膚胜肽保養組合在活動期間推出折扣優惠。（圖／翻攝《momo網購好物交流》社團）

momo「318醫美日」活動 多重優惠吸引消費者

momo購物網近期推出「318醫美日」活動，從3月12日至3月17日推出暖身優惠，包括限量折扣券與多項促銷方案。

3月18日活動當天則推出回饋與優惠組合，部分商品搭配買一送一或折扣活動，吸引不少消費者提前關注。

活動期間，消費滿1000元可折抵180元，部分商品另有折扣優惠；消費滿額登記還可獲得mo點回饋。平台也同步推出滿額贈禮活動，讓消費者在活動期間補充保養品。

momo購物網表示，近年醫美相關保養需求持續成長，因此在活動期間推出多項優惠，希望讓消費者在換季時也能以較優惠價格選購保養產品。

此外，活動延續至3月19日至3月22日，期間完成登記還可獲得mo點回饋，讓不少消費者趁活動期間補齊日常保養品。

更多資訊可至momo購物網查詢。