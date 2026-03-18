2026-03-18 05:17 女子漾／編輯桑泥
朴敏英《魔女之吻》美到犯規！「最美黑寡婦」劇中職場穿搭＋約會風造型一次看
今年 3 月開播的最新韓劇《魔女之吻》由女神朴敏英、魏嘏雋、金正賢主演，改編自 1999 年日劇《冰的世界》，故事圍繞一名與多起死亡案件有所牽連、卻又極具魅力的神秘女子展開。朴敏英在這部劇飾演的角色韓雪雅是一位美術品拍賣師，劇情結合懸疑、愛情與心理戰，也讓她的造型不只是「漂亮」，而是必須同時帶出專業、疏離與危險感。
朴敏英《魔女之吻》劇中穿搭重點
這部劇的穿搭之所以特別有看頭，關鍵在於角色設定。從官方釋出的劇照來看，朴敏英在劇中飾演韓雪雅的職場造型主軸非常明確：俐落剪裁、低飽和色系、帶一點距離感的精緻輪廓，展現「優雅專業魅力」，而韓媒與娛樂報導也一致強調她是以「最美黑寡婦」形象登場，既是職場女神，也是讓人無法輕易讀懂的危險女人。
朴敏英《魔女之吻》劇中職場穿搭
朴敏英在《魔女之吻》裡最值得學的，是她把「上班穿搭」、「職場穿搭」穿得很有權力感，卻不顯老氣。從目前公開造型判斷，核心單品可以看到的是西裝外套，以肩線與腰線撐出氣場；或是絲質襯衫搭配深色下身，利用材質光澤提升貴氣感；再來是以黑、白、灰、酒紅這類成熟色調為主色系，讓角色既有拍賣師的高級感，也保留神秘氛圍。這種穿法對通勤族很有參考價值，因為不需要太多花樣，靠版型就能擁有氣勢感。
朴敏英《魔女之吻》劇中約會風造型
再來是約會風造型，雖然《魔女之吻》不是一般甜寵劇，但朴敏英在劇中的部分場景裡有特別提高女人味的穿搭：像是蕾絲單品、微露鎖骨、貼身洋裝等，都讓角色在曖昧與危險之間更有張力。她在劇中的約會穿搭不只是甜美路線，而是帶著一點冷感的性感，更符合今年流行的高級感風格。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower