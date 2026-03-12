要價三千萬LV硬箱實體太美！楊謹華、曾敬驊遇見這款作品都愛上

圖片來源：品牌提供

路易威登（Louis Vuitton）跨越170年的製箱傳承，遇上當代書法藝術家董陽孜的蒼勁筆墨，這場在3月盛大展開的「Savoir Rêver 典藏工藝展」，不僅是一次奢華收藏的集結，更是一場關於「傳承」與「日新」的深度對話。

跨界之巔：董陽孜筆下的硬箱新境

本次展覽最矚目的視覺焦點，莫過於董陽孜女士獨家授權的書法彩繪硬箱。在潔白的 Taigarama 硬箱上，黑色墨跡如行雲流水般揮灑出「日新、日日新、又日新」，傳達棄舊圖新的時代精神；而經典咖啡色硬箱則襯托出紅色「五福」書法的古樸雅致。這些作品不僅是家具，更是將東方國粹揉入西方奢華載體的跨界藝術巔峰。

展間美學：從茶禪意境到大漠夢幻

展場設計屏棄了傳統陳列的冰冷，以日式茶道與極簡主義為靈魂。

「味蕾夢境」：以竹影與茶煙勾勒寧靜感，展示 Cristián Mohaded 的麥穗色沙發與各式茶具硬箱，體現「茶意即禪意」的生活哲學。

「大漠夢境」：由 Pharrell Williams 操刀，充滿異域情調。靈感來自電影《大吉嶺有限公司》的動物印花硬箱、音響造型硬箱，以及致敬傳統的熱氣球座鐘，展現男裝藝術總監那充滿玩心的冒險精神。

「綠野夢境」：最令人屏息的莫過於耗時 800 小時、以 1500 片玻璃手工焊接的 Maison de Famille 彩色玻璃硬箱，此箱完美復刻 Asnières 工坊的新藝術風格窗櫺，價格的部分，此硬箱要價高達三千萬，全球限量五款，其中一款由台灣售出。

匠心細節：珍稀皮革與全新比例

針對現代居家空間，品牌推出了更精巧、可兼作咖啡桌的 Courrier Lozine 95 Low 全新尺寸。而在珍稀包款區，亮點首推 Speedy P9，從 180 道工序的職人展演，到本季限定的「青蛙」圖騰鴕鳥皮配色，每一處細節都藏著「守護與智慧」的寓意。此外，Pat McGrath 打造的 65 支唇膏收納硬箱，則再次定義了極致奢華的梳妝美學。

除了近千件工藝臻品，現場星光熠熠的看展視角亦是焦點。

楊謹華以俐落的白色寬褲搭配金框眼鏡知性現身，手中拎著最令她傾心的Capucines Mini 琉璃紅鱷魚皮包，盛讚其在正裝與休閒間切換自如。曾習書法的她，對展間內董陽孜老師的「日新」系列硬箱深感共鳴，更感性憶起當年代表作《一把青》的題字正是出自老師之手，這份跨越時空的藝術緣分令她格外動容。

曾敬驊則以一襲西裝混搭休閒風格，手拎經典Speedy展現率性丰采。他同樣被「日新」系列的創作底蘊所吸引，認為硬箱上剛勁的筆觸不僅是視覺美學，更象徵著「每日精進、擁抱新體驗」的生命哲學，為這場頂級工藝盛宴注入了充滿溫度的職人觀點。

路易威登2026「Savoir Rêver典藏工藝展」

時間: 3月11日至3月22日

地址: 台北市士林區至善路三段100號

VIP預約制鑑賞

同步推薦：

當一款包能同時擄獲「南韓實力派影后」孔孝真與「台灣新生代男神」彭千祐的芳心，你就知道 Delvaux 又打造了一部時尚經典。近期在社群曝光率極高的 Brillant Tempo S，正以低調卻充滿張力的氣場，成為當代名流圈的新寵。

作為比利時王室御用品牌，Delvaux 這回將傳奇的 Brillant 家族輪廓化繁為簡。Tempo S 保留了標誌性的馬蹄形飾扣，卻注入了更為俐落、輕巧的結構設計，特別是那條可隨意調整的寬背帶，徹底打破了奢華手袋的矜持。

這款包最迷人之處在於它的「無性別美學」。除了孔孝真展現出一貫隨興洗鍊的層次穿搭，彭千祐則示範了男性駕馭這款包的極致帥氣；此外，名媛何超蓮與泰國影星 Napatsakorn Pingmuang 也紛紛入坑。不論是正式場合的精緻感，還是週末午後的慵懶街頭造型，Brillant Tempo S 都能在不同風格間從容切換，證明了真正的經典，從不需要刻意張揚。

