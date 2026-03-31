2026-03-31 19:02 潮健康
膠原蛋白補對了嗎？藥師解析類型差異與常見迷思
「最近臉好像比較沒彈性了，是不是該補充膠原蛋白？」不少人在注意到肌膚細紋或鬆弛時，第一個想到的就是膠原蛋白。不過市面上產品種類眾多，從膠原蛋白胜肽到非變性膠原蛋白，讓人難以判斷差別。
富康活力藥局藥師張淯淵指出，膠原蛋白確實是人體重要的結構蛋白之一，約從20歲後體內含量會逐漸下降，生成速度也會慢慢變慢。在選擇產品之前，先了解膠原蛋白的類型、補充方式與常見迷思，才能讓保養更安心。
膠原蛋白有哪些類型？不同結構對應不同用途
膠原蛋白（Collagen）廣泛存在於人體的皮膚、骨骼、關節與結締組織中，目前已發現接近30種類型，其中較常被討論的主要有以下三種：
- 第一型膠原蛋白（Type I）
主要存在於皮膚、骨骼、肌腱等結締組織，是人體含量最多的膠原蛋白類型，與肌膚結構與彈性維持密切相關。
- 第二型膠原蛋白（Type II）
主要存在於關節軟骨中，負責提供緩衝與支撐，常見於關節保養相關產品。
- 第三型膠原蛋白（Type III）
多分布於皮膚、血管與內臟組織，常與第一型膠原蛋白一起維持組織彈性與穩定度。
張淯淵藥師表示，不同類型膠原蛋白在身體中扮演的角色不同，因此補充前應先了解自己的需求，例如：肌膚保養或關節保養，選擇方向也會有所差異。
水解膠原蛋白與非變性膠原蛋白差在哪？
除了類型之外，市面上的膠原蛋白也常依製程分為兩種型態。
- 水解膠原蛋白（膠原蛋白胜肽）
透過水解技術將膠原蛋白分解為較小分子的胜肽，分子量較小，較容易被人體吸收，因此常見於美容保養類補充品。
- 非變性第二型膠原蛋白（UC-II）
採低溫萃取方式保留原本的三股螺旋結構，具有生物活性，常見於關節保養產品。
膠原蛋白怎麼吃？時間、劑量與搭配重點
在補充方式上，張淯淵藥師建議可以掌握以下幾個原則：
- 補充時間
膠原蛋白屬於蛋白質類營養素，可在空腹時補充，例如：早上起床後或晚上睡前，或者是安排在運動後補充。
- 每日建議攝取量
一般常見的補充量約為每日2.5–10克，可依個人需求與產品建議劑量調整。
- 搭配維生素C
維生素C參與膠原蛋白生成過程，若飲食中同時攝取足夠維生素C，能幫助體內膠原蛋白的形成。
膠原蛋白常見迷思：真的能直接「補到臉上」嗎？
Q1｜膠原蛋白含雌激素嗎？
張淯淵藥師表示，純膠原蛋白本身是蛋白質，不含雌激素。不過部分產品可能添加大豆異黃酮或蜂王乳等成分，因此購買時應仔細閱讀配方標示。
Q2｜吃膠原蛋白會直接補到皮膚嗎？
膠原蛋白進入人體後會先被分解為胺基酸或胜肽，再由身體依需求利用，因此並非「吃多少補多少」，而是提供身體合成所需原料。
Q3｜多久會有感？
膠原蛋白屬於長期保養型營養素，通常需要持續補充一段時間，研究觀察約8週以上可能較容易看到變化。
Q4｜分子量越小越好嗎？
分子量較小確實有助吸收，但不代表越小越好。挑選來源清楚、品質穩定且標示透明的產品更重要。
Q5｜素食者可以補充膠原蛋白嗎？
膠原蛋白只存在於動物結締組織中，因此植物本身不含膠原蛋白。素食者可透過均衡飲食攝取足夠蛋白質與維生素C，支持身體自行合成。
選擇膠原蛋白產品前，先掌握5個原則
張淯淵藥師建議，在選購產品時可留意以下幾點：
膠原蛋白是人體重要的結構蛋白之一，但張淯淵藥師提醒，補充保健品只是日常保養的一部分，維持規律作息、均衡飲食與防曬習慣，同樣是維持肌膚狀態的重要關鍵。了解原理後再補充，才能讓保養更有效率！
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。
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參考資料：
研究觀察約8週以上可能較容易看到變化