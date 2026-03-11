看不見世界，就讓世界看見她！台灣首位法國認證視障調香師劉禎祥：用氣味為視障者開創另一條人生路

看不見，卻讓靈魂聞到了光 ！視障調香師劉禎祥的香氛革命。圖片來源：劉禎祥提供

「你看不見世界沒關係，妳可以讓世界看見你啊！」媽媽的一句話，改變了劉禎祥的一生。劉禎祥天生弱視，雙眼僅存0.05視力，幾乎全盲，卻憑藉敏銳嗅覺與驚人毅力，遠赴法國格拉斯香水學院深造，取得專業調香師證照，成為台灣第一位獲得法國認證的視障調香師。

如今，她不只是調香師，也是青湘學院與MONDE香氛品牌創辦人。她希望透過教育與品牌發展，讓更多視障者能以嗅覺站上舞台，為自己開創新的職涯可能。

「如果看不見世界，那我就用氣味去認識它。」這句話，不只是她的人生轉折，也是她帶領視障者前進的信念。

疫情改變人生方向「為什麼視障者只能按摩？」

劉禎祥的人生前半段，幾乎都與按摩工作連結在一起。她從事視障按摩超過30年，也與同樣視障的先生經營按摩事業。按摩，是許多視障者最常見的職業選擇，但長年以來也形成某種無形的限制。

COVID-19疫情爆發後，按摩業停業數月，收入幾乎歸零。那段時間，她開始重新思考未來。「我突然問自己，為什麼視障者只能做按摩？」她想起視障者在生活中被長期訓練的嗅覺能力。嗅覺不只是感官，更是一種立體而細膩的感知方式。

那一刻，一個念頭浮現：如果看不見世界，那麼是否可以用氣味去理解它？這個想法，成為她踏入香氛世界的起點。

劉禎祥 2023 年跨越視力與語言的重重阻礙，成為全台首位取得法國格拉斯香水學院（GIP）證照的視障調香師。圖片來源：劉禎祥提供

挑戰世界香水之都 用鼻子完成調香學習

為了成為真正的調香師，劉禎祥選擇前往法國格拉斯香水學院（GIP）進修。格拉斯被譽為「香水之都」，是世界頂尖調香師的重要搖籃。然而對視障者而言，學習調香充滿挑戰。

她回憶，到學校的第一天就因為看不清楚環境而撞上電線桿，才讓校方發現她的視力狀況。在教室裡，上百瓶香材原料都有細小標籤，但她幾乎無法辨識，只能靠嗅覺逐一記憶。

有一次老師要求學生調製紫羅蘭香氛，同學們迅速找到原料，而她卻連原料瓶的位置都看不見。她沒有放棄，而是用鼻子一瓶一瓶尋找，最終完成調香作品，也更加確信，嗅覺能帶她走向新的世界。

回到台灣後，劉禎祥並沒有只把調香當成香水創作。她思考的是，香氣是否能與她多年按摩經驗結合。多年來，她陪伴許多身心疲憊、慢性疼痛或情緒低潮的人，也逐漸發現身體與情緒其實密切相連。

劉禎祥認為，「手能改變身體，氣味能改變內在狀態。」她將法式調香技術與植物精油療法結合，發展出筋膜刀精油按摩整合系統，希望透過氣味與身體療法，幫助人們恢復身心平衡。

她成立青湘學院，培養視障者學習調香技能，致力於將國際調香工藝與 30 年經絡筋膜經驗結合，並推動「視障香氛陪跑計畫」，計畫在 2026 年培訓 15 位視障者，讓每一份香氣都成為溫暖社會的頻率。

劉禎祥成立青湘學院，傳承調香技藝。圖片來源：劉禎祥提供

MONDE品牌理念 用香氣擁抱生活

為了讓學員的作品可以被看見，劉禎祥也創立MONDE香氛品牌， 每一款產品都象徵在挫折中綻放的光芒，希望透過氣味傳遞力量。MONDE品牌推出多款經典香水，例如靈感來自神話故事的「陽光女神」，靈感源自天照大神，賦予人們在困境中依舊閃耀的力量。

MONDE 香氛品牌。圖片來源：MONDE提供

學員的香水作品「純真」與「盼望回歸」分別榮獲 2025 年國際比賽金牌與銀牌，用細膩層次喚醒內心最原始的自在與重生勇氣。

MONDE 經典香水「盼望回歸」。圖片來源：MONDE提供

MONDE 經典香水「純真」。圖片來源：MONDE提供

此外，品牌也以30年按摩臨床回饋為基底，推出日常保健按摩精油系列， 「沉靜之木（睡眠）」揉合森林木質調，如溫暖雙手輕撫，帶您進入深層好眠；「活力槍木（舒緩）」注入大自然修復能量，讓疲憊肌群在香氣中優雅釋放。

MONDE日常保健按摩精油 「沉靜之木（睡眠）」。圖片來源：MONDE提供

MONDE日常保健按摩精油「活力槍木（舒緩）」。圖片來源：MONDE提供

在她看來，視障者的嗅覺敏銳度其實是一種優勢，只是社會往往沒有提供舞台。透過系統化的調香訓練，學員不只學習香材辨識，也能取得國際調香師證照，或將香氛結合按摩服務，發展出新的專業技能。

劉禎祥希望未來能建立亞洲第一個由視障者主導的調香學院，讓嗅覺專業真正成為一條職涯道路。

新書《香氣頻率》發表 用氣味書寫生命故事

香氛頻率 嗅覺、腦波與調香師靈魂的能量共振。圖片來源：誠品線上

除了品牌與教學工作，劉禎祥近期也出版新書 《香氣頻率——嗅覺、腦波與調香師靈魂的共振》。書中分享她從視障按摩師到國際調香師的生命歷程，也探討氣味如何影響情緒、記憶與身心狀態。

新書簽書分享會將於 2026年3月15日 在光點台北舉行，劉禎祥也將與多位香氛創作者分享她如何透過氣味陪伴生命，為黑暗中的人點亮一束可觸及的光。

看不見，卻讓靈魂聞到了光 ！視障調香師劉禎祥的香氛革命。圖片來源：劉禎祥提供

展覽資訊｜近距離體驗香氛世界

今年劉禎祥也將帶著 MONDE 香氛品牌參與【台北國際美容保養展美甲美睫博覽會】，在展場分享香氛創作理念與調香作品，讓民眾能近距離體驗氣味的層次與魅力。

這次 Monde 展位的主要亮點包含以下三個部分：

1.盲嗅與情緒療癒體驗：引導民眾「閉上眼睛」純粹用嗅覺去感受味道，現場會提供六種不同的香氣讓民眾體驗，達到情緒療癒的效果。

2.調香故事與居家應用分享：根據民眾喜愛的氣味，分享產品的創作理念，也教導如何利用手邊的香材，自己在家裡的空間進行特殊的香氛製作與療癒。

3.十分鐘筋膜刀放鬆體驗：週六展覽當天，攤位上會提供預約報名的「筋膜刀體驗」活動，讓看展民眾可以享受專業放鬆服務。

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20（五）－03/23（一）

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】https://reurl.cc/L2128X