2026-03-16 05:37 女子漾／編輯桑泥
李聖經《在你燦爛的季節》穿搭解析！韓系溫柔顯高穿搭公式，早春照著穿就對了
2026 開春韓劇話題之一，絕對少不了李聖經與蔡鍾協主演的《在你燦爛的季節》。這部劇自 2 月 20 日起在 MBC 播出，也同步於 Disney+ 上架，劇情走的是帶有療癒氣息的浪漫韓劇路線。
而比起單純追劇，這部作品另一個很值得看的是李聖經在劇中的造型語言，尤其是她的都會感穿搭，以及她本人在 IG 日常生活照上延伸出的高分搭配，都很有參考價值！
《在你燦爛的季節》李聖經韓系穿搭 1：短版上衣＋高腰下身
首先最值得學的是短版上衣＋高腰下身。這幾乎是韓系顯高穿搭最穩的公式，也是李聖經這類高挑女生最常用來顯比例的方法。短版針織、合身上衣或略短外套，搭配高腰長褲或過膝裙，能把視覺重心直接往上提，讓腿看起來更長，整體也更俐落。這類公式很適合上班族或早春約會穿搭，拍照也會特別上鏡。
《在你燦爛的季節》李聖經韓系穿搭 2：淺色系搭配
李聖經的第二個穿搭關鍵是利用淺色系做搭配。從公開劇照中可以看出《在你燦爛的季節》裡的造型氣質偏向柔和、乾淨，不是高飽和撞色，而是以白、米、灰、燕麥色等這類低彩度色系為主。這種配色最大的優點，就是自帶療癒感，也更符合早春氛圍。
《在你燦爛的季節》李聖經韓系穿搭３：垂墜感單品
第三點很重要的是垂墜感單品！韓系溫柔穿搭之所以看起來不厚重，關鍵常常不是穿得少，而是材質夠輕。像是垂墜褶皺洋裝、柔軟針織、透膚上衣等，這些單品都能讓線條自然往下延伸，視覺上更顯輕盈，也更容易穿出李聖經那種鬆弛又精緻的韓系氛圍。
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