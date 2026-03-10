Karen 眼袋手術內開＋脂肪轉位 心得分享｜佳思優 陳依凡醫師諮詢與恢復紀錄（真實心動分享）

如果你跟我一樣，長期被「眼袋」困擾，應該懂那種無奈感：明明前一天有睡飽，照鏡子卻還是像熬夜三天三夜🥲

先講結果：自從拿掉眼袋之後整個狀態變好了，我朋友才跟我說：妳之前看起來超累的，我都不敢跟你說⋯(我內心真的謝謝他了)

這篇文章，我想用最真實、最生活化的角度，分享我在

#佳思優醫美診所

由 #陳依凡 醫師執行

「眼袋內開＋脂肪轉位（搭配大腿抽脂補脂）」的完整過程與恢復感受。

⚠️ 本文為個人經驗分享，不涉及任何療效宣稱，實際情況仍需由專業醫師評估。

佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦

📍 地址：105039台北市松山區敦化北路8號1、2樓

📞 電話：0800-060-111

💻 官方網站：佳思優整形醫美診所

🫶🏻粉絲專頁：https://www.facebook.com/JustYouAestheticClinic

• 專業諮詢：醫師會仔細評估臉型比例與想改善的部位

• 客製化施作：依需求選擇不同方式處理

• 舒適度佳：全程有護理師陪同，並使用麻藥降低不適感

• 交通便利：位於台北市松山區敦化北路，捷運、公車都方便到達（台北小巨蛋對面）

為什麼我決定處理眼袋？

其實我很早就發現自己有眼袋問題。

而且不是單純水腫那種，是那種：

👉 拍照會有陰影

👉 上妝會卡粉

👉 看起來比實際年齡成熟(疲憊感超重)

後來才知道，眼袋、淚溝、黑眼圈其實是不同問題。

• 眼袋：下眼瞼脂肪膨出形成的凸起

• 淚溝：眼下凹陷

• 黑眼圈：色素或血管型暗沉

• 臥蠶：其實是肌肉組織，不是眼袋

而我，是「眼袋＋淚溝同時存在」的類型。

諮詢過程｜陳依凡 醫師分析精闢

諮詢時，陳依凡 醫師非常仔細地評估：

▪️有沒有皮膚鬆弛

▪️脂肪分布在哪

▪️是否適合內開

▪️會不會術後凹陷

陳醫師很直接地告訴我一件事：

如果只單純把眼袋脂肪拿掉，我可能會更凹。

因為我本身臉就偏瘦，如果沒有適度補脂，反而會讓臉部看起來更骨感，少了圓潤感。

所以最後討論的結果是：

✔ 眼袋內開

✔ 脂肪轉位

✔ 另外從大腿抽取脂肪補蘋果肌與淚溝

我真的沒想到：原來我眼袋的脂肪不夠用😂

我還真的以為我的脂肪夠多耶！

這結論也是為什麼我覺得諮詢很重要，因為每個人的條件差異真的很大。(專業的事，就是要交給專業的來。)

手術當天紀錄

我個人選擇局部麻醉，其實我當時也不知道哪來的勇氣，明明可以選擇全麻卻選擇了局麻😂

手術前，護理師會進行完整衛教說明：

• 手術流程

• 術後照護

• 回家冰敷方式

• 飲食與作息注意事項

每個細節都說得非常清楚，有問題也可以一直問🙋‍♀️(總之，就是讓你問到安心為止)

手術過程感受

老實說，我原本超緊張。

但實際過程中：

▪️醫師與護理師會一直確認我的狀態

▪️有感覺不舒服都可以說

▪️過程沒有想像中可怕

在過程當中只有一點點不舒服，陳醫師就會馬上幫我解決，完全沒有想像中的那麼難熬，我如果說我在過程中談天說笑是不是太過分了😳

我甚至覺得：欸，怎麼就「咻咻咻」完成了？

真的有點神奇🥹

術後恢復紀錄（真實Day by Day）

Day 1 2025.11.07

回家後腫脹感明顯（因為當天退麻藥有點疲憊，所以就沒有拍，但是長得有點好笑）

麻藥退後會有些微疼痛，但在可接受範圍內。

✔ 按醫囑冰敷

✔ 多休息

✔ 避免低頭

其實只要乖乖照做，心理會安心很多。

Day 2

早上起來：

▪️分泌物比較多

▪️眼白有點像有泡泡的異物感

但過一陣子就慢慢消退。

臉頰有微微腫脹感，但幾乎沒有疼痛。

持續冰敷中。

基本上其實我沒有太多不適的感受，前七天只有眼周分泌物多，然後傷口有些微脹脹感受，我當時就是持續冰敷。

Day 5 拆線 2025.11.11

五天後其實我已經活蹦亂跳了，基本上，但是還是處於一個不低頭的狀態，這幾天最大的感想就是：日日抬頭做人的感覺真好😂

體態都不自覺被矯正了，因為不能低頭滑手機！

在拆線的當天也同時回診，醫生說恢復的狀況都非常的不錯，所以當天拆完線就可以回家了～

五天後的我看起來其實就已經正常很多了，而且也只有一點點，基本上肉眼看不太出來的瘀青！

估計這大概也是我過程中最瘦的時候了，因為前幾天真的都懶得吃太需要咀嚼的食物，清淡飲食，順便當控制體重😂做一次眼袋一舉數得👏

過程整理

第一週是天天都冰敷。

第二週的時候就是腫脹不舒服才冰敷。

第三週其實已經沒有太多感覺囉。

第四週簡直生龍活虎！

2025.11.07 不拍不知道，一拍真的覺得原來當時看起來這麼老⋯

2025.11.11

2025.11.18

2025.12.9

2026.1.13

2026.2.10

眼袋手術恢復期多久？

依照一般資訊與醫師說明：

• 內開手術恢復期約7–10天

• 初期腫脹較明顯在前幾天

• 完全自然大約需1–3個月（依個人體質）

每個人的體質不同，我自己的感受是：

前幾天是關鍵期(7天左右)，之後會慢慢穩定下來。

加上因為我有做自體脂肪的填補，所以自然的時間要看個人體質吸收狀況！

我的情況來說，傷口恢復的情況很好，以傷口癒合的時間約一週，然後自體脂肪最自然的情況是跟原本臉部的脂肪融為一體，摸起來要是軟軟的。

時間大概是在我第二個月回診的時候就已經好的差不多了，第三個月回診的時候就完全正常(最完美的時候！)

我的回診時間線是：

五天拆線

第二週回診

第四週回診

第二個月回診

第三個月回診

內開 vs 外開怎麼選？

簡單整理給有在研究的人：

眼袋內開

▪️傷口在結膜內

▪️外觀無明顯切口

▪️適合皮膚彈性較好者

眼袋外開

▪️從下睫毛處切口

▪️可同時處理鬆弛皮膚

▪️需拆線

實際適合哪一種，還是必須由醫師依自身條件評估。

割眼袋是一勞永逸嗎？

跟大家分享一下，眼袋處理完之後，我的側面看起來也非常的豐潤，不像之前有眼袋造成的滄桑😮‍💨(忘記的朋友，請上滑至文章開頭)

這題我也問過。

陳醫師說，眼袋多與自然老化相關，處理後可以維持多年，但不代表完全不會再隨時間改變。

聽到這個回答，我反而安心。

因為⋯醫師非常誠實😆

術後注意事項（我自己最有感的幾點）

✔ 冰敷前幾天很重要

✔ 睡覺墊高枕頭

✔ 避免揉眼

✔ 減少長時間滑手機

✔ 按時回診

我個人覺得「用眼習慣」真的影響恢復感受。

做完之後，我最大的改變是什麼？

老實說，不是變成誰。

而是照鏡子的時候不再覺得自己看起來很累🥱而且也不再怕頂燈！

那種感覺很棒：調整不是為了變成別人，而是把「本來的自己」找回來。

如果你也正在猶豫要不要處理眼袋⋯

我想說的是：

👉 先諮詢

👉 了解自己的類型

👉 聽專業建議

👉 再決定

醫療行為一定有風險與恢復期，但清楚資訊與理性評估，會讓你更安心。

給正在搜尋「眼袋內開手術心得」的你

如果你正在搜尋：

• 眼袋內開恢復期

• 眼袋手術費用

• 眼袋脂肪轉位是什麼

• 割眼袋會不會凹陷

• 眼袋補脂需要嗎

希望這篇真實體驗能幫助你多一點理解。

最後還是提醒：

✔ 一定要找合格專業醫師評估

✔ 每個人的條件不同

✔ 任何醫療行為都需審慎思考

這篇只是我的故事，不是標準答案、但如果能讓你在焦慮中少一點不安！

那就值得了 🤍

