FRACIUS® — The Art of Bespoke Hair Luxury 專屬訂製 · 真正的高端髮藝

上嘉行實業有限公司 提供

在精緻工藝與現代美學交匯的世界裡，它不僅是一個假髮品牌，更是一種象徵優雅、自信與個人風格的高端訂製藝術。FRACIUS® 相信，真正的奢華並非浮華的表象，而是隱藏在細節中的完美平衡，低調卻令人難以忽視。

每一頂 FRACIUS® 訂製假髮，皆嚴選高品質真髮，並由專業匠師以歐美高端工藝標準，逐根手工編織而成。從髮絲的密度、走向到植入角度，每一道工序都經過精準控制，讓髮型呈現出自然流動的層次與光澤。搭配輕盈透氣的結構設計，使整體效果宛如天生，無論近距離觀察或長時間佩戴，都能展現極致自然的真實感。

上嘉行實業有限公司 提供

訂製，是 FRACIUS® 的靈魂。

品牌以國際美學視角出發，細緻考量與建議並與每一位客戶打造轉屬髮色整體風格，透過專業設計與精密工藝，量身打造專屬髮型。從自然優雅的日常造型，到充滿時尚張力的高端風格，每一頂 FRACIUS® 作品，都只為一位佩戴者而存在。

在 FRACIUS® 的理念中，假髮不只是造型的延伸，更是一種自信的象徵。它能讓人重拾光彩，也能讓風格更加鮮明。當髮絲隨步伐輕輕流動，所展現的不僅是美，更是一種從容而優雅的氣場。

上嘉行實業有限公司 提供

FRACIUS® 將傳統手工藝術與現代設計語言完美融合，讓每一頂作品都如同一件高端時尚精品。因為我們相信，真正的奢華，來自於無可取代的專屬感。

FRACIUS® — Crafted for Elegance, Designed for You.

讓每一根髮絲，都成為定義自我風格的標誌。