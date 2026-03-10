2026-03-10 16:24 國際美容化妝品展
台東在地保養品牌 X 以積雪草純露取代純水製作【KLOSER靠近】台東小農種植積雪草
「KLOSER 靠近」是來自台東的一個小小保養品牌,卻懷抱著大大的使命。將他們在台灣後山的純淨土地上親手栽種、悉心照料的積雪草,萃取出天然純露再製成保養品,並堅持無酒精、無農藥、無香精、無色素、無防腐劑,讓全肌膚、全年齡的消費者都能共同享受大自然的呵護。
🌱 天然為主,科學為輔
KLOSER相信最好的保養,是來自大自然的溫柔療癒。但同時,為了讓產品真正發揮保濕、舒緩與修復效果,在天然植萃的基礎上,加入了修護能力強大的成分(如維他命B5、六胜肽等),它們就像是天然成分的好幫手,幫助肌膚更快修復、提升吸收,讓溫和的力量更有效被看見。
🌱 嚴選植物 x 極簡必要成分
保養品中最常被忽略,卻也最關鍵的一件事,就是「保存安全」。KLOSER 選擇使用歐盟與美國FDA核准的溫和防腐成分,而且控制在極低濃度,只為確保產品從你打開到使用完畢,都能是新鮮、乾淨、無污染的狀態。
🌱 透明與承諾
✔ 所有非天然成分,皆經過敏測試與安全評估
✔ 絕不添加對環境與肌膚有害的物質(如SLS、Paraben、人工香精等)
KOLSER 新秀專區N7
展覽資訊▍展覽名稱：2026 beautyworld 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會
▍日期：2026/3/20 (五) - 3/23 (一)，10:00~18:00
▍地點：台北世貿一館 A、D區 (台北市信義區信義路五段5號)
▍主辦單位：聯合線上、法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司
▍免費索票連結：https://expo.udn.com/expo/form/index.php
▍官方網站：
https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/index.html