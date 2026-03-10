舒子晨代言韓國保養品牌 LALAIF 登台，兩步驟保養概念搶攻緊緻精簡市場

Nikita舒子晨受邀擔任韓國Lalaif產品代言人 (圖/慕沃珍選提供)

韓國保養品牌 LALAIF 菈菈苡芙正式宣布進軍台灣市場，並邀請藝人舒子晨擔任品牌代言人。品牌表示，希望透過代言人自然清新的形象，傳遞「簡單、可持續」的日常保養理念，回應近年消費者對精簡保養流程的需求轉變。

近年來，保養品市場出現明顯趨勢變化。從過去強調多層次疊擦與複雜程序，到如今講求步驟簡化與日常便利性，消費者對保養的期待逐漸從「多」轉向「精」。

LALAIF表示，品牌在韓國市場觀察到，上班族與生活節奏緊湊的人更傾向選擇步驟清楚、容易持續的產品型態，因此，他們規劃以兩步驟作為核心設計。

LALAIF透露，產品在韓國市場上市後，便受到多位藝人與KOL關注，不少韓國明星私下使用，並在社群間引發討論。其中，知名演員柳承龍不僅成為產品愛用者，也擔任品牌合作代言人，進一步帶動品牌在韓國市場迅速累積搜尋量與討論度。

在技術面上，LALAIF 最大的亮點之一是品牌自行開發的千萬美金MOASIS專利技術。品牌說明，該技術透過配方，調整質地結構，讓產品能更精準貼合肌膚紋理與需要修飾的部位，協助呈現更俐落的視覺輪廓，使下顎線條看起來更加緊緻、輪廓更為明晰。品牌認為，透過科技導入與日常保養結合，有助於提升使用者的整體體驗。

品牌近期在台推出兩款保養新品，分別為「電音繃帶精華露」與「電音繃帶精華乳，」主打作為日常基礎保養程序使用。

「電音繃帶精華露」建議作為保養第一步，產品主打清爽質地、快速吸收，可作為前導保養，協助後續產品更均勻貼合肌膚，使膚況呈現較為光滑透亮的視覺效果。

另一款「電音繃帶精華乳」則著重柔滑觸感與服貼度。兩款產品搭配使用，在簡化保養步驟的同時，維持日常保養流程的完整度。

Nikita舒子晨代言韓國Lalaif電音繃帶/（慕沃珍選提供）

擔任代言人的舒子晨表示，平時工作型態多元，包含節目錄製、舞蹈排練與公開活動，生活節奏緊湊，因此重視「能夠持續」的保養方式。

她分享自己在日常生活中，傾向步驟單純的保養流程，讓肌膚維持穩定狀態，減少因繁複程序帶來的時間壓力。

品牌指出，台灣保養品市場長期以高機能產品為主流，但是，近年消費型態逐漸轉向理性選擇與日常化管理，消費者更關注使用體驗、產品質地，以及是否符合個人生活節奏。LALAIF 此次登台，也被視為韓系保養品牌持續布局台灣市場的一環。

臺灣皮膚科醫學會第51屆年會展示現場 (圖/慕沃珍選提供)

為了慶祝產品登台上市，品牌推出體驗活動與抽獎方案，希望透過實際使用回饋累積口碑。活動內容與參與方式依品牌官方公告為準。

此外，LALAIF還推出三重上市活動回饋：凡購買新品，即可參加「月月抽韓國機票」活動，讓消費者體驗品牌的臉部線條保養概念。LALAIF表示，希望透過實際使用與互動活動，讓更多消費者認識 他們的保養理念與產品特色。

LALAIF 表示，未來將持續觀察台灣市場需求，規劃更多符合日常保養概念的產品線，並透過多元通路拓展市場能見度。隨著消費者對於「精簡保養」概念接受度提高，品牌期望在競爭激烈的保養市場中，找到屬於自身定位的發展空間。