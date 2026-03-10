像選房子一樣選香氣！調香師Julie首推情境式香氛體驗，重新定義「回家」的味道

調香師 Julie 認為，香氛不只是好聞的生活裝飾，而是一種可以被「設計」的空氣。江建泰/攝影

有沒有發現，有些味道會讓人瞬間放鬆？可能是回家時聞到的擴香味，也可能是某段旅行留下的氣味記憶。其實，氣味往往比視覺更快觸動情緒，甚至能讓人一秒找到「回到家」的感覺。

對調香師 Julie 來說，香氛不只是好聞的生活裝飾，而是一種可以被「設計」的空氣。曾在金融與併購交易高壓環境工作的她，因為長期在不同城市生活，逐漸意識到真正讓人放鬆的，不是華麗裝潢，而是空氣中那股熟悉、安心的味道。

她花了7年時間學習調香，打造出以「為生活，設計空氣」為理念的居家香氛品牌。今年更將首次把「像選房子一樣選香氣」的情境式香氛體驗帶進台北美容展，讓每個人都能找到屬於自己的生活氣味。

。江建泰/攝影

從金融高壓到香氛創業 Julie用7年把興趣變成專業

Julie曾在多個國家求學與工作，長時間待在高壓的金融與併購交易環境。忙碌與頻繁搬遷的生活，讓她很難真正感到放鬆。

但她發現一件有趣的事，只要回到住處，聞到熟悉的擴香或蠟燭氣味，緊繃的情緒就會瞬間被安撫。這樣的經驗讓她開始思考，氣味其實是生活裡非常重要的一部分。人們會精心挑選家具與裝潢，卻很少有人為「空氣」做設計。

Julie將興趣轉化為事業，創立自己的香氛品牌。圖片來源：

於是 Julie 開始利用週末時間學習調香，從蠟燭製作到各種香材研究，陸續修習英式、法式與韓式調香課程，整整花了7年時間累積專業。最終，她將這份興趣轉化為事業，創立自己的香氛品牌。

她說：「如果你持續走在同一條軌道上，其實很容易看見未來。但當你發現那不是自己想要的人生，就應該開始創造新的可能。」

居家空間的香氛可以展現個人特色。江建泰/攝影

香氛不是擺設 Julie想做的是「空氣的室內設計」

Julie觀察到，很多人懂得挑選個人香水，卻不知道怎麼替空間選香。她認為香氛應該像家具與燈光一樣，是可以被配置與設計的生活元素。因此，她提出品牌核心理念「為生活，設計空氣」

在Julie的概念裡，家裡的空氣就像空間裝潢的一部分。不同場景、不同情緒，都可以有不同的香氣搭配。與其教消費者背誦前中後調，她更希望大家學會用香氛佈置生活環境，讓每一次回家，都能被自己喜歡的氣味迎接。

Julie推出情境式香氣體驗《為生活，設計空氣》，讓參與者像挑房子一樣選擇香氣。江建泰/攝影

像選房子一樣選香氣 「樣品屋選香法」降低調香門檻

今年美容展，Julie將首次推出情境式香氣體驗《為生活，設計空氣》。不同於傳統調香課程，這套體驗透過「樣品屋選配邏輯」，讓參與者像挑房子一樣選擇香氣。整個體驗以四個維度進行：

1.房型

決定空間主體，例如清爽理性的書房型，或溫暖包覆的起居室型。

2.裝潢風格

設定空間氛圍，例如高採光格局的明亮感，或靜巷老宅的靜謐氛圍。

3.家具配置

創造生活亮點，例如窗邊閱讀角或主臥療癒位。

4.生活設備

作為感官收尾，例如厚幕般的安全感或情緒定錨。

整體體驗約30到90分鐘，參與者會從想像生活畫面開始，挑選元素並轉化為專屬香氣組合。Julie認為，這不只是香氛體驗，而是一次重新整理生活的過程。

《旅行的記憶：居家擴香》。圖片來源：Julie提供

香氛體驗是一次重新整理生活的過程。江建泰/攝影

「旅行的記憶」居家香氛 上市一年全系列售罄

Julie品牌首波推出的產品《旅行的記憶：居家擴香》，以旅行為靈感，將城市氣味轉化為居家香氛。系列包含五個城市：紐約、新天鵝堡、普羅旺斯、瀨戶內海、江南水鄉，她希望讓人們在回到家的瞬間，就像回到某段美好的旅行記憶。這系列推出約一年即全數售罄，也讓品牌迅速累積口碑。

《旅行的記憶：居家擴香》。圖片來源：Julie提供

《旅行的記憶：居家擴香》。圖片來源：Julie提供

展場必聞香氣 桂花茶香「桂染江蘇」

此次美容展，Julie特別推薦入圍【金馥獎】的香氛作品 「桂染江蘇」。這款香氣以桂花茶為主調，但不同於常見甜膩花香，而是一種更柔和、帶有東方文化感的氣味。

香氣結構像一幅水墨畫：前調清透光感、中調桂花茶香慢慢暈染、後調是麝香與琥珀的溫暖收尾，整體聞起來就像傍晚時分，在江南茶館靜靜品茶的氛圍。

「桂染江蘇」。圖片來源：Julie提供

Julie希望未來的產品，不只是好聞，而是能長時間陪伴生活的氣味。圖片來源：Julie提供

Q3新品預告 木質調與柑橘調打造家的氣味

Julie也透露，今年Q3品牌將推出全新系列，將香氛設計更聚焦在「家」的概念。

新品將以木質調與柑橘調為基礎，延伸出四款不同風格的居家香氛，讓氣味能更自然地融入日常生活。她希望未來的產品，不只是好聞，而是能長時間陪伴生活的氣味。

美容展資訊

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】

https://reurl.cc/L2128X