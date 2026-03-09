agnès b. 2026春夏男女裝　“It feels as if were…”記憶與想像的漫遊

圖／agnès b. 提供

Agnès女士擅長以富於情感的方式，藉由服裝講述故事。她曾說：「我想在伸展台上注入多一點生活氣息，而不是讓模特兒如機器人般整齊劃一。」2026春夏系列以充滿想像力的敘事方式，描繪男女士多樣的性格與姿態。融合全新設計與具代表性的經典作品，令服裝不只是造型，而是在時間流轉中，留下穿著者故事的的溫柔陪伴。

圖／agnès b. 提供

旅行日誌 致敬自由流動的生活態度

靈感始於一張Agnès女士偶然發現的明信片，珊瑚色、海綠、灰與卡其色交織成為長款緹花裙的色調。隨後是設計師在旅程中發掘的心愛城市景致：摩洛哥、南法、東京，也在此系列的數位印花及色彩中留下印記。與天然棉質開襟衫和輕薄針織配搭，構築出流動自在的服裝風格。

復古情懷 在黑白對比中綻放

宛如從法國新浪潮導演法蘭索瓦楚浮（François Truffaut）電影作品中走出的瀟灑角色。白天以剪裁流暢的西裝、短款皮衣和過膝長裙，快步穿梭巴黎街頭，展現自然寫實的個人風格；夜幕低垂，則換上波卡圓點洋裝，輕盈的裙擺隨步伐旋轉。本季波卡圓點著重於中小尺寸，全部採用黑白配色。六〇年代氣息濃厚的Gingham格紋，則與質感輕盈的服飾相互映襯，流露出如碧姬芭杜（Brigitte Bardot）般的自然鬆弛的魅力。

花園漫步 收集時節光影

來自Agnès女士拍攝的影像作品，轉化成經典Photoprints印花。在初春之時，以原色亞麻、白襯衫，點綴柔和印花。隨著季節推進，明亮色彩回歸，罌粟紅和綠葉在藍天映襯下綻放，為服裝注入鮮明節奏，此系列每件單品都是設計師春日記憶的片段。

優雅新詮釋 戲劇性藝術輪廓

材質輕透的連身裙、宮廷風蓬袖，隨風起舞的裙擺，為此系列帶來浪漫而優雅的戲劇性輪廓。白天以閃亮針織材質取代亞麻，輕易捕捉目光。來自印度的精美刺繡布料，以擁有百年歷史的傳統工藝打造，由工匠手工完成的長洋裝與背心，與簡約單品形成巧妙對比。一套白色襯衫搭襯褲裝造型，靈感汲取自法國羅浮宮收藏的華鐸畫作《丑角吉爾（Pierrot, dit Le Gilles）》，體現設計師對藝術和18世紀美學的熱愛。

流動的藝術 讓穿著成為畫布

與多位藝術家合作，將藝術世界延伸至服裝。來自Harmony Korine的肖像作品，印製於材質飄逸的平口洋裝，以大膽的視覺藝術手法，探索前衛美學；塗鴉大師Futura的作品《Futura Rose》，具未來感的抽象花卉，亦成為裙裝上的印花。作品探索有機結構的美國當代藝術家Mel Bernstine及抽象表現主義塗鴉藝術家JonOne，運用複雜、動態的構圖，在俏麗的短褲套裝上，呈現活潑亮眼的視覺效果。