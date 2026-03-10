香氛迷必逛！POPSCENT集全球小眾香水品牌登美容展 台灣香水系列首度曝光。圖片來源：POPSCENT提供

小眾香氛市場在亞洲快速崛起，專注於小眾香氛選品的品牌集合平台 POPSCENT，今年將首次以完整品牌陣容參與台北國際美容保養展，除帶來多個國際香氛品牌、「台灣香水系列」首度亮相外，更攜旗下原創品牌 RECLASSIFIED調香室、WHENANDWHERE、DAO PERFUMERY 登場，為台灣市場帶來更豐富的香氛文化體驗。

POPSCENT：打造小眾香氛「選品平台」

Carthusia。圖片來源：POPSCENT提供

小眾香水熱潮席捲亞洲，越來越多消費者開始從「香味辨識」轉向「氣味風格與故事」。POPSCENT品牌經理蔡欣庭表示，POPSCENT隸屬於美生聚有限公司，是一個以「香氛選品」為核心的品牌集合店，致力於引進全球具有風格與創作精神的小眾香水品牌。

品牌透過策展式選品，將不同文化背景與創作理念的香氛聚集在同一空間，讓香水不只是商品，更成為一種生活風格與自我表達的方式。

Anthologie。圖片來源：POPSCENT提供

POPSCENT品牌創辦人林明峯為台灣人，他熱愛旅遊也愛蒐羅各地小眾香氛，長期於上海及中國東部發展，擁有近40年香氛產業經驗，並與多位國際調香師合作研發香水作品。POPSCENT目前已在上海及中國多地開設門店，同時也透過電商與社群平台經營香氛市場。

蔡欣庭指出，POPSCENT希望讓更多人接觸到具有創作精神的小眾香水，希望香氛不只是奢侈品，而是一種能夠陪伴生活的氣味文化。

國際香氛品牌齊聚 打造氣味探索體驗

HELLENIST。圖片來源：POPSCENT提供

POPSCENT本次也將帶來多個國際香氛品牌，包括：ELLA K（法國）、Hellenist（法國）、Maison Martine（法國）、Anthologie（法國）、Carthusia（義大利）、Meo Fusciuni（義大利）。

MEO。圖片來源：POPSCENT提供

其中法國品牌 ELLA K 由知名調香師 Sonia Constant 創立，其香水以「氣味旅行」為概念，透過香味描繪世界不同城市與文化的記憶；在亞洲熱銷的 ELLA K巴黎歌劇院香水以氣味優雅、不張揚聞名，可凸顯高雅的氣質，此次也將帶來台灣展出，是消費者不能錯過的香水體驗之一。

ELLAK。圖片來源：POPSCENT提供

三大原創品牌亮相 不同世代的氣味語言

此次美容展，POPSCENT也將帶來三個自創香氛品牌：

1.RECLASSIFIED調香室

品牌以「一瓶香水，一個故事」為核心理念，香味設計帶有靜奢氣質與文學敘事感。每款香水都以故事為靈感，透過氣味重現記憶與情緒。

RECLASSIFIED。圖片來源：POPSCENT提供

2.WHENANDWHERE

面向年輕世代的香氛品牌，以潮流與個性風格為主軸，透過香味表達生活態度與城市文化。

WHENANDWHERE。圖片來源：POPSCENT提供

3.DAO PERFUMERY

品牌概念結合東方哲學與香氛創作，希望透過氣味探索人與自然之間的關係。

台灣限定香水系列首度曝光

DAO。圖片來源：POPSCENT提供

本次展覽最大亮點之一，是 POPSCENT即將推出的以台灣為靈感的品牌「DAO」。該系列以「故鄉記憶」為創作概念，將台灣各地風景與情感轉化為氣味靈感，包括：九份山城、宜蘭外澳、太麻里日出，首波預計將曝光約 8款香水作品，並開放現場試聞體驗，正式產品預計於今年第三季上市。

POPSCENT希望透過新品牌DAO，將台灣文化與氣味記憶轉化為香氛語言，讓世界透過氣味認識台灣。

台北國際美容保養展即將登場

POPSCENT也將於今年參與 台北國際美容保養展美甲美睫博覽會，現場將展示品牌香氛系列與多款國際小眾香水，讓參觀者能近距離體驗香氛創作的魅力，更多商品和購買，可上官網 https://www.popscent.tw。

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

日期：2026/03/20（五）－03/23（一）

地點：台北世貿一館

限時免費索票https://reurl.cc/L2128X