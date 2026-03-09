2026台北美容展必逛展區！RINGO打造「美容選品超市」水光安瓶掀敏感肌保養話題

圖片來源：RINGO提供

2026最受關注的美容產業盛會「台北國際美容保養展」即將登場，Ringo 打造的「RINGO專業美容選品超市」，將在展場中呈現截然不同的美容採購體驗。走進展區，就像推著購物車走進一間專為美容與健康打造的專業超市：本篇帶你搶先看四大專區，打造透亮水光肌。

圖片來源：RINGO提供

美容展必逛亮點 「美容選品超市」四大主題一次看

RINGO「保養超市」，整齊分類的產品貨架、清楚標示的功能說明、依需求設計的動線規劃，讓參觀者能依照膚況與需求挑選產品，不僅讓美容師與店家更容易找到適合的產品，也讓消費者能用最直覺的方式理解產品差異，重新定義美容產業的選品邏輯。

此次規劃四大主題區域，從美容儀器到保養產品一次整合，成為美容展中相當吸睛的亮點。

第一是美容儀器專區，提供美容院升級療程設備的選擇，協助店家打造更完整的護理服務。

第二是Crystal Lab 專業美容院線系列，主打高機能護膚產品，從美容療程到居家保養都能銜接使用。

圖片來源：RINGO提供

第三是頭皮養護髮品專區，針對現代人常見的頭皮問題與髮質管理需求，提供完整養護方案。

第四則是膠原蛋白保健品區，從保養延伸到營養補充，打造由內而外的美容管理概念。

透過清楚的分類與展示方式，參觀者可以像在超市挑選商品一樣，依照成分、功效與使用情境自由比較，找到最適合自己的美容產品。

圖片來源：RINGO提供

Crystal Lab：為亞洲膚質打造的專業水光肌保養

在展區中最受關注的品牌之一，是專為美容院通路打造的日本保養品牌 Crystal Lab。

Crystal Lab 以「亞洲膚質需求」為研發核心，針對敏感不穩、屏障修護與缺水暗沉等常見膚況設計產品，希望提供兼具安全性與穩定效果的護膚解決方案。

品牌主打兩大系列：

1.水光安瓶系列

透過高濃度專利成分設計，幫助肌膚補水、提亮膚色，打造透亮細緻的水光肌質感。

2.晶透軟膜系列

為美容院療程打造的專業級面膜，搭配護理流程使用，強化肌膚修護與鎖水效果。

品牌創辦人本身來自美容產業第一線，因此特別重視敏感肌在療程中的穩定度問題。許多產品在研發時，都以「敏感肌也能安心使用」為設計原則，希望在效果與溫和之間取得平衡。

配方也特別考量亞洲氣候與膚況特性，讓肌膚在容易泛紅、出油不穩或屏障脆弱的狀態下，仍能溫和吸收並逐步修護。

圖片來源：RINGO提供

從美容院療程到居家保養 打造完整肌膚管理方案

隨著美容市場競爭越來越激烈，單一產品已難以滿足消費者需求。Crystal Lab 的產品設計也因此延伸出「療程＋居家保養」的完整模式，讓美容院療程效果能夠延續到日常保養。

這樣的產品架構不僅能協助美容店家提升顧客體驗，也能建立更長期的信任關係，為美容產業創造更多新的可能。

RINGO 希望透過「美容選品超市」的概念，讓美容產品回到最單純的本質：清楚資訊、透明成分與適合需求的選擇，讓每個人都能找到真正適合自己的保養方案。

圖片來源：RINGO提供

2026台北國際美容保養展 限時免費索票開放

想親自體驗「美容選品超市」概念展區，或了解最新美容趨勢，今年的台北國際美容保養展不容錯過。

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】👉https://reurl.cc/L2128X