2026-03-09 18:16 女子漾／編輯桑泥
Bottega Veneta 2026 秋冬時裝秀重點一次看！舒淇看秀造型穩穩拿捏美貌與知性
Bottega Veneta 2026 秋冬系列已於米蘭時裝週正式發表，這也是創意總監 Louise Trotter 上任後的第二場大秀。根據品牌官方說明，本季主題圍繞在結構感之中加入柔軟與感性，讓服裝不只強調輪廓，還保有女性穿上身時的流動感與情緒張力。官方頁面同時指出，這一季重新塑造日常服裝原型，透過弧線、工藝與帶有戲劇性的細節，讓實穿單品擁有更鮮明的時裝語言。
Bottega Veneta 2026 秋冬時裝秀重點一
Bottega Veneta 本季最大的重點就是大衣廓形全面升級。多家秀評都提到，創意總監 Louise Trotter 把重點從「It Bag」延伸到「It Coat」，以圓弧肩線、寬大輪廓與帶有雕塑感的外套，重新定義 Bottega Veneta 的安靜高奢，看完秀後可以感受到這一季最有存在感的不是包，而是大衣，顯示品牌正把奢華感從配件轉向整體造型本身。
Bottega Veneta 2026 秋冬時裝秀重點二
第二個秀場重點是這次材質工藝的層次感。官方強調本季大量運用羊毛、絲緞、麂皮與帶有毛絨錯覺的材質，甚至透過工藝手法做出彷彿皮草、流蘇或雕塑表面的效果，延續 Bottega Veneta 一貫重視手工技術的品牌核心。
Bottega Veneta 2026 秋冬時裝秀重點三
出席的嘉賓當然少不了身為 Bottega Veneta 全球品牌大使的舒淇，她這次的造型線條乾淨、色調收斂、廓形有份量，完美詮釋了 Bottega Veneta 這一季的美學。而除了舒淇外，被稱作「韓國國民奶奶」的尹汝貞也出席了這次的米蘭秀場，兩位可說是完美示範了跨世代的時髦與知性。
