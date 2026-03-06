2026運動品牌代言戰開打！王鶴棣、張凌赫、Lisa同時上陣，Adidas、PUMA、Nike搶攻Z世代

運動品牌的代言人大戰再度升溫。近期包括 adidas Originals、PUMA、Nike 都陸續宣布全新代言人陣容，三大品牌不約而同找來當紅年輕藝人加入品牌家族，從中國影視男星王鶴棣、張凌赫，到全球人氣女團 BLACKPINK 成員 Lisa，背後不只是單純代言合作，更是一場品牌搶攻 Z世代與亞洲市場 的策略布局。隨著運動時尚市場競爭愈發激烈，各品牌也透過明星影響力與潮流文化連結，重新定義「運動品牌 × 娛樂明星」的合作模式。

adidas Originals 找來王鶴棣

以潮流文化連結年輕世代

adidas Originals 近日正式宣布青年演員 王鶴棣 成為品牌全系代言人。品牌指出，王鶴棣憑藉鮮明的個人風格、自信態度與對潮流文化的敏銳度，在年輕族群中逐漸成為具有代表性的時尚符號。

圖片來源：小紅書翻攝大陸官方

近年王鶴棣在影視作品與時尚圈的能見度持續攀升，無論是戲劇角色還是私下穿搭，都展現出強烈的個人風格與街頭氣息。這種自由、不受框架限制的態度，也正好呼應 adidas Originals 一直以來強調的街頭文化精神。

圖片來源：小紅書翻攝大陸官方

未來 adidas Originals 也將與王鶴棣展開更多跨界合作，包括影像內容、時尚演繹與潮流文化企劃，希望透過更年輕的視角，深化品牌與新世代消費者之間的連結。

PUMA宣布張凌赫加入

經典H-STREET鞋款回歸

另一邊，PUMA 則正式宣布演員 張凌赫 成為品牌代言人。品牌表示，張凌赫作為 Z 世代代表人物之一，兼具青春活力與沉穩氣質，能為品牌帶來新的潮流能量。

圖片來源：PUMA

張凌赫近年憑藉多部影視作品迅速累積人氣，其外型與氣質常被形容為帶有「智性美學」的濃顏系代表。他在不同角色之間展現出的掌控力與戲劇張力，也讓他在年輕演員中備受矚目。此次合作同時帶出 PUMA 經典鞋款 H-STREET OG #隨型鞋。這雙鞋的設計靈感來自品牌檔案庫中的田徑鞋型，採用輕量化結構與透氣網眼材質，並搭配標誌性的 T 字鞋頭輪廓，整體線條俐落流暢。

圖片來源：PUMA

在形象大片中，張凌赫化身「PUMA研究生」，走進品牌檔案室翻閱歷年設計，象徵品牌從經典歷史中重新提取靈感，讓 H-STREET 從田徑賽道再度回到城市街頭。

Nike找來BLACKPINK Lisa

亞洲市場的關鍵流量布局

運動品牌龍頭 Nike 則宣布 BLACKPINK 成員 Lisa 正式加入品牌家族，成為最新代言人。這也是 Nike 繼去年找來 aespa 成員 Karina 後，再度與 K-Pop 歌手合作。

Lisa 的加入不只是明星合作，更被視為 Nike 在亞洲市場的重要戰略。她不僅是 BLACKPINK 成員，更是全球社群影響力最高的亞洲女藝人之一，在 Instagram 等平台擁有龐大粉絲基礎，每一次品牌合作都能帶動極高討論度。

NikeSKIMS 2026春季系列，Lisa演繹核心主題「現代芭蕾」。圖／摘自IG：SKIMS 江佩君

有趣的是，Lisa 與 Nike 的緣分其實可以追溯到她成為 BLACKPINK 練習生之前。她曾透露，當年曾努力存錢，只為了買下一雙 Nike Dunk High 作為舞蹈訓練鞋。如今從粉絲變成品牌代言人，也象徵她演藝生涯的重要里程碑。

NikeSKIMS 2026春季系列，Lisa演繹核心主題「現代芭蕾」。圖／摘自IG：SKIMS 江佩君

從 adidas Originals、PUMA 到 Nike 的最新動作可以發現，運動品牌近年的代言策略出現明顯轉變。過去品牌多偏向運動員代言，如今則更重視 娛樂文化、潮流影響力與社群聲量。尤其是 K-Pop 與亞洲娛樂圈明星，正成為品牌爭相合作的對象。透過藝人的全球粉絲基礎與社群影響力，品牌不只提升曝光度，也能更快速與年輕消費族群建立文化連結。當王鶴棣、張凌赫、Lisa相繼加入品牌陣容，也象徵運動品牌正在進入一場新的潮流戰局。未來誰能真正抓住年輕世代的目光，將成為運動時尚市場的重要關鍵。