《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包台灣買得到！期間限定只到這時候

Netflix 熱播的韓劇《愛情怎麼翻譯？》中，除了男主角金宣虎與女主角高允貞之間的甜蜜火花引人入勝，高允貞在劇中的「清冷系」穿搭更是成為社群討論的焦點。被譽為「新一代人間香奈兒」的她，除了在劇中展現多套優雅的高級時裝，在私人行程與旅行片段中，她反而選擇了更為低調、不張揚卻極具質感的LEMAIRE包款

在高允貞的劇中穿搭中，最吸睛的莫過於她斜背著 LEMAIRE 經典的 Croissant（可頌包）。這款包由前 Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 親自操刀，其獨特的半月型輪廓靈感源自法式可頌麵包，柔軟且蓬鬆的皮革能隨著身形自然垂墜。

高允貞以簡單的棕色麂皮外套搭配這款包，將背帶縮短至胸口上方，不僅在視覺上拉長了身材比例，更完美詮釋了那種「毫不費力的時髦感（Effortless Chic）」。

如果你也想親身體驗這份法式優雅，現在不需要飛到巴黎，精品選品店 ART HAUS 目前正與 LEMAIRE 合作，於 新光三越 A4 旗艦店 打造了全台唯一的期間限定 Pop-Up 快閃店

ART HAUS x LEMAIRE 期間限定店

時間：2026/03/09 (ㄧ) - 2026/04/02（二）

地點： ART HAUS 新光三越 A4 旗艦店 – 台北市信義區松高路 19 號 2 樓

包款推薦

CROISSANT 皮革手袋

在設計師品牌中，Lemaire 以低調而細膩的設計語彙聞名，而 Croissant 手袋系列正是品牌最具代表性的經典之一。包款名稱取自法式可頌麵包的弧形輪廓，以流暢柔和的曲線作為設計核心，外型簡潔卻極具辨識度。

Croissant 系列透過明線縫製的拼接面板打造立體結構，搭配側邊打結細節，使包身線條自然延展，展現品牌標誌性的極簡美學。材質多採用納帕小羊皮製作，皮質柔軟細膩，手感滑順並帶有自然光澤，呈現低調優雅的質地表現。

加上可肩背或斜背的實用設計，Croissant 手袋兼具造型與機能，成為 Lemaire 長年備受喜愛的經典單品。

FORTUNE CROISSANT 皮革手袋 (POP UP限定色-DARK CHOCOLATE)

靈感源自品牌經典 Croissant 系列，Fortune Croissant 手袋以嶄新輪廓演繹手提與肩背兩用設計。半月形外觀透過拼接並加以明線縫製的面板構築而成，並以打結細節點綴，增添層次與辨識度。整體選用柔軟細緻的納帕小羊皮製作，手感滑順、光澤自然。

同場加映：Valextra全新登場的Iside Editor包款

素有「義大利愛馬仕」美譽的皮具皮件領航者 Valextra，今年再度發揮其建築美學的專長，推出全新 Iside Editor 系列包款。這款新作以品牌最負盛名的 Iside 家族為靈感延伸，不但在結構上融入了更為流暢的現代感，更精準捕捉了當前「Quiet Luxury」趨勢下，都市女性對高質感單品的渴望。

建築線條與漆邊工藝的視覺對話

Iside Editor 最引人入勝之處，在於其對「精準度」的追求。保留了經典的梯形輪廓與俐落線條，Valextra 招牌的 Costa 黑色手工漆皮描邊 依然是視覺焦點。每一筆線條都如同建築草圖般清晰，在皮革邊緣勾勒出鮮明的幾何張力，完美體現了品牌一貫的硬挺結構與極簡風骨。

翻蓋設計：一封關於「愛」的書信

在細節處理上，Editor 系列展現了更具人文溫度的巧思。其標誌性的翻蓋設計被賦予了感性意涵，開合之間宛如正在緩緩展開一封「愛之書信」，將皮革工藝轉化為細膩的情感語彙。這種含蓄且帶有詩意的設計，為原本高冷的建築感包款增添了一抹感性色彩。

經典「羊皮紙白」：雋永品味的指標

本次主打的 「羊皮紙白（Parchment White）」 則是品牌最具代表性的色調。靈感汲取自古老的羊皮紙張，這種帶有奶油質感的純淨色澤，不僅象徵著品牌歷史的傳承，在白色情人節前夕推出，更呼應了純粹真摯的心意。