2026-03-06 15:18 國際美容化妝品展
重新定義純淨美甲標準S PLUS NAIL 台灣首家
Sterile Code
在美的世界裡，我們相信一件事——真正的專業，來自純淨。
Sterile Code 的誕生，
源於對「安全配方」與「極致光澤」的追求。
當美甲產業持續進化，我們重新思考一個問題：
能否讓美麗，變得更安心？
Sterile Code 堅持
Clean Beauty 配方理念。
我們選擇去除可能造成刺激與致敏的成分，以更純粹、更溫和的方式重新定義凝膠指彩。
每一滴色彩，都來自嚴格篩選的配方設計。
The 8 Free Standard
安全，不是口號。
而是一種標準。
Sterile Code 採用 8 Free 配方原則不含常見刺激與致敏成分：
HEMA｜HPMA｜TPO｜樟腦｜揮發性化學物｜二惡烷｜甲醛
｜鄰苯二甲酸酯
讓每一次上色都更安心。
Sterile Code 不只安全。
更追求專業級表現。
精準的流動性
穩定的顯色力
極致的鏡面光澤
在細節中體現真正的品質。
The Future of Nail Beauty
我們相信未來的美甲不只是色彩與光澤。
而是一種純淨、專業與安心並存的美學。
Sterile Code 為這樣的未來而生。
展覽資訊▍展覽名稱：2026 beautyworld 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會
▍日期：2026/3/20 (五) - 3/23 (一)，10:00~18:00
▍地點：台北世貿一館 A、D區 (台北市信義區信義路五段5號)
▍主辦單位：聯合線上、法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司
▍免費索票連結：https://expo.udn.com/expo/form/index.php
▍官方網站：
https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/index.html