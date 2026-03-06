2026-03-06 16:19 女子漾／編輯黃冠婷
今年最夯煙粉唇來了！MAKE UP FOR EVER藝術大師唇彩系列登場 唇釉與彩妝筆必買色號公開
巴黎專業彩妝品牌 MAKE UP FOR EVER 宣布啟動全球品牌視覺重塑計畫，以全新的設計語言重新詮釋品牌精神。此次品牌升級以 垂直排列LOGO、撞色視覺系統與經典紅唇圖騰 為核心，透過更鮮明的視覺設計展現品牌的創意態度（Creative Attitude）。
全新藝術大師彩妝系列登場 唇釉與彩妝筆打造多用途妝容
配合品牌視覺升級，MAKE UP FOR EVER同步推出 藝術大師彩妝系列，包括：
新品亮點 藝術大師特霧水唇釉
全新藝術大師特霧水唇釉是品牌首款結合多用途彩妝及零沾染科技的顛峰之作，柔滑保濕的質地可同時用於唇彩、眼妝及腮紅；成分添加玻尿酸保濕精華配方，讓柔霧唇妝上妝後更加舒適輕盈！全系列18色，完美適配所有膚色！
超絲滑 全臉完妝：由專業彩妝研發團隊研製，全霧面質地絲滑柔順，上唇不易結塊；還能當做霧面腮紅使用，眼唇頰全臉完妝，自然融入肌膚紋理！
抗沾染 全天鎖色：零沾染科技，上唇後不沾杯、不脫妝、全天防水又抗汗，持續鎖色，熱情鎖吻不留痕！
極顯色 色彩飽和：高濃度水粉體配方，上唇零色差，能完美遮蓋唇色，妝效持續一整天！
無痕斜角智慧刷頭：品牌獨家「無痕斜角智慧刷頭」擁有水滴型儲存槽設計，無須重複沾取一筆塗上即完美；搭配唇形零死角寬面唇刷設計，一抹均勻貼合超好上手！
經典彩妝筆回歸 藝術大師多功能玩色彩妝筆
明星商品 ARTIST COLOR PENCIL 藝術大師多功能玩色彩妝筆 以全新兩種質地回歸：
輕裸霧：「裸色專家」的名號不是假的！6款經典色號加上全新9色，涵蓋市面上所有質感裸色，能為所有肌膚色調找到最百搭的色調；搭上今年的多用途彩妝趨勢，可用於唇部、眼部、雙頰，創造色調統一和諧的妝容！配方1:1的完美比例，上妝滑順又好暈染！
星河鑽：全新質地「星河鑽」共12色，每一筆都包含夢幻細閃，光線下顯現出變換色澤！與眼影疊擦妝容精緻度顯著提升，跳脫出日常裸色，挑戰創意的極致表現！親膚質地從臉部致身體彩繪皆可使用，創意無所設限！
彩妝筆可使用於 唇部、眼部、雙頰甚至身體彩繪，成為彩妝師與藝人化妝包中的經典單品。
彩妝趨勢 ONE TONE MAKEUP同色系妝容正夯
近年彩妝趨勢之一是 One Tone Makeup 同色系妝容，透過同一色調運用於眼、唇與頰部，讓妝容更和諧自然。MAKE UP FOR EVER建議，新手可以從 低飽和度色系 入門，例如蜜桃色或裸色，能與肌膚自然融合。
必收唇彩色號推薦
煙粉色系｜色號：206夢境幻粉
低飽和煙粉色兼具溫柔與氣場，適合日常妝容。
玫瑰奶茶色｜色號：602玫瑰奶茶
暖調裸粉色，對亞洲膚色特別友善。
珊瑚玫瑰色｜色號：240珊瑚玫瑰
帶有珊瑚調的玫瑰紅，能提升整體氣色。
新品優惠資訊品牌同步推出 藝術大師美唇友好組
內容：藝術大師特霧水唇釉、藝術大師多功能玩色彩妝筆
推薦價：1,890元
活動期間：即日起至4月30日
