3/8女王節寵愛自己！從居家到身心放鬆　IKEA與Uffy打造療癒生活提案 好物一次看

2026-03-06 12:53 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

迎接3月8日女王節，各大品牌推出不同形式的生活提案，從居家空間改造到日常放鬆療癒，讓女性在忙碌生活中也能為自己保留一段放鬆時間。IKEA推出居家選物與絕版品出清活動，而台灣按摩梳品牌 Uffy 無非研製所則攜手行李箱品牌 ALLEZ 奧莉薇閣推出「梳壓之旅」，透過生活用品與療癒體驗，打造專屬於自己的女王節儀式感。

打造本命空間 | IKEA女神節精選10款居家選物

IKEA以「本命空間」為概念，精選10款居家好物，從收納家具到氛圍燈光與香氛設計，讓不同生活習慣的人都能打造理想居家環境。近期網路討論度高的「J人、P人」生活風格，也被拿來對照居家偏好。重視秩序與效率的J人，偏好收納清楚、整齊有序的空間；而重視氛圍感的P人，則更在意回到家時能否放鬆身心。IKEA透過收納設計與氛圍選物，讓不同生活風格都能找到適合自己的空間配置。

J人整理控 收納家具讓空間更清爽

對於重視收納效率的人來說，家具設計是否好收、好找、好整理是重要關鍵。

推薦選物包括：

SMÅSTAD/PLATSA 抽屜櫃 特價6,050元

多層抽屜設計方便分類收納，維持空間整潔。

SMÅSTAD_PLATSA抽屜櫃　圖片來源：官方提供
SMÅSTAD_PLATSA抽屜櫃　圖片來源：官方提供

IDANÄS 邊桌 特價699元

雙層設計可同時展示與收納物品。

IDANÄS邊桌　圖片來源：官方提供
IDANÄS邊桌　圖片來源：官方提供

STUK 掛袋（7格）特價149元

利用垂直空間增加衣櫃收納。

STUK 掛袋（7格）圖片來源：官方提供
STUK 掛袋（7格）圖片來源：官方提供

VESSLA 附輪腳收納盒 特價99元

附輪設計方便移動收納。

VESSLA附輪腳收納盒　圖片來源：官方提供
VESSLA附輪腳收納盒　圖片來源：官方提供

STÖDJA 刀叉收納盤 特價39元

分格設計讓餐具整齊排列。

STÖDJA 刀叉收納盤　圖片來源：官方提供
STÖDJA 刀叉收納盤　圖片來源：官方提供

P人療癒派 香氣與燈光打造放鬆氛圍

對於更重視居家氛圍的人來說，空間不必完美整齊，但需要讓人一回家就感到放鬆。

推薦選物包括：

LUGNARE 香氛杯狀蠟燭 特價9元

茉莉花香搭配柔和燭光。

LUGNARE香氛杯狀蠟燭　圖片來源：官方提供
LUGNARE香氛杯狀蠟燭　圖片來源：官方提供

LÅGTRYCK 落地燈 特價449元

柔和燈光營造溫暖氛圍。

LÅGTRYCK落地燈　圖片來源：官方提供
LÅGTRYCK落地燈　圖片來源：官方提供

KANONVISKA 被套組 特價499元

花卉圖案增添臥室層次感。

KANONVISKA被套附枕套　圖片來源：官方提供
KANONVISKA被套附枕套　圖片來源：官方提供

SANDMOTT 靠枕 特價99元

柔軟材質提供舒適支撐。

SANDMOTT靠枕　圖片來源：官方提供
SANDMOTT靠枕　圖片來源：官方提供

TUVIRIS 桌巾 特價199元

為餐桌增添儀式感。

TUVIRIS桌巾　圖片來源：官方提供
TUVIRIS桌巾　圖片來源：官方提供

IKEA同步推出 絕版品出清活動，近千件商品 最低3折起，活動期間至3月25日。

女王節療癒提案 ｜Uffy按摩梳攜手奧莉薇閣推「梳壓之旅」

無非研製所攜手奧莉薇閣推出限定回饋，鼓勵女性在生活切換中保留自我調節的節奏 圖片來源：官方提供
無非研製所攜手奧莉薇閣推出限定回饋，鼓勵女性在生活切換中保留自我調節的節奏 圖片來源：官方提供

無非研製所攜手奧莉薇閣推出限定回饋，鼓勵女性在生活切換中保留自我調節的節奏 圖片來源：官方提供
無非研製所攜手奧莉薇閣推出限定回饋，鼓勵女性在生活切換中保留自我調節的節奏 圖片來源：官方提供

除了居家選物，女王節也有品牌主打身心放鬆的生活提案。台灣按摩梳品牌 Uffy 無非研製所 攜手行李箱品牌 ALLEZ 奧莉薇閣 推出「梳壓之旅」活動，鼓勵女性透過日常梳理頭皮，為生活節奏帶來放鬆與平衡。Uffy按摩梳加入奈米礦物元素，可透過手溫啟動遠紅外線傳導效果，幫助頭皮放鬆並促進循環，讓梳頭不只是整理髮絲，也成為日常舒壓習慣。

無非研製所攜手奧莉薇閣推出限定回饋，鼓勵女性在生活切換中保留自我調節的節奏 圖片來源：官方提供
無非研製所攜手奧莉薇閣推出限定回饋，鼓勵女性在生活切換中保留自我調節的節奏 圖片來源：官方提供

滿額回饋開跑
消費滿額抽品牌行李箱，配合女王節檔期，品牌推出期間限定優惠：
滿3,800元：贈品牌人氣商品「時秘果油」與奧莉薇閣折扣碼

滿6,600元：可參加扭蛋抽獎，獎項包含奧莉薇閣行李箱
3月8日女王節當天加碼推出滿額 現折100元優惠。
活動期間：3月5日至3月20日。

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

2026-02-09 11:25 女子漾 / 編輯 Sydney

鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

2026-03-01 20:45 女子漾／編輯Sydney

橫條紋元素在時尚裡始終佔有一席之地，它不僅是法式優雅的代名詞，更是衣櫥裡最忠誠的陪伴者，每當季節交替、氣溫陰晴不定時，一件質地精良的條紋上衣總能平衡穿搭的視覺重心，條紋的迷人之處在於其多變的間隔與配色，透過寬窄與深淺的排列組合，它能輕易游走於學院風、中性率性與都會俐落之間。這種不費力的時髦，來自於它對各類單品的高度包容性，無論是厚實的針織還是輕盈的棉質，都能在換季時節為造型注入一抹乾淨而有力的靈魂。

Outfit 1

當我們將傳統的黑白條紋換成清新透明的水藍與深色交織，整體的視覺氛圍便多了一分清爽感，這套穿搭利用寬鬆的剪裁與長袖設計，營造出一種不經意的慵懶，下半身選擇帶有分量感的白色闊腿長褲，不僅延續了上衣的清爽色調，更透過紮進褲頭的動作與皮帶點綴，精準地勾勒出腰身比例。這種「上寬下寬」的穿法，關鍵在於一雙俐落的尖頭黑色皮鞋，將整體的休閒感收束成精緻的街頭品味。

Outfit 2

條紋上衣在換季時最亮眼的表現莫過於作為「中間層」，選擇一件深灰底色搭配細白條紋的 Polo 領上衣，內搭淺藍色襯衫並刻意露出領片與下襬，能瞬間增加造型的豐富度。這種洋蔥式的疊穿法，不僅應對室內外的溫差，更展現了卓越的配色邏輯，搭配深灰色百褶裙與灰色堆堆襪，再穿上撞色樂福鞋，完美詮釋了極富知性美感的 Preppy Style，這不僅是穿搭，更像是一種對經典學院風的摩登致敬。

Outfit 3

條紋也能展現出截然不同的火辣張力，如 Hailey Bieber 所示範的紅黑白粗條紋 Polo 衫。這類色彩對比強烈的單品，天生自帶美式復古的律動感。為了平衡上半身較厚實的視覺感，下半身選擇極短的黑色皮質迷你裙，大方展露雙腿曲線，打破了條紋可能帶來的沉悶，白襪與瑪莉珍鞋的組合則在性感中揉合了一絲純真，這種衝突美學讓條紋上衣不再只是「安全牌」，而是極具辨識度的時髦風格。

Outfit 4

這款帶有抽鬚邊緣與長袖設計的條紋上衣，透過異材質的拼接細節，賦予了條紋新的生命力，內搭高領襯衫的細節處理，讓視覺層次更加細膩，下半身搭配焦糖色高腰繫帶長裙，溫潤的色澤中和了冷色調條紋的硬朗，繫帶蝴蝶結則在俐落中點綴了女性柔美。這是一套非常適合都會女性的換季範本，在繁瑣的工作日常中，依舊能保有極高的造型完成度。

Outfit 5

在亮眼的藍黑條紋上衣外，罩上一件寬鬆的 V 領白色馬海毛毛衣，讓條紋僅在領口與袖口若隱若現，這種層次的穿法反而更能抓人眼球，搭配復古的黑色燈芯絨寬褲與色彩大膽的針織包包，整個人散發出一種藝術家般的古著氣息，這種穿法打破了條紋必須是主角的框架，將其轉化為增加穿搭細節的關鍵元素，展現出高度的個人風格。

條紋上衣之所以經典，是因為它從不試圖討好潮流，卻能在每個時代找到最合適的風格，它可以是率性自如的、也可以是嚴謹知性的，甚至能在層次疊加中展現出豐富的趣味性，在這個換季時節，不妨重新檢視衣櫥裡的那件條紋，試著給予它新的穿法，你會發現，這份最不費力的時髦，其實一直都在你身邊。

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

2026-02-20 01:18 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

有著「南韓最美整形範本」稱號的韓國演員高允貞，近期演出的《愛情怎麼翻譯？》成為熱量討論話題，不僅是男女主角的互動超有 CP 感，而且劇中造型相當亮眼之外，零死角高顏值加上纖瘦比例成為新一代女神，除此之外，高允貞還有一頭豐盈髮量令人超羨慕，她曾分享自己非常注重頭髮的保養，透過日常習慣養成，才能擁有柔順光澤又蓬鬆的頭髮，想知道高允貞有哪些養出髮量富翁的秘訣嗎？一起從以下 5 個重點整理，輕鬆養出澎鬆好髮質。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開01.注重頭皮保濕

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想擁有令人羨慕的髮質嗎？不妨跟著高允貞先從頭皮保養開始，由於頭皮跟皮膚一樣容易脆弱敏感，尤其受到外在環境因素影響，便會讓頭皮肌膚不穩定，因此在乾燥季節就要加強頭皮保濕，炎熱天氣裡則要透過能鎮定舒緩的洗潤產品交替使用，這樣才能維持頭皮的健康。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開02.選用高效洗髮精

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

高允貞的髮量多於常人，但其實更要花心力與時間保養，選用不刺激但具有高效清潔力的洗髮精，可以加強潔淨頭皮帶走髒污，再搭配護髮膜使用，才能讓髮質看起來柔潤有光澤。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開03.頭皮去角質

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

固定的頭皮去角質其實非常重要，不僅讓毛囊排去老廢髒污之外，更讓毛孔呼吸透氣，使髮根加強健康不易斷裂。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開04.頭髮要吹乾且勤梳頭

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想讓頭皮與髮絲保持強韌，那麼在日常小習慣就要非常注意，像是洗完頭充分將頭髮吹乾，並從各個角度完整的梳理頭髮，在梳頭過程中為頭皮按摩，促進血液循環同時使頭部放鬆。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開05避免熬夜

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

經常熬夜會使身體機能變得混亂，所以足夠又穩定的睡眠，能讓肌膚充電之外，也讓頭皮不因賀爾蒙變化而掉髮，另外，盡量經常更換分髮線方向，可減少頭皮壓力。

自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

2026-02-28 13:53 女子漾／編輯Sydney

在社交距離逐漸縮短的換季時節，雙手往往是傳遞溫度的第一線，我們常說雙手是人的第二張臉，但在細膩的感官互動中，指尖散發出的香氣其實比妝容更能悄無聲息地勾勒出一個人的個性和氣場，所謂的「招桃花」或「好人緣」，往往藏在那些不經意的舉手投足間，當一份滋潤與獨特的氣息隨著遞名片或握手時流轉，留下的印象便不僅僅是視覺上的，更是靈魂深處的記憶。

圖片來源：kuoca & FRAMA
圖片來源：kuoca & FRAMA

｜FRAMA 護手霜

來自丹麥的 FRAMA 護手霜「Herbarium 」 完美詮釋了何謂極簡主義下的感官儀式感，這款與韓國創意團隊 BE MY GUEST 聯手打造的作品，彷彿將北歐野生植被的寧靜氣息封存於輕巧的管身中，它的香氣核心由清新的橘子與杜松交織而成，隨後緩緩揉合沉穩的香木與玫瑰花香，創造出一種中性且充滿草本靈魂的層次感。質地輕盈如羽毛，卻富含脂肪酸等天然活性成分，能深層滋養指緣與甲面。對於追求生活品質與自然和諧的人來說，這抹淡雅的草本木質香，能讓對方在接觸你的瞬間，感受到一種如森林漫步般的舒緩與知性。

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

｜monclos COMFORT 護手霜

若你偏好更具層次感的細膩呵護，monclos COMFORT 護手霜 則是將護膚科學與香氛藝術結合的典範，品牌採用獨特的低溫萃取技術，完整保留了黑櫻桃中的花青素與維生素活性，讓雙手在滋養的同時也能對抗環境帶來的暗沉。乳木果油與甜杏仁油的雙重灌溉，賦予肌膚如天鵝絨般的觸感，擦拭後立即滑動手機也不會留下任何油膩感，其香調從清爽的佛手柑、小荳蔻啟程，轉入茉莉與玫瑰的優雅，最後沉澱於廣藿香、檀香與麝香的溫潤基調中，這種從清亮到溫暖的變化，讓人忍不住想更靠近一點。

圖片來源：MONCLOS
圖片來源：MONCLOS

圖片來源：MONCLOS
圖片來源：MONCLOS

｜ kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜

來自首爾聖水洞的 kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜，則將保養昇華到了「精緻餐飲」的層次，品牌深受 Fine Dining 哲學啟發，將肌膚保養視為一場全方位的感官饗宴，這款護手霜捕捉了普羅旺斯陽光下熟成野桃的馥郁，並融合了馬鞭草與黑醋栗的酸甜清脆，最後由芳樟木與薄荷收尾，呈現出一種極具生命力的清新感。這種果香並不甜膩，而是充滿了陽光灑落般的健康氣息，對於希望展現活潑、親切且具備精緻品味的人來說，這款護手霜就像是主廚精心調配的餐後甜點，每一次使用都是對感官的溫柔款待。

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

｜SALT & STONE 天然護手霜

對於追求「貴婦級好命手」的族群而言，來自美國的 SALT & STONE 天然護手霜「檀香岩蘭草」絕對是不可或缺的質感首選。品牌巧妙利用海藻萃取物與多種天然保濕成分，即使是頻繁洗手或暴露在紫外線下的乾燥受損肌膚，也能在塗抹後呈現如絲綢般的細滑感。它的香氣走的是一種高冷而迷人的大自然美學，紫羅蘭葉與豆蔻的冷冽前調，逐步帶出雪松與鳶尾草的高雅，最後由澳大利亞檀香與龍涎香築起深邃的基底。這是一種充滿力量感的氣息，傳遞出獨立且內斂的魅力，讓人感受到你是一個充滿故事且對生活極有主見的人。

圖片來源：SALT & STONE
圖片來源：SALT & STONE

圖片來源：SALT & STONE
圖片來源：SALT & STONE

｜Eyecandle 柔潤滋養護手霜

最後，若你想留下一種令人驚喜且難忘的獨特記憶，Eyecandle 「Chocolate and Chili 巧克力辣椒」護手霜 展現了無與倫比的創意張力，這款與瑞士百年香氛廠牌 LUZI 合作的限定香氣，打破了常規的甜美想像，將青辣椒與甜橙的辛爽，與巧克力、杏仁及肉桂的濃郁巧妙平衡。它在皮膚上散發出太妃糖與香草的醇厚，卻又帶著廣藿香的泥土芬芳，整體質地柔滑而不膩口，彷彿在指尖建立了一道天然的水分保護膜。這種辛辣與甜美並存的衝突感，最能激起他人的好奇心，讓每一次握手都成為一場記憶深刻的冒險。

圖片來源：eyecandle
圖片來源：eyecandle

圖片來源：eyecandle
圖片來源：eyecandle

K-Pop 第一人！Rosé 以《APT.》奪下全英音樂獎，紅毯禮服優雅封神

K-Pop 第一人！Rosé 以《APT.》奪下全英音樂獎，紅毯禮服優雅封神

2026-03-03 11:45 女子漾／編輯桑泥
K-Pop 第一人！Rosé 以《APT.》奪下全英音樂獎，紅毯禮服優雅封神。 圖片來源：IG@brits
K-Pop 第一人！Rosé 以《APT.》奪下全英音樂獎，紅毯禮服優雅封神。 圖片來源：IG@brits

就在前幾天 2 月 28 日於英國曼徹斯特舉行的第 46 屆全英音樂獎（Brit Awards）典禮上，Rosé 與 Bruno Mars 合作的歌曲〈APT.〉勇奪年度國際歌曲（International Song of the Year），成為首位獲得該項獎項的 K-Pop 藝人！

這首歌是 Rosé 在 2024 年推出個人專輯《rosie》主打歌曲之一，全球串流與榜單成績亮眼，並於頒獎台上再次寫下紀錄，這一勝利象徵著 K-Pop 不只在音樂榜單上有份量，更正式進入主流國際音樂獎項的版圖。

Rosé 紅毯造型解析

圖片來源：IG@mtvuk
圖片來源：IG@mtvuk

身為YSL的全球品牌大使，Rosé 當天以品牌訂製禮服出席典禮，這件禮服的設計靈感來自Yves Saint Laurent 1999春夏高級訂製系列，這件俐落黑色露肩禮服，低調卻極具氣場，成功平衡性感與高級感，不需要太多炫目裝飾，而是靠剪裁、線條與細節訴說態度。


Rosé 領獎時的致詞亮點

圖片來源：IG@brits
圖片來源：IG@brits

領獎台上 Rosé 不忘向 BLACKPINK 其他三位成員 Jennie、Jisoo 和 Lisa 致謝，同時也感謝 Bruno Mars 的支持與合作。有趣的是，下台後 Rosé 接受訪問時說：「剛剛在台上忘記感謝我的粉絲們了，謝謝你們！」

Rosé 拿下的不只是一座獎杯，而是整個 K-Pop 產業在主流音樂獎項上的質量肯定。從音樂榜單到全球串流成績，再到國際獎項的認可，顯示韓流不再只是文化符號，而是真正地融入全球音樂生態。

3/8女王節寵愛自己！從居家到身心放鬆　IKEA與Uffy打造療癒生活提案 好物一次看

3/8女王節寵愛自己！從居家到身心放鬆　IKEA與Uffy打造療癒生活提案 好物一次看

日本福岡質感保養首度登台！soel 活萃『LIVING OIL』，喚醒肌膚的透明感 —— 分子大小僅 1/300，比化妝水更深層的滲透奇蹟

日本福岡質感保養首度登台！soel 活萃『LIVING OIL』，喚醒肌膚的透明感 —— 分子大小僅 1/300，比化妝水更深層的滲透奇蹟

VERO把氣味變成你的故事：實體調香體驗，打開感官新日常

VERO把氣味變成你的故事：實體調香體驗，打開感官新日常

不用飛首爾 韓妝控必衝！UNIKCY引進OLIVE YOUNG自有品牌　韓妝必買清單一次看

不用飛首爾 韓妝控必衝！UNIKCY引進OLIVE YOUNG自有品牌　韓妝必買清單一次看
掌握平價色系穿出高質感 這5種高級色省預算又美翻

掌握平價色系穿出高質感 這5種高級色省預算又美翻

不愛粉色也沒關係！早春穿搭這 5 種顏色也能穿出滿滿春天感

不愛粉色也沒關係！早春穿搭這 5 種顏色也能穿出滿滿春天感

頭皮洗養護怎麼做？3款洗護新品＋按摩梳推薦 改善出油與毛躁

頭皮洗養護怎麼做？3款洗護新品＋按摩梳推薦 改善出油與毛躁

2026最新春季指彩圖鑑！以粉色調點綴為指尖營造春氛氣息

2026最新春季指彩圖鑑！以粉色調點綴為指尖營造春氛氣息

臺灣必勝！ TEAM TAIWAN 退役球衣重生 為花蓮點燃希望 Story Wear 讓永續成為風格，讓熱血成為日常

臺灣必勝！ TEAM TAIWAN 退役球衣重生 為花蓮點燃希望 Story Wear 讓永續成為風格，讓熱血成為日常

【東區美睫實測】蒂兒美睫｜挑戰睡過頭也能美美出門！公開我的懶人作弊神器 🤫 忠孝敦化10秒到店，獨家透明卡模擬眼型太神奇！小紅書爆款「仙子款」LC12翹度大揭密，內雙/泡泡眼必看，11年資歷神手讓妳一睜眼自帶電流 ⚡️

【東區美睫實測】蒂兒美睫｜挑戰睡過頭也能美美出門！公開我的懶人作弊神器 🤫 忠孝敦化10秒到店，獨家透明卡模擬眼型太神奇！小紅書爆款「仙子款」LC12翹度大揭密，內雙/泡泡眼必看，11年資歷神手讓妳一睜眼自帶電流 ⚡️

