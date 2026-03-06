2026-03-06 12:53 女子漾／編輯黃冠婷
3/8女王節寵愛自己！從居家到身心放鬆 IKEA與Uffy打造療癒生活提案 好物一次看
迎接3月8日女王節，各大品牌推出不同形式的生活提案，從居家空間改造到日常放鬆療癒，讓女性在忙碌生活中也能為自己保留一段放鬆時間。IKEA推出居家選物與絕版品出清活動，而台灣按摩梳品牌 Uffy 無非研製所則攜手行李箱品牌 ALLEZ 奧莉薇閣推出「梳壓之旅」，透過生活用品與療癒體驗，打造專屬於自己的女王節儀式感。
打造本命空間 | IKEA女神節精選10款居家選物
IKEA以「本命空間」為概念，精選10款居家好物，從收納家具到氛圍燈光與香氛設計，讓不同生活習慣的人都能打造理想居家環境。近期網路討論度高的「J人、P人」生活風格，也被拿來對照居家偏好。重視秩序與效率的J人，偏好收納清楚、整齊有序的空間；而重視氛圍感的P人，則更在意回到家時能否放鬆身心。IKEA透過收納設計與氛圍選物，讓不同生活風格都能找到適合自己的空間配置。
J人整理控 收納家具讓空間更清爽
對於重視收納效率的人來說，家具設計是否好收、好找、好整理是重要關鍵。
推薦選物包括：
SMÅSTAD/PLATSA 抽屜櫃 特價6,050元
多層抽屜設計方便分類收納，維持空間整潔。
IDANÄS 邊桌 特價699元
雙層設計可同時展示與收納物品。
STUK 掛袋（7格）特價149元
利用垂直空間增加衣櫃收納。
VESSLA 附輪腳收納盒 特價99元
附輪設計方便移動收納。
STÖDJA 刀叉收納盤 特價39元
分格設計讓餐具整齊排列。
P人療癒派 香氣與燈光打造放鬆氛圍
對於更重視居家氛圍的人來說，空間不必完美整齊，但需要讓人一回家就感到放鬆。
推薦選物包括：
LUGNARE 香氛杯狀蠟燭 特價9元
茉莉花香搭配柔和燭光。
LÅGTRYCK 落地燈 特價449元
柔和燈光營造溫暖氛圍。
KANONVISKA 被套組 特價499元
花卉圖案增添臥室層次感。
SANDMOTT 靠枕 特價99元
柔軟材質提供舒適支撐。
TUVIRIS 桌巾 特價199元
為餐桌增添儀式感。
IKEA同步推出 絕版品出清活動，近千件商品 最低3折起，活動期間至3月25日。
女王節療癒提案 ｜Uffy按摩梳攜手奧莉薇閣推「梳壓之旅」
除了居家選物，女王節也有品牌主打身心放鬆的生活提案。台灣按摩梳品牌 Uffy 無非研製所 攜手行李箱品牌 ALLEZ 奧莉薇閣 推出「梳壓之旅」活動，鼓勵女性透過日常梳理頭皮，為生活節奏帶來放鬆與平衡。Uffy按摩梳加入奈米礦物元素，可透過手溫啟動遠紅外線傳導效果，幫助頭皮放鬆並促進循環，讓梳頭不只是整理髮絲，也成為日常舒壓習慣。
滿額回饋開跑
消費滿額抽品牌行李箱，配合女王節檔期，品牌推出期間限定優惠：
滿3,800元：贈品牌人氣商品「時秘果油」與奧莉薇閣折扣碼
滿6,600元：可參加扭蛋抽獎，獎項包含奧莉薇閣行李箱
3月8日女王節當天加碼推出滿額 現折100元優惠。
活動期間：3月5日至3月20日。
