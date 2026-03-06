2026-03-06 11:50 國際美容化妝品展
日本福岡質感保養首度登台！soel 活萃『LIVING OIL』，喚醒肌膚的透明感 —— 分子大小僅 1/300，比化妝水更深層的滲透奇蹟
「每天擦在肌膚上的東西，絕對不能馬虎。」
來自福岡的有機植萃品牌 soel，秉持「回歸肌膚本質」的理念，帶來最天然的奢華呵護。產品內容涵蓋臉部、身體、頭髮護理以及香氛。其中，都少不了LIVING OIL。
什麼是 LIVING OIL？
soel 堅持以極簡添加及純粹的職人工法，完整保留植物富含的美容成分。選用斯里蘭卡珍稀的「王者芝麻」，透過石磨低溫初榨，打造出分子大小僅有一般芝麻油 1/300 的『soel 100%冷壓芝麻潤肌前導入美容油』
作為保養的第一道程序，它能發揮驚人的滲透力，比化妝水更有效地直達肌膚底層、鎖住水分。打破「油類保養」厚重的既定印象，soel 賦予肌膚滋潤卻不油膩的溫柔膚觸，讓後續保養力全面開啟。
洗顏的藝術：『soel 純淨無添加洗顏生皂』，採用日本傳統「釜炊製法」慢火手工製成，擁有如山藥泥般獨特而細膩的拉絲質地。成分中融合了王者芝麻油與珍貴的日本酒粕，搓揉出的棉柔泡沫能溫和洗淨髒汙，同時賦予肌膚深度滋養。洗後膚質柔軟不乾澀、保濕而透亮，重現由內而外的自然光澤。
2026年3月20日至3月23日，soel將在台北世貿一館A1031攤位與各位見面！
無論是異位性皮膚炎、敏感肌，或是追求極致修護的熟齡肌膚，都能在 soel 的呵護下，找回肌膚最安心、最原始的健康狀態。
展覽資訊▍展覽名稱：2026 beautyworld 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會
▍日期：2026/3/20 (五) - 3/23 (一)，10:00~18:00
▍地點：台北世貿一館 A、D區 (台北市信義區信義路五段5號)
▍主辦單位：聯合線上、法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司
▍免費索票連結：https://expo.udn.com/expo/form/index.php
▍官方網站：
https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/index.html