VERO把氣味變成你的故事：實體調香體驗，打開感官新日常

在香氣裡，你可以更認識自己。

VERO實體調香體驗除了單一形式的手作課程，我們不定期推出不同主題，讓氣味成為探索自我與生活情境的媒介。

從結合直覺與潛意識的「塔羅香氛」，透過牌卡解析內在狀態，再將感受轉化為前中後調的專屬比例；到微醺調香企劃，在迷人的酒香氛圍中，感受氣味層次與情緒流動。每一次體驗，都是一次與自己對話的過程。

此外，VERO也與A’s Beauty合作，將妝造與香氛結合，從外在形象延伸至內在氣味，完成一場自我療癒的儀式；或以MBTI為靈感，透過性格特質解析氣味偏好，找到與個性呼應的專屬香氣。不同主題，讓調香不只是技術，而是情境式的感官體驗。

在專業調香師引導下，參與者從認識香材開始，理解花香、木質、柑橘或辛香所代表的氣質與氛圍，再親手調配出屬於自己的香味。當氣味成形的那一刻，不只是完成一瓶香水，更像是替生活寫下一段新的註解。

在VERO的調香過程中，你會發現，氣味其實是一面鏡子。有人偏愛清新的柑橘，代表對自由與陽光的嚮往；有人沉醉於木質與麝香，是內斂與穩定的象徵；也有人鍾情花果甜香，藏著柔軟與浪漫。當你一一試聞、篩選、調整比例，過程就像重新梳理自己的性格與情緒。最終完成的那瓶香水，不只是好聞，而是真正貼近你的氣質與生活樣貌。親手調出的味道，絕對不與他人撞香，也無法被複製。那是一種專屬標誌，讓你在人群中自然散發存在感，成為獨一無二的主角。

若你正在尋找一種不同於日常的體驗，或想擁有真正屬於自己的專屬香氣，不妨走進VERO的調香空間，讓氣味帶領你，看見更多可能。

VERO官網：https://www.veilromance.com/pages/be-a-perfumer

