2026-03-06 11:41 國際美容化妝品展
VERO把氣味變成你的故事：實體調香體驗，打開感官新日常
在香氣裡，你可以更認識自己。
VERO實體調香體驗除了單一形式的手作課程，我們不定期推出不同主題，讓氣味成為探索自我與生活情境的媒介。
從結合直覺與潛意識的「塔羅香氛」，透過牌卡解析內在狀態，再將感受轉化為前中後調的專屬比例；到微醺調香企劃，在迷人的酒香氛圍中，感受氣味層次與情緒流動。每一次體驗，都是一次與自己對話的過程。
此外，VERO也與A’s Beauty合作，將妝造與香氛結合，從外在形象延伸至內在氣味，完成一場自我療癒的儀式；或以MBTI為靈感，透過性格特質解析氣味偏好，找到與個性呼應的專屬香氣。不同主題，讓調香不只是技術，而是情境式的感官體驗。
在專業調香師引導下，參與者從認識香材開始，理解花香、木質、柑橘或辛香所代表的氣質與氛圍，再親手調配出屬於自己的香味。當氣味成形的那一刻，不只是完成一瓶香水，更像是替生活寫下一段新的註解。
在VERO的調香過程中，你會發現，氣味其實是一面鏡子。有人偏愛清新的柑橘，代表對自由與陽光的嚮往；有人沉醉於木質與麝香，是內斂與穩定的象徵；也有人鍾情花果甜香，藏著柔軟與浪漫。當你一一試聞、篩選、調整比例，過程就像重新梳理自己的性格與情緒。最終完成的那瓶香水，不只是好聞，而是真正貼近你的氣質與生活樣貌。親手調出的味道，絕對不與他人撞香，也無法被複製。那是一種專屬標誌，讓你在人群中自然散發存在感，成為獨一無二的主角。
若你正在尋找一種不同於日常的體驗，或想擁有真正屬於自己的專屬香氣，不妨走進VERO的調香空間，讓氣味帶領你，看見更多可能。
VERO官網：https://www.veilromance.com/pages/be-a-perfumer
展覽資訊▍展覽名稱：2026 beautyworld 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會
▍日期：2026/3/20 (五) - 3/23 (一)，10:00~18:00
▍地點：台北世貿一館 A、D區 (台北市信義區信義路五段5號)
▍主辦單位：聯合線上、法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司
▍免費索票連結：https://expo.udn.com/expo/form/index.php
▍官方網站：
https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/index.html