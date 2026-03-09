為什麼有些人看起來比較年輕？Revexo：關鍵可能在頭皮

很多人每天認真保養臉部肌膚，希望維持年輕的外在狀態。但近年來，美容與醫美領域開始討論一個新的觀念：影響「視覺年齡」的，不只肌膚，頭皮與髮絲狀態也可能是關鍵因素之一。

從髮量的蓬鬆感、髮絲質感到整體髮型輪廓，頭皮健康往往會影響整體外在印象。也因此，「頭皮健康管理」逐漸受到美容產業與專業人士關注，從日常保養概念，發展為更完整的頭皮管理服務。

生醫品牌 Revexo 觀察到，許多消費者開始重視頭皮保養，但市場上多半仍以單一產品為主。為了讓頭皮保養更具系統性，品牌提出「結構化頭皮管理方案」，希望將頭皮保養從單一產品應用，延伸為更完整的頭皮健康管理模式。

Revexo 表示，頭皮環境與毛囊微環境具有多層次結構，因此頭皮管理不只是產品的使用，而需要透過更系統化的流程建立長期管理概念。品牌提出的「結構化頭皮管理」，是透過頭皮觀察、專業管理流程與居家保養搭配，建立完整的頭皮健康管理架構。

在科研架構方面，Revexo 整合了 外泌體、PDRN 與胜肽等相關研究概念，並從毛囊微環境與細胞訊號調控角度整理相關文獻。研究指出，外泌體在細胞間訊號傳遞研究中受到廣泛討論，而 PDRN 與胜肽也常被用於探討細胞活性與組織微環境相關機制。

品牌表示，透過不同成分在毛囊研究中的角色分析，可以建立更具邏輯性的頭皮管理架構，也讓專業人員在介紹頭皮健康管理概念時更容易被理解。

Revexo 也指出，隨著美容產業逐漸從單一產品導向整體管理概念，頭皮健康管理正成為醫美診所、專業沙龍與 SPA 館新的服務方向。透過系統化的頭皮管理流程，不僅能建立更穩定的頭皮保養習慣，也讓頭皮管理逐漸成為美容產業新的發展機會。

品牌也將於 3月20日至23日於台北世貿舉辦的 Beauty World 台灣美容展 D2519 攤位分享相關理念與頭皮管理方案。

「頭皮管理，不只是產品，而是一套結構化的頭皮健康管理系統。」

Revexo 表示，未來頭皮保養將從單一產品使用，逐漸走向更完整的管理模式。