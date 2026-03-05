2026-03-05 23:55 女子漾／編輯張念慈
頭皮洗養護怎麼做？3款洗護新品＋按摩梳推薦 改善出油與毛躁
當頭皮油脂失衡、敏感或循環不佳時，再昂貴的護髮產品也難以改善髮況。近年全球髮品市場興起「肌膚級頭皮保養）」概念，頭皮逐漸被視為需要像肌膚一樣細緻呵護的重要部位。從洗髮、護髮到頭皮按摩工具，日常洗護流程正全面升級。
近期包括專業沙龍品牌、開架品牌與精品香氛品牌都推出頭皮護理新品，從清潔、修護到循環按摩建立完整的頭皮保養習慣。以下整理Paul Mitchell 、巴黎萊雅、迪奧3個品牌最新頭皮洗護產品推薦，再加上頭皮按摩梳推薦，一次打造健康髮根環境。
文章目錄
敏感頭皮洗護推薦 Paul Mitchell Clear 敏感肌系列
隨著無香精與極簡保養趨勢興起，專業沙龍品牌 Paul Mitchell 推出 Clear 敏感肌系列，以「Less is More」概念打造溫和頭皮護理。系列產品主打少於10種成分配方、無香精、無色素設計，降低刺激性，同時通過皮膚科與兒科醫師測試，並獲得美國國家濕疹協會（NEA）認證。
1. 溫和洗髮精
這款洗髮精僅以 8種成分打造配方，能溫和帶走頭皮髒污與油脂，同時維持頭皮水分平衡。洗後頭皮清爽不緊繃，特別適合敏感頭皮或容易頭皮癢的人。容量：300ml、 售價：NT$840
2. 平衡潤髮乳
質地輕盈且好沖洗，能為髮絲補充柔順感，同時避免過於厚重造成扁塌。適合細軟髮或想維持髮根蓬鬆感的人。容量：300ml、售價：NT$840
3. 水光凝露
可於濕髮或乾髮使用，能提升髮絲光澤並幫助縮短吹整時間，同時改善毛躁與乾燥問題。容量：150ml、售價：NT$1,260
4. 輕感塑型膠
提供自然柔韌的造型效果，讓髮絲維持線條感而不僵硬。產品可用水重新活化，適合日常輕造型使用。容量：150ml、售價：NT$840
修護髮質洗護推薦 巴黎萊雅「瞬順亮亮瓶」珍珠蛋白瞬順柔亮系列
如果困擾是毛躁、染燙受損或髮絲暗沉，巴黎萊雅推出的 珍珠蛋白瞬順柔亮洗護系列，主打打造「洗的縮毛矯正」般柔順髮質。系列核心成分為「珍珠柔光修護精華」，包含水解珍珠蛋白與 11種胺基酸，能深入髮芯修護毛鱗片並提升髮絲光澤。
1. 珍珠蛋白瞬順柔亮洗髮露
洗髮露中加入 甘醇酸與水楊酸，能溫和去除頭皮老廢角質並減少出油，讓髮根保持清爽蓬鬆，同時改善毛躁問題。容量：440ml、售價：NT$419
2. 珍珠蛋白瞬順柔亮修護髮膜
同系列的修護髮膜加入 PHA二代果酸，能溫和去除髮絲表面雜質，使髮絲更透亮順滑。搭配珍珠蛋白與胺基酸成分，能深層修護染燙受損髮質。容量：200ml、售價：NT$419
香氛洗護新品 迪奧 SAUVAGE 曠野之心紳士髮品系列
精品品牌迪奧近年也將香氛延伸至髮品領域，推出 SAUVAGE 曠野之心紳士髮品系列，包含 曠野之心舒緩洗髮精與 曠野之心護髮精華，將香氛、清潔與保養結合。
1. 迪奧曠野之心舒緩洗髮精
這款洗髮精加入源自沙漠環境的 仙人掌果萃，能為頭皮補水並舒緩乾癢不適，同時採用無矽靈配方，減少髮絲厚重感。細緻泡沫能溫和清潔頭皮與髮絲，洗後髮絲散發SAUVAGE系列經典清新木質香氣。容量：250ml、售價：NT$1,850
2. 迪奧曠野之心護髮精華
洗後可搭配使用 曠野之心護髮精華，質地輕盈水感、不油膩，能為髮絲補充保濕滋養並提升柔軟度。產品可於濕髮或乾髮使用，無需沖洗，同時延續SAUVAGE標誌性香氣。容量：50ml、售價：NT$2,950
頭皮按摩工具推薦 Uffy 無非研製所「紫心木按摩梳」
除了洗護產品，頭皮按摩也是頭皮養護的重要步驟。台灣品牌 Uffy 無非研製所推出的 紫心木按摩梳，以天然紫心木打造梳身，木質色澤會隨使用時間逐漸變化，形成獨特紋理。
梳柄內含奈米礦物元素，可透過手溫啟動遠紅外線傳導，有助於頭皮放鬆與循環。日常梳理時即可同時按摩頭皮，減少髮絲打結與拉扯。售價：NT$2,380。
