臺灣必勝！ TEAM TAIWAN 退役球衣重生 為花蓮點燃希望 Story Wear 讓永續成為風格，讓熱血成為日常

傳承國球精神，共創永續未來

「紅葉傳奇」讓臺灣棒球站上世界舞台，與日本、韓國、古巴、美國並列「世界五強」，寫下屬於這座島嶼的棒球榮耀。許多球員的夢想，從那時開始萌芽。退役職棒選手周思齊，曾受「郭源治棒球獎學金」的支持，得以穩定追逐棒球之路；而後創立的「球芽基金（Basegarden）」，正是希望將這份被接住的力量延續——不只陪伴熱愛棒球的孩子成長，更期待有一天，這些孩子能成為回饋棒球、回饋社會的人。

臺灣棒球能走到今天，是無數人的堅持與承擔所累積而成的結果。那是一種奮戰到最後、永不放棄的驕傲。

Story Wear，在永續時尚這條路上，也同樣走在這般艱難卻堅定的道路上。我們相信，讓世界看見臺灣，不只是透過勝利的瞬間，而是在每一次選擇中，為環境、為信念持續努力。

傳承國球精神，共創永續未來。（圖／Story Wear提供）

Story Wear 一直專注於一件事——

將被丟棄的布料重新整理、拆解、重組，製作成能再次陪伴生活的時尚與生活物件。這一次，我們遇見了球芽基金，也遇見了被汰舊的棒球球衣。那些球衣上的磨損與痕跡，像是一種「努力過的證據」：孩子不畏風雨的練習、球員在場上的汗水與淚水、學生單純熱愛棒球所留下的時間印記。

棒球，讓人重新相信一些很單純的事——

相信堅持會帶來轉機；

相信隊友會把球接住；

也相信當人群的心意集結，真的會出現「贏」的可能。

Story Wear 希望延續這樣的記憶與精神，不只存在於賽事結束後的回放，而是走進日常，被真實地使用、被持續地記得。

Story Wear 讓永續成為風格，讓熱血成為日常。（圖／Story Wear提供）

因此，我們將回收的棒球衣與再生丹寧，製作成球場的應援御守。你可以將它掛在包包上，帶進球場，也帶往生活的每個角落，把「會贏」這句話，從口號轉化為一份貼近生活的祝福。

那不只是為球賽加油，更是把「臺灣」帶著走向世界。

因為有「無敵」的你我，因為有「必勝」的信念，臺灣才會贏。

而這一次的祝福，不只是情緒的出口，更是一種選擇——我們選擇相信，臺灣會贏；不只贏在球場上，也贏在陪伴花蓮光復鄉孩子的長期支持與未來之中。

限量 15 件，打造專屬棒球故事衣

2025 年年底，Story Wear 邀請由退役職棒球員組成的「山羊兄弟棒球隊」共襄盛舉臺北時裝週，球員們身著由基層少棒隊汰換球衣回收再製而成的服裝，轉化為象徵永續精神的時尚裝甲，讓棒球記憶走上伸展台。

呼應即將到來的 2026 世界棒球經典賽，Story Wear 特別推出「限量 15 件棒球故事衣」客製服務，邀請棒球迷以個人回收的棒球衣為素材，透過升級設計與再製工藝，打造專屬於自己的棒球故事時裝，將球場上的情感與記憶，延續至日常穿搭之中。

戴極昇、呂祐華、周思齊、林敬民、高野圭佑。（圖／Story Wear提供）

2026台灣決勝系列 高級訂製服務

消費者將珍貴且具紀念價值的球衣交給 Story Wear 團隊後，我們將與消費者進行一對一討論，如何將球衣上的名字、年份與號碼等有意義細節，巧妙配置於外套的視覺核心，使其成為整件作品的靈魂。

每一件訂製服皆由 Story Wear 御用裁縫師親手拆解、拼接與縫製，耗時 30 至 45 個工作天完成。這不是快速時尚，而是一件承載回憶與故事的藝術創作，也將球衣的汗水與熱愛轉化為永續時尚，延續臺灣棒球的精神與記憶。

讓每一次的購買：是滿滿的「臺灣無敵」

2025 年，花蓮光復鄉遭逢災情。鏟子超人與國軍弟兄們，超過 11 萬人投入第一線救災行動。這場行動中，不分國籍、不分身分——臺灣人、外籍移工、日本友人——所有熱愛這片土地的人，選擇站在一起，用雙手守護彼此的生活。

這份「不分你我」的精神，早已深植於臺灣棒球的歷史之中。

這是一場長途的「臺灣必勝」戰役，給予未來的棒球、熱愛棒球的孩子、花蓮光復鄉的復原一個支持．讓我們成就真正的「臺灣會贏」，因為我們在整理這些球衣的過程中，也更清楚地意識到：當我們說「支持」的時候，不該只停在聲量或口號上。此次將支持球芽基金，力挺光復鄉孩童家庭的復原與陪伴計劃，我們希望把經典賽期間所有人聚在一起的熱度，轉成更長期的能量，讓喜歡棒球這件事不只是比賽的激情，更能往外延伸，照亮更多平時不容易被看見的地方！

周邊商品收入將回捐12%給予球芽基金。

Story Wear 團隊將珍貴且具紀念價值的球衣轉化為永續時尚，延續臺灣棒球的精神與記憶。（圖／Story Wear提供）

回收棒球衣與丹寧的升級設計 打造棒球應援周邊與展覽

Story Wear 攜手球芽基金與永續百貨，運用「升級設計丹寧」與「回收棒球衣」，打造一系列棒球應援周邊，並策劃永續主題展覽。展覽內容呈現回收棒球衣的原始樣貌、球芽基金的陪伴計畫介紹，以及多款以回收棒球素材升級設計而成的商品，展現被汰舊的球棒、帆布與球衣，在設計轉化下所延伸出的多元可能。另外還有球芽創辦人周思齊退役實戰商品的公益展售，也歡迎大家共襄盛舉，一齊支持基層棒球！

House of Story Wear | 永續百貨 棒球應援周邊與展覽

展覽日期：2026年2月3日 (二) — 3月31日 (二)

展覽地點：House of Story Wear（台北市大同區西寧北路67號）

入場方式：免費入場