【東區美睫實測】蒂兒美睫｜挑戰睡過頭也能美美出門！公開我的懶人作弊神器 🤫 忠孝敦化10秒到店，獨家透明卡模擬眼型太神奇！小紅書爆款「仙子款」LC12翹度大揭密，內雙/泡泡眼必看，11年資歷神手讓妳一睜眼自帶電流 ⚡️

身為一個每天在捷運人擠人、為了全勤獎金奮鬥的社畜，要在早上那兵荒馬亂的半小時內，跟睫毛夾搏鬥還不能夾到肉，這根本是一場不可能的任務

重點是，到了下午往往還是垂頭喪氣，跟週一早上的我一樣無精打采🥀

直到那個加班加到懷疑人生的夜晚，我滑到了這家位於台北東區的【蒂兒美睫 DearBeauty】

這不是那種路邊隨便找的小店，而是一個讓我這種細節控都忍不住點頭的地方

最讓我這種懶人感動的是它的位置

真的不誇張，就在捷運忠孝敦化站 1號出口，走出來大概只要 10 秒鐘？

是的，妳沒看錯，就是那種妳剛從捷運站的手扶梯冒出來，還沒來得及感受到台北盆地的悶熱，就已經可以鑽進店裡吹冷氣的距離

對於我們這種視時間為金錢（其實是想多睡五分鐘 😴）的上班族來說，這種地理位置簡直是神蹟。

一進門，那種氛圍就不一樣

沒有刺鼻的藥水味，反而是淡淡的香氣和讓人放鬆的音樂

店裡用了大量的白色大理石紋設計，乾淨、明亮，牆上還擺滿了各種獎盃 🏆

這裡的美睫師聽說都有 11 年的資歷，這種感覺就像是去醫院掛號掛到了主任醫師，還沒開始治病心裡就好了一半

這次我預約的是現在小紅書上超級火紅的「新中式翹睫」！還有傳說中的「仙子款」

但在開始之前，發生了一件讓我超級驚喜的小插曲。

妳知道通常接睫毛都是躺在那邊，憑空想像美睫師口中的「自然」、「濃密」到底是什麼樣子嗎？

那種感覺就像是在網購衣服，卻不能試穿，寄來往往是災難

但在蒂兒美睫，她們竟然拿出了「透明款式卡」！💳

美睫師直接把印著不同睫毛樣式的透明卡片，疊在我的眼睛前方

那一瞬間，我真的覺得太神奇了，這根本是實體版的 AR 濾鏡啊！

我可以清清楚楚地看到「太陽花」戴在我眼睛上是什麼感覺，「漫畫款」又是什麼效果

這對於有選擇障礙的我來說，真的是一大福音

經過一番像是挑妃子一樣的抉擇（笑），在美睫師專業的建議下，我選了LC12的翹度與長度

為什麼是 LC？美睫師跟我解釋，這就像是幫睫毛穿上了高跟鞋 👠，L型的根部能把眼皮撐起來，C型的尾端則負責展現優雅的捲翹

這對於像我這種有時候眼皮會有點小浮腫的內雙眼型來說，根本是量身訂製的救贖。

躺上美容床的那一刻，我心裡其實還是有點忐忑的

美容師幫我清潔後貼上專用的美睫貼紙後就開始操作，內心其實還是蠻緊張的

畢竟以前有過那種接完眼睛熏到張不開，像是在切洋蔥一樣的慘痛經驗

但這次，竟然完全沒有感覺？

原來她們用的是自家代理的「DD膠」

美睫師一邊輕柔地操作，一邊跟我閒聊（雖然我後來睡著了），她說這款膠水乾燥速度只要 0.7 秒，而且不受濕度影響

這聽起來很像什麼高科技術語對吧？

簡單來說，這就像是用快乾膠跟普通膠水的差別，因為乾得夠快，那些會刺激眼睛的氣味還來不及揮發出來就已經定型了

難怪我全程睡得跟豬一樣，完全沒有流一滴眼淚

說到這裡，不得不提一下這裡超級貼心的「分級收費」制度

這就像是我們去剪頭髮有分設計師跟技術總監一樣。

如果妳今天趕時間，分分鐘幾百萬上下，那就找 總監蒂蒂 ，1 小時搞定，價格是 $1800，快狠準 ⚡️！

，1 小時搞定，價格是 $1800，快狠準 ⚡️！ 如果妳追求 CP 值，想要享受一下午後時光， 美睫師蓉蓉 大約 1.5 小時，$1599 也是很棒的選擇！

大約 1.5 小時，$1599 也是很棒的選擇！ 啊如果妳是小資女，或是月底吃土但還是想美美的，實習師 Luna 只要 $899！雖然要躺 3 個小時，但這價格在台北東區根本是做慈善吧？反正躺著也是睡覺，還能省錢，何樂而不為？

一個多小時後（我是找速度中快的蓉蓉，因為我想多睡一下），美睫師輕輕喚醒我，遞給我一面鏡子。

那一刻，我真的在心裡尖叫了😱

鏡子裡的那個人，眼睛大了一倍，眼神變得好清澈、好無辜 🥺

那款 LC12 仙子款真的太強了，幾根特別加強的束感睫毛，穿插在細軟的絨毛之間，看起來既有層次感，又不會像貼了兩把扇子在眼睛上那麼厚重

這就是所謂的「新中式」美學嗎？講究留白、講究氣韻，而不是一味地追求濃黑

我的眼睛看起來就像是天生睫毛精，眨眼的時候還會有一種像是蝴蝶搧動翅膀的輕盈感

真的太喜歡了！💖

重點是，接下來的幾天，我的生活品質直線上升

早上鬧鐘響了，我可以理直氣壯地按掉，多睡那寶貴的 30 分鐘

起床後，洗把臉，擦個防曬，畫個眉毛，看著鏡子裡那雙依然電力十足的眼睛，我都懷疑自己是不是還在做夢

不用夾睫毛、不用刷睫毛膏、不用擔心暈妝，這種自由的感覺，真的會上癮

而且我也注意到，店裡週末還有開設教學創業課程

看到有些學生專注地在練習，老師手把手地教導如何沾膠、如何分毛，那種專注的職人精神真的會讓人很感動

聽說她們是上海「奈覓美睫」在台灣的唯一代理商，這種把技術做到極致，還願意傳承下去的態度，讓我對這家店的信任度又加了好幾分

或許有人會覺得，花錢接睫毛是一種奢侈，但在我看來，這是一種對自己的投資

我們這麼努力工作，每天面對那麼多鳥事，偶爾讓自己變美一點、生活方便一點，這一點都不過分吧？那種看著鏡子會忍不住微笑的自信，是無價的

如果妳也受夠了每天跟睫毛夾搏鬥的日子，或者想體驗一下那種「一睜眼就贏了」的爽感，真的，給自己一個機會去試試看

畢竟，人生已經夠難了，我們的睫毛就讓它輕鬆地翹起來吧！😉

FB粉絲專頁｜DearBeauty 蒂兒美睫

IG｜dearbeauty.tw

google商家｜蒂兒美睫｜台北東區美睫 霧眉 創業課程