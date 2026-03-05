【許維恩切雙乳重建，穿上禮服露美胸】

—— 乳癌之後，活著就是一種美

許維恩在臉書最新一張照片，美爆了。不只是外表的美，是罹癌後自信健康美。

粉紫色露肩禮服，長腿線條乾淨俐落，胸型飽滿自然。你以為她在拍精品廣告。錯。那不是行銷，是重生。

▋ 沒有家族史，卻被宣判乳癌

去年健康檢查，她被告知罹患乳癌。

沒有家族史，沒有明顯預兆。

更殘酷的是，腫瘤變化速度極快。

即使只有單側確診，考量未來健康風險，她最後做了一個極其艱難的決定——雙邊切除，再進行重建。

十一個小時的手術。很漫長。

▋ 當一個熱愛展現美胸的女人，面對「切除」

翻開她過去的社群，從來不吝於展現身材。自信、自在、性感。

當一個如此習慣展現自己身體的女人，突然要面對「切除雙乳」的選擇，那種心理拉扯，一定很痛。

但她選了健康。

▋ 重建後，她沒有消失

手術後，她沒有躲起來。

反而跟大家分享難熬的心路歷程，鼓勵癌友，罹癌後，依然活著。依然美麗。

11個小時的切除和重建，辛苦醫護同仁，她在臉書感謝長庚醫療財團法人醫療團隊。

▋成了魔滴最佳代言人

她重建後的刻意露胸，胸型自然柔軟，線條甚至更精緻。她公開提到使用「魔滴」。

我也去查了一下。魔滴屬於高端第六代波力媚技術，奈米絲綢外層膜、4D流動膠體，站立時呈水滴狀，躺下變圓盤，主打低莢膜攣縮率、免按摩、切口小，甚至有內建微型安全晶片版本。

許維恩成了魔滴最佳代言人，魔滴也善用行銷宣傳。

醫療與科技的進步，讓「失去」可以被修復，讓「傷痕」可以變成另一種自信。

當然，我相信費用不低。

▋活著就是一種美

她在臉書寫下，

原來活著～本身就是一種美

曾經害怕、曾經懷疑～

但身體沒有放棄我～

我也沒有放棄自己～

謝謝這副身體～

▋她坦承痛過，走過黑暗。

在痛過之後～

還願意陪我繼續往前走～

謝謝醫療、謝謝家人～

也謝謝那個在黑暗裡～

依然選擇相信光的我～

▋這一段路教會她

女人不是脆弱的存在～

我們有權選擇自己的樣子～

有權為自己而美～

更有權為生命而勇敢～

▋她選擇重建

這一次～我不只是重建身體～

我是在慢慢學會～

溫柔地愛回自己～

▋鼓勵罹癌的你

給每一位正在努力的妳：

妳不需要逞強，妳不需要完美，

妳可以脆弱、可以休息、可以慢慢來。

只要還願意呼吸、願意活著，

妳就已經很勇敢了！

妳只需要相信——

妳值得好好活著，

也值得美麗地活著。

願我們都能在傷痕裡，

長出更溫柔的力量，

在重生之後，

依然相信自己值得被愛。

▋用重建找回身體，也找回自信與美麗

我感恩11小時後的我

還能呼吸、還能擁抱、還能重新盛開。

感恩醫療、感恩家人、感恩那個沒有放棄自己的我。

我會把這一份愛傳出去～

也延續給全世界所有的人

▋乳癌最佳代言人。

她讓人看到，乳癌不是句點。切除雙乳，也不是女性魅力的終結。一樣可以擁抱美胸。重建的不只是胸部，是尊嚴，是選擇權，是對生命的重新定義。

十一個小時後，她還能呼吸，還能擁抱，還能穿上露肩禮服站在鏡頭前。

這張照片之所以性感，不只是因為露腿，也不只是因為美胸。而是因為那份「我活下來了」，「我選擇自信健康重生」的底氣。

照片來源:許維恩臉書