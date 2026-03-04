從視障調香師到AI香氛科技：SCENT Taipei 的創新力量

SCENT TAIPEI 提供

香氛產業正在被重新定義。

不是靠更華麗的包裝、更昂貴的原料，而是靠一群願意用不同方式思考的人——他們打破框架，讓香氣不只是香氣。

在SCENT Taipei，你會遇見全台首位視障調香師，用嗅覺證明「看不見」也能創造美；會看到AI科技如何為每個人建構專屬的嗅覺DNA；會認識堅持親訪全球小農的精油職人；還有與世界頂尖調香大師合作、卻堅持讓好香氣人人負擔得起的新銳品牌。

這些品牌代表的，是香氛產業的創新力量。

MONDE × 青湘學院 — 看不見，卻讓靈魂聞到了光

「到格拉斯的第一天，我撞上了路邊的電線桿。」

這是劉禎祥挑戰調香殿堂的第一個印記。

他是全台首位取得法國格拉斯香水學院（GIP）證照的視障調香師。擁有超過30年專業按摩與教學經驗的他，在2023年跨越視力與語言的重重阻礙，隻身前往那個被稱為「世界香水之都」的南法小鎮。

在模糊的視界裡，他無法讀取上百瓶原料的標籤，只能強忍窒息般的壓力，靠著嗅覺一瓶、一瓶地辨識、記憶，最終調配出與世界重新連結的香氣作品。

回到台灣，他創立了香氛品牌MONDE與青湘學院。MONDE的經典香水系列「純真 Innocence」與「盼望回歸 Hope Returns」分別榮獲2025年國際比賽金牌與銀牌，用細膩層次喚醒內心最原始的自在與重生勇氣。

但對劉禎祥來說，得獎不是終點。他正在推動「視障香氛陪跑計畫」，目標在2026年培訓15位視障者，讓每一份香氣都成為溫暖社會的頻率。

這是感官的創新——當一種感官受限，另一種感官就能被開發到極致。他想證明的是：「礙」並非阻礙，而是另一種感知世界的深度。

BY YAN PERFUME — 當AI遇見格拉斯工藝

「讓科技讀懂你的嗅覺，讓香氣成為記憶的載體。」

如果說傳統調香是藝術，BY YAN PERFUME想做的，是讓這門藝術變得更精準、更個人化。

創辦人顏詣縝（Emma Yan）將人工智慧、數據分析與嗅覺科學導入香氛創作流程。透過系統化分析，品牌為每個人建立獨特的「嗅覺輪廓」——你的情緒、記憶、氣味偏好，都能被轉化為可理解、可重現的專屬香氣。

這是技術的創新——但科技不是用來取代工藝，而是讓工藝走得更遠。

BY YAN PERFUME深度依循法國Grasse香氛工藝精神，尊重經典香調結構與原料使用邏輯。在科技輔助下，品牌延續了調香的藝術性與情感深度，實現傳統工藝與未來科技的交會。

每一款作品都源自真實感受與生活片刻。這不是冰冷的演算法，而是用科技為你的記憶找到最精準的香氣註解。

Snow Lotus 雪蓮精油 — 從土地到瓶中的工匠精神

「每一瓶精油，都是一趟溯源之旅。」

在精油世界裡，「純淨」二字說來容易，做到很難。

Snow Lotus雪蓮精油由芳療與中醫背景深厚的知名藥草學家Peter Holmes創立。他堅持的不只是品質，更是一種態度：親自走訪全球小農、以倫理野採與永續方式少量蒸餾，確保每一滴精油都未稀釋、不污染，保留植物完整的活性與香氣層次。

這是理念的創新——「工匠精油」的核心精神不追求量產，只專注於守護品質。

多數產品通過國際有機認證，但更重要的是背後的價值鏈革新：支持生態永續、尊重在地文化、與小農建立長期夥伴關係。當你打開一瓶Snow Lotus，聞到的不只是香氣，更是從土地到瓶中的完整故事。

台灣代理商雪蓮香氣學苑由許琪英（Elizabeth Hsu）負責人經營，她具備IFA英國國際芳療師與AEAJ認證背景，長期致力於芳香療法與感官教育的推廣，讓這份工匠精神在台灣扎根。

WHEN AND WHERE — 頂尖調香師聯手打造的平價革命

「以親切的價格，呈獻優質的香氣產品。」

香水一定要昂貴才有質感嗎？WHEN AND WHERE想打破這個迷思。

這個來自中國的新銳香氛品牌，以「快樂的傳送者」為核心理念，相信香氣最純粹的目的，就是讓人快樂。年輕大膽、不拘一格，他們用不一樣的視角觀看世界，讓每一次噴灑都成為快樂瞬間的回放。

這是商業模式的創新——平價不代表妥協品質。

WHEN AND WHERE的合作陣容堪稱夢幻，與國際四大香精公司IFF、Symrise、Robertet、Givaudan攜手，邀請全球頂尖調香師共同創作：Carlos Benaïm、Juliette Karagueuzoglo、Yann Vasnier、Maurice Roucel、Emilie Coppermann、Olivier Cresp⋯⋯這些名字對香水愛好者來說如雷貫耳，他們的作品散見於各大國際精品香水品牌。

「城市印記系列」是品牌的代表作之一，用香氣編織城市的記憶：重慶的山城玫瑰、杭州的斷橋垂柳、成都的霜盡桃花⋯⋯每一款都是一趟跨越時空地域的旅程。

WHEN AND WHERE證明了一件事：頂尖品質與親民價格，可以並存。

還有更多創新等你發現

除了以上品牌，SCENT Taipei還有許多值得期待的參展者。例如台灣獨立調香師品牌LIN_A，其作品「精靈果園 Spirit Orchard」榮獲2025香氛競藝No.3，以飽滿果香木質調重新定義木質香的可能性——彷彿一棵結著綠色梅果、枝葉生澀的樹，讓人想大口深呼吸。

這些品牌代表的創新力量，正是SCENT Taipei想要展現的產業面貌：

．感官的創新——突破身體限制，開發嗅覺潛能

．技術的創新——AI科技與傳統工藝的完美融合

．理念的創新——從源頭重新定義永續與品質

．商業的創新——讓頂尖品質不再遙不可及

香氛產業的未來，不只在實驗室裡，更在這些敢於突破的創作者手中。

SCENT Taipei 2026

📅 2026年3月20-23日

📍 台北世貿一館

🔗 免費報名參觀