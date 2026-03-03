折扣最高 40%！OliveYoung2026 促銷時程＋必囤神品一次盤點

2026-03-03 12:24 女子漾／編輯許智捷
折扣最高 40%！OliveYoung2026 促銷時程＋必囤神品一次盤點。圖片來源：OLIVE YOUNG
折扣最高 40%！OliveYoung2026 促銷時程＋必囤神品一次盤點。圖片來源：OLIVE YOUNG

Olive Young 2026 年首波大型促銷正式登場！折扣幅度多落在 30% 至 40%，並搭配 1+1 組合與限定大容量包裝，是美妝控補貨的好時機！

不管妳是準備飛首爾掃貨，還是打算線上跨境補貨，這份清單都必須收藏起來！以下整理 2026 年促銷重點與官方熱銷品類，幫助精準鎖定值得入手的商品。

編輯推薦

2026 Olive Young 五大重點促銷檔期

春季大促銷：03/01 – 03/07
夏季大促銷：05/30 – 06/05
秋季大促銷：08/30 – 09/05
黑色星期五：11/01 – 11/07
年末大促：11/30 – 12/06

若只能選一檔出手，建議鎖定 3 月春季大促或 12 月年末大促。

春季大促推薦保養清單

基礎補水類

Torriden Dive-In 低分子玻尿酸精華

Olive Young 長年熱銷的補水明星，主打低分子玻尿酸，補水速度快、質地清爽不黏膩，妝前用也不打架。配方溫和、日常好駕馭，乾肌到敏感肌都能安心使用，是韓妞高回購的基礎保濕代表款。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

ROUND LAB 1025 獨島化妝水

以海洋礦物成分為核心，補水同時溫和帶走老廢角質，幫助肌膚維持清爽平衡。質地接近清水，上臉吸收快、不黏不悶，濕敷或日常打底都很適合。對換季容易鬧脾氣的肌膚來說，是可靠的穩膚型化妝水。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

Torriden 5D 微分子玻尿酸面膜

補水型面膜的人氣選手，主打 5 重玻尿酸分層鎖水。面膜布薄透服貼，能緊貼肌膚把精華吃進去，。成分走溫和路線，日常補水或敏感肌使用都很安心。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

修護與鎮靜類

Centellian24+ 積雪草全效修護面霜

以高濃度 TECA 為主打，重點在穩定膚況、加強屏障防禦，對乾燥與敏弱肌特別友善。質地滑順好推，吸收後不厚重、不悶黏，日常擦也沒有負擔感。換季泛紅或膚況失控時拿出來急救很安心。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

MEDIHEAL 積雪草精華修護面膜

主打高濃度 CICA，重點在舒緩泛紅、穩定膚況。精華走清爽路線，不會厚敷成負擔，敷完肌膚摸起來更柔軟、帶點透亮感。曬後或膚況鬧脾氣時特別好用，不少人會冰在冰箱當急救款。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

SKINFOOD 胡蘿蔔鎮靜棉片

以濟州胡蘿蔔萃取為主軸，強調舒緩與補水同步進行。棉片浸滿精華，日常擦拭或局部濕敷都方便，兩頰泛紅時敷一下很有感。質地清爽、不黏膩，乾燥或容易泛紅的肌膚都能安心使用=。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

Dr.Althea 345 修護霜

Dr.Althea 345 修護霜結合 3 種修護成分與 4 種植物油脂，鎖定乾燥、泛紅與敏弱問題，重點在強化屏障、提升穩定度。質地滋潤卻不厚重，吸收後不悶不黏。換季、熬夜後或膚況失控時特別派得上用場。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

毛孔與角質管理

numbuzin No.3 毛孔柔焦面膜

numbuzin No.3 毛孔柔焦面膜是韓國近年聲量很高的暢銷款，主打平滑膚觸、細緻毛孔。高濃度精華搭配貼合度高的面膜布，敷完後肌膚摸起來更柔軟、視覺上也更乾淨透亮。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

FULLY 綠番茄潔膚泥膜

結合洗面與水洗式泥膜雙重用法，搭配 6 種不同細度礦物泥深入吸附黑頭、老廢角質與多餘油脂。綠番茄中的天然番茄鹼著重於毛孔彈力管理，洗後膚觸柔軟不緊繃，毛孔看起來更乾淨清爽。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

ilso 溫和舒緩粉刺導出液

濕敷約 15 分鐘後，粉刺會自然浮出，輕輕推除即可。配方加入去油複合成分，溫和軟化粉刺，同時結合酵素與植萃調理油脂循環。質地偏鹼性，有助於溶解堆積角質與黑頭，並搭配舒緩成分減少刺激感。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

2026 彩妝熱銷趨勢整理

根據近期銷售榜單觀察，底妝趨勢強調「輕薄持妝」，唇彩則偏向水光質地。

底妝類

JUNG SAEM MOOL 超持久光感裸膚氣墊

主打輕薄貼膚的妝感，上臉呈現細緻柔霧效果，同時兼顧控油表現，並具備 SPF50+／PA+++ 防曬係數。色選共 8 款自然膚調，從偏白到健康膚色都有對應，是許多韓妞日常底妝的固定班底。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

HERA 黑金持久無瑕氣墊

曾拿下最佳霧面氣墊第二名，也因為是 Jennie 同款而話題度居高不下。粉體細緻輕盈，上臉呈現乾淨的奶油霧面妝感，同時具備遮瑕力，能修飾毛孔與膚色不均。特別適合油性、混合性與瑕疵肌族群。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

CLIO Kill Cover

主打高遮瑕持妝路線，強調三重修飾效果。第一層是毛孔修飾，讓膚觸看起來更平滑；第二層針對斑點、泛紅與色差做加強遮蓋；第三層則修飾肌膚紋理與凹凸感，讓整體底妝更均勻乾淨。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

眼妝與眉妝

CLIO 玩色百搭空氣眼影盤

這款 12 色眼影盤粉質細緻服貼，不易結塊或卡紋，顯色度高且暈染自然，霧面色也能當腮紅使用，一盤多用實用度高。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

CLIO KILL LASH 睫毛膏

CLIO 新款 KILL LASH Superproof Mascara FINE 主打纖細刷頭設計，刷毛細緻、好控制，能均勻包覆每根睫毛，不易結塊，打造乾淨自然的放大感。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

peripera 極細染眉膏

peripera 速型極細染眉膏以 15 度流線刷頭為亮點，刷毛細小好掌握，能精準上色、不易沾到皮膚，打造自然立體的漸層眉感。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

唇頰彩

rom&nd 果汁唇釉

rom&nd 果汁唇釉主打清透水光感，上唇輕盈不黏膩，呈現像糖葫蘆外層般的亮澤薄膜，同時保有潤感，不會厚重壓唇。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

fwee 唇頰兩用布丁膏

fwee 唇頰兩用布丁膏一次推出 6 大色系、30 種顏色，從日常裸調到活潑亮色都能自由搭配。質地帶點軟霧感，延展性高，輕拍就能暈染出自然水潤的妝效，顯色均勻又不厚重。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

HERA 魅惑裸透鏡彩唇釉

主打滑順水潤感，上唇不黏膩，帶出自然透亮光澤，同時兼顧保濕舒適度。其中新色 #200 Georgia 是溫柔橘粉珊瑚調，像熟成水蜜桃般柔和討喜，能自然融合原生唇色，打造乾淨又有存在感的裸唇妝。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

TOP1.medicube Booster Pro 美容儀

多種護理模式整合在一支機身內，日常保養需求幾乎一次到位。水光模式強調透亮光澤感；彈力模式針對眼周與法令紋加強緊實；飽滿模式著重臉部輪廓彈性；毛孔模式則提升吸收效率並協助緊緻。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

TOP2.medicube PDRN 粉紅胜肽安瓶

主打亮澤與彈力雙重管理，一瓶兼顧提亮膚色與改善膚觸。配方聚焦在提升光感與彈潤度，幫助暗沉肌看起來更勻淨，同時讓膚況呈現緊實透亮感。適合想加強精華步驟、追求水潤光澤肌的人選擇。

圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

TOP3.MEDIHEAL 棉片系列

以 PHA 溫和去角質為主要亮點，能幫助細緻代謝老廢角質，無論日常擦拭或濕敷使用，都能讓肌膚感受到水嫩透亮與舒適涼感。

白色：促進角質代謝
黃色： 提亮膚色並保濕
紫色：深層補水
咖啡色：改善細紋與鬆弛
綠色：安撫痘痘肌
淺藍： 修護敏弱肌
粉色：提升肌膚彈力
圖片來源：OLIVE YOUNG
圖片來源：OLIVE YOUNG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#肌膚 #精華 #折扣 #OLIVE YOUNG

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

2026-02-09 11:25 女子漾 / 編輯 Sydney

鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #內搭 #單品 #丹寧 #牛仔風 #牛仔外套

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

編輯推薦

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#髮膜 #角色 #洗頭 #保養 #護髮產品 #潮流美髮

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

2026-02-03 20:49 女子漾／編輯周意軒

每到新年，穿搭從來不只是「好看」而已，而是一種迎接新運勢的儀式感。2026 馬年來臨，「新中式」不再只是過年限定，而是正式成為全球潮流關鍵字，從街頭、伸展台到日常穿搭全面滲透。這次，編輯精選三大運動品牌，從新中式潮流、開運色系到復古機能美學，帶你一次解鎖新年穿搭公式，讓好運直接穿上身。

adidas Originals

當傳統美學遇上街頭語言，adidas Originals 交出了一張極具話題性的答卷。2026 新年系列以新中式為核心，重新詮釋唐裝輪廓、立領與盤扣細節，讓傳統不再停留在儀式感，而是自然融入日常穿搭。本系列大量運用針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造出帶有「百家衣」概念的拼接外套與針織衫，刺繡、緹花與繩結元素低調藏入設計中，細看還能發現象徵「馬到成功」的寓意圖騰，既有文化深度，也保留潮流輪廓。

鞋款部分同樣誠意滿滿，Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz 與 Forum CL 共七款新年限定鞋型同步登場。全系列搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，將馬年好運巧妙點綴於細節之中。

其中 Gazelle Bold 以復古紅色厚底設計，精準命中 Y2K 女孩的穿搭喜好；Handball Spezial 的磚紅配色，為復古控增添亮點；Superstar II 則以奶油白皮革呈現低調質感，讓新年穿搭更耐看、也更有辨識度。配件系列同樣不可忽略，馬鞍包、流蘇設計、毛帽與圍巾加入紅色繩結與節慶掛飾，從頭到腳完成新年造型。

薄紗長裙向來被視為偏浪漫、偏柔美的單品，但在近幾季的穿搭趨勢中，它反而成為運動風混搭裡最關鍵的平衡角色。透過輕透的材質與層次感設計，薄紗長裙在行走間自然擺動，為整體造型注入空氣感，也讓上身偏休閒或街頭的單品多了一份柔和收尾，不會過於硬派。

搭配運動品牌上衣與球鞋時，薄紗長裙的優勢在於「不搶戲卻有存在感」。黑色薄紗能穩住視覺重心，讓圖樣豐富的針織袖口或鞋款細節成為焦點，同時保留整體穿搭的完整度。這種介於甜與酷之間的風格轉換，正是近年女生穿搭最受歡迎的關鍵，也讓薄紗長裙不再只是約會限定，而是能自在融入日常的新年實穿單品。

如果說新年一定要做的事是什麼，那「穿新鞋、換新衣」絕對榜上有名。PUMA 今年以「馬上發財、馬到成功」為靈感，直接把祝福變成設計細節，讓開運不再只是口號。

馬年限定「彪足馬力」系列，推出 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋款，將馬蹄鞋扣、馬尾結等節慶元素融入鞋身設計，細節滿滿卻不流於張揚。薄底鞋型象徵新的一年腳踏實地，也讓整體造型更輕盈俐落，搭配牛仔褲或長裙都能輕鬆駕馭。

服裝系列則主打實穿與開運兼具，CNY 針織外套與 CNY 長風褲以俐落剪裁搭配柔軟材質，既有節慶氛圍，也適合日常穿搭。透過紅、粉、暖色調的層次運用，把招桃花、招財、招福的好運色系自然穿進生活裡，走春、拜年或聚會都不顯刻意。

PUMA 流行系列 Retro Tape 合身針織立領外套，以復古運動風為核心輪廓，透過貼身剪裁勾勒出俐落線條，讓針織外套不再只是休閒單品，而是能自然融入日常穿搭的造型關鍵。立領拉鍊設計讓整體風格更具運動感，同時也能依照穿搭需求調整開襟比例，單穿有精神，內搭也不顯厚重。

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋，承襲 Speedcat 系列的賽車基因，以低筒薄底設計勾勒俐落線條，貼地比例讓雙腳視覺更輕盈，也自然拉長腿部比例，是近年女生穿搭中相當受歡迎的鞋型。金屬銀色鞋面在光線下呈現細緻光澤，為造型注入時髦亮點。無論搭配薄紗長裙或寬褲，都能平衡甜酷風格，讓整體穿搭更有層次感，日常與新年場合都好搭。

New Balance

如果你偏好低調卻有質感的穿搭路線，New Balance 的新春限定系列絕對值得關注。2010 與 204L 兩款鞋型，分別從復古街頭與時髦日常切入，為新年造型提供不同風格選擇。

2010 延續美製血統，搭載 ABZORB 中底，鞋面以短麂皮、合成皮革與網布層層堆疊，呈現千禧年代的復古線條。新年限定配色如曜石黑、野境綠、曠原棕，色調溫潤內斂，非常適合冬末到初春的穿搭轉換。

204L 則以 70 年代跑鞋的修長輪廓為靈感，融合現代薄底設計，成為近期時尚圈的討論焦點。全麂皮材質賦予鞋身高級質感，本次推出質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白與大地棕等多款色選，無論是城市通勤或假期出遊，都能自然融入各種穿搭場景，堪稱新春衣櫥中的萬用選手。

卡其外套搭配白色 V 領針織上衣，整體配色乾淨而沈穩，帶出自然耐看的日常質感。短版外套比例俐落，與下身裙裝形成層次對比，不只修飾身形，也讓整體造型在休閒與都會感之間取得剛剛好的平衡，適合新年走春或假日外出穿搭。

新年穿搭關鍵不是多，而是穿得剛剛好

2026 馬年，新中式不再只是節慶限定，而是一種可以陪你走完整年的風格選擇。從 adidas Originals 的文化潮流、PUMA 的開運儀式感，到 New Balance 的耐看復古美學，三種路線各有魅力，也都能在日常中持續發揮。

#穿搭 #鞋款 #CNY #PUMA #新年穿搭 #漾漾來開箱 #Adidas #NewBalance

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

2026-02-20 01:18 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

有著「南韓最美整形範本」稱號的韓國演員高允貞，近期演出的《愛情怎麼翻譯？》成為熱量討論話題，不僅是男女主角的互動超有 CP 感，而且劇中造型相當亮眼之外，零死角高顏值加上纖瘦比例成為新一代女神，除此之外，高允貞還有一頭豐盈髮量令人超羨慕，她曾分享自己非常注重頭髮的保養，透過日常習慣養成，才能擁有柔順光澤又蓬鬆的頭髮，想知道高允貞有哪些養出髮量富翁的秘訣嗎？一起從以下 5 個重點整理，輕鬆養出澎鬆好髮質。

編輯推薦

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開01.注重頭皮保濕

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想擁有令人羨慕的髮質嗎？不妨跟著高允貞先從頭皮保養開始，由於頭皮跟皮膚一樣容易脆弱敏感，尤其受到外在環境因素影響，便會讓頭皮肌膚不穩定，因此在乾燥季節就要加強頭皮保濕，炎熱天氣裡則要透過能鎮定舒緩的洗潤產品交替使用，這樣才能維持頭皮的健康。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開02.選用高效洗髮精

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

高允貞的髮量多於常人，但其實更要花心力與時間保養，選用不刺激但具有高效清潔力的洗髮精，可以加強潔淨頭皮帶走髒污，再搭配護髮膜使用，才能讓髮質看起來柔潤有光澤。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開03.頭皮去角質

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

固定的頭皮去角質其實非常重要，不僅讓毛囊排去老廢髒污之外，更讓毛孔呼吸透氣，使髮根加強健康不易斷裂。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開04.頭髮要吹乾且勤梳頭

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想讓頭皮與髮絲保持強韌，那麼在日常小習慣就要非常注意，像是洗完頭充分將頭髮吹乾，並從各個角度完整的梳理頭髮，在梳頭過程中為頭皮按摩，促進血液循環同時使頭部放鬆。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開05避免熬夜

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

經常熬夜會使身體機能變得混亂，所以足夠又穩定的睡眠，能讓肌膚充電之外，也讓頭皮不因賀爾蒙變化而掉髮，另外，盡量經常更換分髮線方向，可減少頭皮壓力。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #高允貞 #穿搭盤點 #保養頭髮 #愛情怎麼翻譯

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
冬季最時髦！日韓女生都在穿「短裙+褲襪」一招展現暖感滿分的造型層次

冬季最時髦！日韓女生都在穿「短裙+褲襪」一招展現暖感滿分的造型層次

2026-02-10 22:52 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：WEAR@riri、@ちひろ、@riri
圖片來源：WEAR@riri@ちひろ@riri

台灣的冬季氣溫總是忽冷忽熱，每天出門前的穿搭讓人不禁陷入選擇煩惱，尤其想穿出理想暖度兼具造型感的時候，在搭配選擇上需花點時間，加上冬天的衣服都比較厚，所以也要隨著注意單品會不會讓比例看起來不修飾，如果想同時打造時髦感受的話，推薦大家不妨從日韓女生的衣著風格找靈感，像是近日許多人都在推的「短裙 + 褲襪」，便成為本季不可錯過的必備，不僅可以加乘出輕甜女孩氣息之外，輕鬆提升質感滿分的注目氛圍。

編輯推薦

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 01.

圖片來源：WEAR@riri
圖片來源：WEAR@riri

帶點 Outdoor 風的半拉鍊上衣，絕對是本季超夯的時髦小黑馬單品，選擇半拉鍊上衣、短裙、褲襪的穿衣組合，瞬間展現休閒又可愛的冬季印象。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 02.

圖片來源：WEAR@riri
圖片來源：WEAR@riri

以暖度十足的針織開襟衫為搭配，向來是韓系風格不可錯過的必備，運用 A 字短裙與褲襪混搭，讓身形修飾出顯瘦又挑高的迷人比例。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 03.

圖片來源：WEAR@ちひろ
圖片來源：WEAR@ちひろ

當陷入穿搭靈感缺乏的時候，不妨嘗試針織上衣和短裙為衣著增添保暖效果，下身再融入短裙跟褲襪，讓外出時刻再也不怕穿的不夠暖，另外疊加一件皮衣外套，並戴上綁帶針織帽，使細節更有重點且加分。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 04.

圖片來源：WEAR@riri
圖片來源：WEAR@riri

寒流來襲氣溫驟降，此時選搭中長版鋪棉外套、短裙、褲襪加乘，為整體注入一股街頭率性的氛圍，鞋子不論是搭球鞋或短靴都很合適。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 05.

圖片來源：WEAR@OKIRI
圖片來源：WEAR@OKIRI

如果想為穿搭增添高級質感，推薦可以從材質上著手，例如全身皆選針織為主的款式，從針織上衣、針織裙、針織襪等，輕鬆讓品味度更顯著，隨性混搭毛毛側背包就很好看加分。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#時髦 #單品 #流行穿搭

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

最新文章

折扣最高 40%！OliveYoung2026 促銷時程＋必囤神品一次盤點

折扣最高 40%！OliveYoung2026 促銷時程＋必囤神品一次盤點

#肌膚 #精華 #OLIVE YOUNG #折扣

女子漾／編輯許智捷 2026.03.03 13
「不再只是乖乖女！2026 必學的「蕾絲 x 叛逆風」穿搭！用皮革與粗獷靴款，中和掉蕾絲的甜膩感」

「不再只是乖乖女！2026 必學的「蕾絲 x 叛逆風」穿搭！用皮革與粗獷靴款，中和掉蕾絲的甜膩感」

#流行穿搭 #穿搭 #單品 #背心 #蕾絲 #日常

女子漾／編輯Sydney 2026.03.03 16
胸部下垂不只與年齡有關：日常習慣也可能影響外觀狀態

胸部下垂不只與年齡有關：日常習慣也可能影響外觀狀態

#保養品 #肌膚 #日常

潮健康 2026.03.03 21
K-Pop 第一人！Rosé 以《APT.》奪下全英音樂獎，紅毯禮服優雅封神

K-Pop 第一人！Rosé 以《APT.》奪下全英音樂獎，紅毯禮服優雅封神

#韓國 #品牌大使 #穿搭 #BLACKPINK #ysl #Rosé #音樂

女子漾／編輯桑泥 2026.03.03 44
宮澤理惠有多狂？Bottega Veneta 新任品牌大使，5 件事認識日本殿堂級女演員

宮澤理惠有多狂？Bottega Veneta 新任品牌大使，5 件事認識日本殿堂級女演員

#日本 #東京 #品牌大使 #演員 #時尚 #氣質 #舞台 #宮澤理惠

女子漾／編輯桑泥 2026.03.03 20
臉部保養趨勢延伸至情緒層面：「情緒美容」成 2026 年討論方向

臉部保養趨勢延伸至情緒層面：「情緒美容」成 2026 年討論方向

#保養 #感受 #日常

潮健康 2026.03.03 9
膠原蛋白補充時機怎麼選？營養師解析規律攝取的重要性

膠原蛋白補充時機怎麼選？營養師解析規律攝取的重要性

#咖啡 #補充膠原蛋白 #食物

潮健康 2026.03.03 11
厚毛衣先別收！加入一件「透膚內搭」，視覺上瞬間輕盈 -5kg

厚毛衣先別收！加入一件「透膚內搭」，視覺上瞬間輕盈 -5kg

#流行穿搭 #穿搭 #造型 #內搭 #針織單品 #蕾絲

女子漾／編輯Sydney 2026.03.02 109
【敏弱肌保養】換季泛紅、乾癢不斷？4款敏弱肌推薦新品，從穩定屏障到早C晚A進階一次搞懂

【敏弱肌保養】換季泛紅、乾癢不斷？4款敏弱肌推薦新品，從穩定屏障到早C晚A進階一次搞懂

#彩妝保養 #面膜 #保養品 #迪奧 #精華液 #早C晚A #穀胱甘肽 #舒特膚 #敏弱肌

女子漾／編輯張念慈 2026.03.02 34
《莎拉的真偽人生》跟著「金莎拉」學穿衣！申惠善示範精準不費腦的早春通勤 look

《莎拉的真偽人生》跟著「金莎拉」學穿衣！申惠善示範精準不費腦的早春通勤 look

#上班族 #通勤族 #流行穿搭 #穿搭 #時尚 #造型 #申惠善 #穿搭範本 #日常 #莎拉的真偽人生

女子漾／編輯桑泥 2026.03.02 108
18+