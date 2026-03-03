2026-03-03 12:24 女子漾／編輯許智捷
折扣最高 40%！OliveYoung2026 促銷時程＋必囤神品一次盤點
Olive Young 2026 年首波大型促銷正式登場！折扣幅度多落在 30% 至 40%，並搭配 1+1 組合與限定大容量包裝，是美妝控補貨的好時機！
不管妳是準備飛首爾掃貨，還是打算線上跨境補貨，這份清單都必須收藏起來！以下整理 2026 年促銷重點與官方熱銷品類，幫助精準鎖定值得入手的商品。
2026 Olive Young 五大重點促銷檔期
春季大促銷：03/01 – 03/07
夏季大促銷：05/30 – 06/05
秋季大促銷：08/30 – 09/05
黑色星期五：11/01 – 11/07
年末大促：11/30 – 12/06
若只能選一檔出手，建議鎖定 3 月春季大促或 12 月年末大促。
春季大促推薦保養清單
基礎補水類
Torriden Dive-In 低分子玻尿酸精華
Olive Young 長年熱銷的補水明星，主打低分子玻尿酸，補水速度快、質地清爽不黏膩，妝前用也不打架。配方溫和、日常好駕馭，乾肌到敏感肌都能安心使用，是韓妞高回購的基礎保濕代表款。
ROUND LAB 1025 獨島化妝水
以海洋礦物成分為核心，補水同時溫和帶走老廢角質，幫助肌膚維持清爽平衡。質地接近清水，上臉吸收快、不黏不悶，濕敷或日常打底都很適合。對換季容易鬧脾氣的肌膚來說，是可靠的穩膚型化妝水。
Torriden 5D 微分子玻尿酸面膜
補水型面膜的人氣選手，主打 5 重玻尿酸分層鎖水。面膜布薄透服貼，能緊貼肌膚把精華吃進去，。成分走溫和路線，日常補水或敏感肌使用都很安心。
修護與鎮靜類
Centellian24+ 積雪草全效修護面霜
以高濃度 TECA 為主打，重點在穩定膚況、加強屏障防禦，對乾燥與敏弱肌特別友善。質地滑順好推，吸收後不厚重、不悶黏，日常擦也沒有負擔感。換季泛紅或膚況失控時拿出來急救很安心。
MEDIHEAL 積雪草精華修護面膜
主打高濃度 CICA，重點在舒緩泛紅、穩定膚況。精華走清爽路線，不會厚敷成負擔，敷完肌膚摸起來更柔軟、帶點透亮感。曬後或膚況鬧脾氣時特別好用，不少人會冰在冰箱當急救款。
SKINFOOD 胡蘿蔔鎮靜棉片
以濟州胡蘿蔔萃取為主軸，強調舒緩與補水同步進行。棉片浸滿精華，日常擦拭或局部濕敷都方便，兩頰泛紅時敷一下很有感。質地清爽、不黏膩，乾燥或容易泛紅的肌膚都能安心使用=。
Dr.Althea 345 修護霜
Dr.Althea 345 修護霜結合 3 種修護成分與 4 種植物油脂，鎖定乾燥、泛紅與敏弱問題，重點在強化屏障、提升穩定度。質地滋潤卻不厚重，吸收後不悶不黏。換季、熬夜後或膚況失控時特別派得上用場。
毛孔與角質管理
numbuzin No.3 毛孔柔焦面膜
numbuzin No.3 毛孔柔焦面膜是韓國近年聲量很高的暢銷款，主打平滑膚觸、細緻毛孔。高濃度精華搭配貼合度高的面膜布，敷完後肌膚摸起來更柔軟、視覺上也更乾淨透亮。
FULLY 綠番茄潔膚泥膜
結合洗面與水洗式泥膜雙重用法，搭配 6 種不同細度礦物泥深入吸附黑頭、老廢角質與多餘油脂。綠番茄中的天然番茄鹼著重於毛孔彈力管理，洗後膚觸柔軟不緊繃，毛孔看起來更乾淨清爽。
ilso 溫和舒緩粉刺導出液
濕敷約 15 分鐘後，粉刺會自然浮出，輕輕推除即可。配方加入去油複合成分，溫和軟化粉刺，同時結合酵素與植萃調理油脂循環。質地偏鹼性，有助於溶解堆積角質與黑頭，並搭配舒緩成分減少刺激感。
2026 彩妝熱銷趨勢整理
根據近期銷售榜單觀察，底妝趨勢強調「輕薄持妝」，唇彩則偏向水光質地。
底妝類
JUNG SAEM MOOL 超持久光感裸膚氣墊
主打輕薄貼膚的妝感，上臉呈現細緻柔霧效果，同時兼顧控油表現，並具備 SPF50+／PA+++ 防曬係數。色選共 8 款自然膚調，從偏白到健康膚色都有對應，是許多韓妞日常底妝的固定班底。
HERA 黑金持久無瑕氣墊
曾拿下最佳霧面氣墊第二名，也因為是 Jennie 同款而話題度居高不下。粉體細緻輕盈，上臉呈現乾淨的奶油霧面妝感，同時具備遮瑕力，能修飾毛孔與膚色不均。特別適合油性、混合性與瑕疵肌族群。
CLIO Kill Cover
主打高遮瑕持妝路線，強調三重修飾效果。第一層是毛孔修飾，讓膚觸看起來更平滑；第二層針對斑點、泛紅與色差做加強遮蓋；第三層則修飾肌膚紋理與凹凸感，讓整體底妝更均勻乾淨。
眼妝與眉妝
CLIO 玩色百搭空氣眼影盤
這款 12 色眼影盤粉質細緻服貼，不易結塊或卡紋，顯色度高且暈染自然，霧面色也能當腮紅使用，一盤多用實用度高。
CLIO KILL LASH 睫毛膏
CLIO 新款 KILL LASH Superproof Mascara FINE 主打纖細刷頭設計，刷毛細緻、好控制，能均勻包覆每根睫毛，不易結塊，打造乾淨自然的放大感。
peripera 極細染眉膏
peripera 速型極細染眉膏以 15 度流線刷頭為亮點，刷毛細小好掌握，能精準上色、不易沾到皮膚，打造自然立體的漸層眉感。
唇頰彩
rom&nd 果汁唇釉
rom&nd 果汁唇釉主打清透水光感，上唇輕盈不黏膩，呈現像糖葫蘆外層般的亮澤薄膜，同時保有潤感，不會厚重壓唇。
fwee 唇頰兩用布丁膏
fwee 唇頰兩用布丁膏一次推出 6 大色系、30 種顏色，從日常裸調到活潑亮色都能自由搭配。質地帶點軟霧感，延展性高，輕拍就能暈染出自然水潤的妝效，顯色均勻又不厚重。
HERA 魅惑裸透鏡彩唇釉
主打滑順水潤感，上唇不黏膩，帶出自然透亮光澤，同時兼顧保濕舒適度。其中新色 #200 Georgia 是溫柔橘粉珊瑚調，像熟成水蜜桃般柔和討喜，能自然融合原生唇色，打造乾淨又有存在感的裸唇妝。
OLIVE YOUNG 總榜
OLIVE YOUNG 總榜
TOP1.medicube Booster Pro 美容儀
多種護理模式整合在一支機身內，日常保養需求幾乎一次到位。水光模式強調透亮光澤感；彈力模式針對眼周與法令紋加強緊實；飽滿模式著重臉部輪廓彈性；毛孔模式則提升吸收效率並協助緊緻。
TOP2.medicube PDRN 粉紅胜肽安瓶
主打亮澤與彈力雙重管理，一瓶兼顧提亮膚色與改善膚觸。配方聚焦在提升光感與彈潤度，幫助暗沉肌看起來更勻淨，同時讓膚況呈現緊實透亮感。適合想加強精華步驟、追求水潤光澤肌的人選擇。
TOP3.MEDIHEAL 棉片系列
以 PHA 溫和去角質為主要亮點，能幫助細緻代謝老廢角質，無論日常擦拭或濕敷使用，都能讓肌膚感受到水嫩透亮與舒適涼感。
白色：促進角質代謝
黃色： 提亮膚色並保濕
紫色：深層補水
咖啡色：改善細紋與鬆弛
綠色：安撫痘痘肌
淺藍： 修護敏弱肌
粉色：提升肌膚彈力
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower