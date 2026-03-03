2026-03-03 11:45 女子漾／編輯桑泥
宮澤理惠有多狂？Bottega Veneta 新任品牌大使，5 件事認識日本殿堂級女演員
Bottega Veneta 在 2026 年 2 月宣布日本演員宮澤理惠（Rie Miyazawa）成為新任品牌大使，正式把這位橫跨影視與舞台、氣質獨具的「日本殿堂級女演員」推到全球時尚視野中央。她其實早已與品牌有合作基礎，曾參與 Bottega Veneta 為慶祝 Intrecciato 編織工藝 50 週年推出的《Craft is our Language》企劃，如今升格大使也讓人不意外。 以下五件事帶你一起來認識這位日本殿堂級女演員宮澤理惠！
1｜東京出身，童星/ 模特起家，演藝資歷超過 40 年
宮澤理惠 1973 年出生於東京，小時候以廣告與模特兒受到矚目，之後踏入演戲領域，從 1980 年代一路走到現在，是日本少數能在不同世代維持作品能見度與口碑的演員。
2｜16 歲主演《我們的七日戰爭》爆紅，奠定國民度
她在電影《我們的七日戰爭》登上主流視野，早期就累積了高辨識度與觀眾緣，後續更從偶像光環逐步走向實力派路線。
3｜以《黃昏清兵衛》拿下日本奧斯卡級肯定
若要談「殿堂級」，宮澤理惠最具指標的里程碑之一，是她在《黃昏清兵衛》（The Twilight Samurai）中的演出，並獲得日本電影學院獎（Japan Academy Prize）重要獎項肯定，奠定她在影壇的重量。
4｜演技跨度大：從文藝片到商業片都能收放自如
宮澤理惠不被單一類型綁住，作品橫跨文藝與商業領域，既能演出內斂而高張力的角色，也能在不同題材中保有辨識度，這種「不靠浮誇、靠細節」的表演氣質，也正是她與精品調性最相配的地方。
5｜宮澤理惠代表「不喧嘩的力量」
Bottega Veneta 近年強調工藝與文化敘事，《Craft is our Language》就是以 Intrecciato 編織精神延伸出的品牌語言，而宮澤理惠的氣質同樣屬於「越看越有層次」的類型，不靠大聲量，靠長期累積的作品與品味說話，這也完美說明了她從合作企劃到升格品牌大使的原因。
