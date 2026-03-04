2026-03-04 08:41 女子漾／編輯桑泥
Jennie、Kendall 等超級大咖同框加持！adidas Originals 形象照美到封神：Superstar 再掀熱潮
如果你最近在社群被一組「美到像電影劇照」的 adidas Originals 形象照洗版，沒有看錯！這是 adidas Originals 為 Superstar 2026 推出的全新全球企劃。官方把故事設定在「Hotel Superstar」，由 Samuel L. Jackson 貫穿主線，並找來 Jennie、Kendall Jenner 等人同框，陣容橫跨音樂、運動與街頭文化，等於直接宣告：Superstar 要用更時髦的方式回到主流視線。
盤點超級大咖同框
這波企劃最厲害的地方，是它不只賣鞋，而是把「Superstar」包裝成一種可被模仿的生活風格：可以看到 Jennie 把運動單品穿出冷感氣場、Kendall 用極簡造型放大三條線辨識度；同時還加入新世代球星 Lamine Yamal、音樂人 Baby Keem、歌手 Olivia Dean，以及 James Harden、Tyshawn Jones 等不同圈層代表，讓同一雙鞋在不同語境都成立。
新款 Superstar 差別在哪裡？
新款 Superstar 跟舊款的差別有什麼呢？報導指出，adidas Originals 在 2026 將以「微調而非大改」的方式讓經典更好穿，包括鞋款視覺語言的細節更新，以及同系列服飾也會朝更寬鬆、更有層次的輪廓前進（例如寬鬆版型、帶有不同質感的材質運用），主要目的就是要讓 Superstar 從「經典鞋款」變成「整套造型的中心」。
當一雙鞋能同時被 Jennie 的時髦冷感、Kendall 的美式極簡、運動員的日常機能感共同詮釋，它就不只是復刻，而是一次成功的「重新定義」！2026 這波 Superstar 的回歸，你也被燒到了嗎？
