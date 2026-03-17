2026-03-17 19:14 女子漾／編輯桑泥
2026 早春針織穿搭攻略！春季針織單品穿搭公式，顯瘦不厚重這樣搭
春天換季時，針織衫往往被誤會只是屬於秋冬的單品。在 2026 春季街拍中，針織依然是出鏡率最高的單品之一。不同的是，今年的針織不再厚重，而是強調輕薄材質、層次疊穿和柔和色調，讓整體看起來清爽又有質感。
以下來看小編整理的早春針織穿搭攻略，想要顯瘦不厚重就照著這樣搭！
輕薄針織＋寬褲：最不費力的比例
早春最安全的組合，就是薄針織搭配寬褲。上身選擇輕鬆微 Oversized 的版型，下身利用寬褲拉長比例。
搭配建議
✔ 淡黃針織＋深色牛仔褲
✔ 奶油白針織＋淺灰寬褲
整體乾淨俐落，非常適合通勤、姐妹聚會。
針織背心疊穿：層次感關鍵
想讓造型更時髦，可以試著像 kendall jenner 一樣將針織背心疊穿，內搭白襯衫或簡約素色 T-shirt即可，這種疊穿手法特別適合早春微涼的天氣。
針織＋短裙：青春甜美
如果想讓早春造型更輕盈，可以嘗試針織上衣搭配迷你或及膝短裙。
搭配建議
✔ 選擇薄款針織（可加上疊穿手法）
✔ 搭配長襪＋樂福鞋
這種組合既帶春天氣息，又保有青春甜美感。
針織開衫＋白 T：基本又有型
近年街拍很常見的穿法，是把針織開衫直接當上衣，僅扣第一顆釦子，內搭基本白 T 或小可愛，露出微微的鎖骨線條，比圓領更顯輕盈。
搭配建議
✔ 針織開衫＋淺色系下身
✔ 針織開衫＋緞面長裙
整體造型既慵懶又舒適。
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