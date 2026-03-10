天氣乾冷手就脫皮？揭密手指脫皮8大原因：專家傳授4招日常保養建議

2026-03-10

　

圖說：解析手指脫皮8原因，簡單學會4招預防法

　

手脫皮怎麼辦？一到天氣乾冷，手指就容易出現脫皮、乾裂等不適狀況，讓人相當困擾。除了大家熟知的富貴手，過度清潔、日曬傷害，甚至營養攝取不均衡，也都可能是導致手脫皮的關鍵原因。


《FJ豐傑生醫》研發師朱靜慧將帶你深入解析手脫皮的8大原因，並整理4簡單又有效的預防方法，教你從日常保養著手，避免反覆脫皮。

　

解析手脫皮的8種原因

手部肌膚一旦過於乾燥，皮脂保護膜就容易受損，水分迅速流失，進而出現乾裂、脫皮等狀況。以下將為大家說明手部脫皮的8種常見原因：

　

  • 寒冷、乾燥環境引起
    冬天氣溫乾冷，皮膚中的水分更容易流失；再加上室內開暖氣，空氣濕度降低，會讓皮膚變得更加乾燥，進而出現脫皮情況。

  • 頻繁洗手或長時間碰水
    長時間碰水（尤其是熱水）或頻繁使用肥皂、消毒劑，會洗掉皮膚天然油脂，破壞保護屏障，造成乾燥和脫皮。

  • 使用刺激性清潔劑
    含強力去油成分的清潔劑或肥皂會破壞皮膚油脂，使皮膚失去保護，變乾並容易脫皮。

  • 過度曝曬陽光

    長時間曝曬在陽光下，紫外線會破壞皮膚天然油脂，使水分流失，導致乾燥和脫皮。

  • 皮膚屏障功能受損
    頻繁接觸洗劑或刺激物可能損害皮膚屏障，容易引發皮膚類型的疾病，造成嚴重脫皮。

  • 接觸性皮膚炎引起
    接觸金屬或化學藥劑等過敏原，可能引發皮膚發炎，導致脫皮、紅腫等問題。

  • 黴菌、真菌類感染
    在特定情況下，若手部長期處於潮濕環境，也可能出現皮膚不適。若伴隨持續紅腫或搔癢，建議諮詢醫師評估。

  • 缺乏充足維生素

    在少數情況下，若整體營養攝取不均衡，可能影響皮膚健康狀態。建議維持多元均衡飲食，以支持正常皮膚機能。 

    預防手部脫皮的4大實用技巧

    營養師建議的7種改善方法如下：

    　

    預防方法1.擦含有「神經醯胺」成分的護手霜
    含神經醯胺成分的護手產品，有助維持皮膚保濕與屏障功能，使肌膚維持穩定狀態。

    　

    預防方法2.白天塗防曬乳防紫外線
    外出時可依需求使用適當防曬產品，減少紫外線對肌膚的影響。

    　

    預防方法3.晚上戴棉質手套睡覺
    睡前塗抹護手霜並戴上棉質手套，有助鎖住保濕成分，提升修護效果。

    　

    預防方法4.做家事戴手套防護
    清潔或使用化學物品時，戴手套避免刺激物接觸皮膚，可減少乾燥和脫皮。

    　

    圖說：4招改善手部乾裂，護手小技巧一次學

    　

    手部乾燥脫皮的常見Q&A

    Q1：為什會有富貴手？
    「富貴手」是手指、手掌反覆脫皮、乾燥的常見問題，有時還會紅腫或刺癢。主要原因是皮膚保護力不足，遇到水、清潔劑或乾燥環境就容易脫皮。

    　

    Q2：富貴手會遺傳嗎？

    富貴手本身並不是一種遺傳性疾病，所以不會直接遺傳。

    　

    Q3：富貴手可以擦凡士林嗎？
    可以。凡士林可作為保濕屏障使用，有助減少水分流失，但塗抹請勿過厚，以免手部悶熱不適。

    　

    Q4：手指脫皮可以把皮撕掉嗎？
    不可以。專家提醒脫皮處不要撕皮，避免傷口感染。

    　

    Q5：護手霜多久擦一次？
    建議每次洗手後、感到乾燥或睡前塗抹，每日約2~3次；若手部特別乾燥，增加塗抹次數也可以。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業機構。

    　

    　

    　

    別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

    別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

    2026-02-09 女子漾 / 編輯 Sydney

    鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit 1

    Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit 2

    將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit 3

    經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit 4

    深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit 5

    淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

    穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

    2026-03-01 女子漾／編輯Sydney

    橫條紋元素在時尚裡始終佔有一席之地，它不僅是法式優雅的代名詞，更是衣櫥裡最忠誠的陪伴者，每當季節交替、氣溫陰晴不定時，一件質地精良的條紋上衣總能平衡穿搭的視覺重心，條紋的迷人之處在於其多變的間隔與配色，透過寬窄與深淺的排列組合，它能輕易游走於學院風、中性率性與都會俐落之間。這種不費力的時髦，來自於它對各類單品的高度包容性，無論是厚實的針織還是輕盈的棉質，都能在換季時節為造型注入一抹乾淨而有力的靈魂。

    Outfit 1

    當我們將傳統的黑白條紋換成清新透明的水藍與深色交織，整體的視覺氛圍便多了一分清爽感，這套穿搭利用寬鬆的剪裁與長袖設計，營造出一種不經意的慵懶，下半身選擇帶有分量感的白色闊腿長褲，不僅延續了上衣的清爽色調，更透過紮進褲頭的動作與皮帶點綴，精準地勾勒出腰身比例。這種「上寬下寬」的穿法，關鍵在於一雙俐落的尖頭黑色皮鞋，將整體的休閒感收束成精緻的街頭品味。

    Outfit 2

    條紋上衣在換季時最亮眼的表現莫過於作為「中間層」，選擇一件深灰底色搭配細白條紋的 Polo 領上衣，內搭淺藍色襯衫並刻意露出領片與下襬，能瞬間增加造型的豐富度。這種洋蔥式的疊穿法，不僅應對室內外的溫差，更展現了卓越的配色邏輯，搭配深灰色百褶裙與灰色堆堆襪，再穿上撞色樂福鞋，完美詮釋了極富知性美感的 Preppy Style，這不僅是穿搭，更像是一種對經典學院風的摩登致敬。

    Outfit 3

    條紋也能展現出截然不同的火辣張力，如 Hailey Bieber 所示範的紅黑白粗條紋 Polo 衫。這類色彩對比強烈的單品，天生自帶美式復古的律動感。為了平衡上半身較厚實的視覺感，下半身選擇極短的黑色皮質迷你裙，大方展露雙腿曲線，打破了條紋可能帶來的沉悶，白襪與瑪莉珍鞋的組合則在性感中揉合了一絲純真，這種衝突美學讓條紋上衣不再只是「安全牌」，而是極具辨識度的時髦風格。

    Outfit 4

    這款帶有抽鬚邊緣與長袖設計的條紋上衣，透過異材質的拼接細節，賦予了條紋新的生命力，內搭高領襯衫的細節處理，讓視覺層次更加細膩，下半身搭配焦糖色高腰繫帶長裙，溫潤的色澤中和了冷色調條紋的硬朗，繫帶蝴蝶結則在俐落中點綴了女性柔美。這是一套非常適合都會女性的換季範本，在繁瑣的工作日常中，依舊能保有極高的造型完成度。

    Outfit 5

    在亮眼的藍黑條紋上衣外，罩上一件寬鬆的 V 領白色馬海毛毛衣，讓條紋僅在領口與袖口若隱若現，這種層次的穿法反而更能抓人眼球，搭配復古的黑色燈芯絨寬褲與色彩大膽的針織包包，整個人散發出一種藝術家般的古著氣息，這種穿法打破了條紋必須是主角的框架，將其轉化為增加穿搭細節的關鍵元素，展現出高度的個人風格。

    條紋上衣之所以經典，是因為它從不試圖討好潮流，卻能在每個時代找到最合適的風格，它可以是率性自如的、也可以是嚴謹知性的，甚至能在層次疊加中展現出豐富的趣味性，在這個換季時節，不妨重新檢視衣櫥裡的那件條紋，試著給予它新的穿法，你會發現，這份最不費力的時髦，其實一直都在你身邊。

    迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

    迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

    2026-03-06 女子漾／編輯周意軒

    跑步近年已成為最受歡迎的全民運動之一，而說到高CP值跑步裝備，許多跑者第一個想到的品牌就是來自法國的運動品牌 Decathlon 迪卡儂。不同於許多運動品牌把預算花在明星代言，迪卡儂長年主打「把成本用在產品本身」，從設計、測試到生產都由品牌內部完成，打造出價格親民但性能不俗的運動裝備。

    近年迪卡儂更積極布局跑鞋市場，推出專為跑者打造的 KIPRUN 系列跑鞋，從入門慢跑到速度訓練都有完整產品線。不少內行跑者甚至認為，迪卡儂跑鞋在穩定度、耐用度與價格之間取得了相當好的平衡。如果你正在找一雙高CP值跑鞋，以下這幾款絕對值得列入清單。

    1. KIPCORE PREMIUM：入門跑者最友善的穩定型跑鞋

    對剛開始培養跑步習慣的人來說，一雙穩定又舒適的跑鞋非常重要。KIPCORE PREMIUM 就是迪卡儂專為入門跑者打造的鞋款。KIPCORE 系列隸屬於 KIPRUN 跑鞋架構下，延續過往 KD 系列設計概念，並在足弓支撐與穩定性上進行進一步優化。中底結構加強穩定支撐，可以降低跑步時足部晃動帶來的不適感，對於剛建立跑步習慣的人特別友善。此外，KIPCORE 的產品分級相當清楚，跑者可以依照自己的訓練里程與跑步頻率選擇適合鞋款，不必在大量跑鞋中盲目挑選。整體腳感穩定、價格親民，是許多入門跑者踏入跑步世界的第一雙跑鞋。

    KIPCORE PREMIUM 售價：約 NT$2,499

    2. KIPRIDE MAX：長距離跑者的舒適緩震代表

    如果平時跑量較高，或是習慣長距離訓練，那麼舒適度與緩震能力就會變得非常重要。迪卡儂推出的 KIPRIDE MAX，正是為日常訓練跑者設計的主力鞋款。鞋款採用 360°鞋領包覆設計，搭配 3D 針織鞋舌與品牌 Fitting Sniper 技術，讓腳部在跑動過程中保持貼合但不壓迫的包覆感。中底則搭載 SOFTECH+ 混合泡棉，透過多密度配置有效分散落地衝擊，同時保持穩定回彈。根據品牌測試數據，KIPRIDE MAX 的緩震效果比前一代提升約 34%，對於長時間跑步或長距離訓練來說，可以有效減少腳部負擔。單腳重量約 270 克，在緩震與輕量之間取得平衡，是許多長距離跑者的熱門選擇。

    KIPRIDE MAX 售價：約 NT$3,999

    3. KIPSTROM TEMPO：速度訓練與比賽專用跑鞋

    如果你已經不只是慢跑，而是開始進行節奏跑或配速訓練，那麼更輕量、更具推進力的跑鞋會更適合。KIPSTROM TEMPO 就是迪卡儂為速度型跑者打造的鞋款。中底採用 Fastech+ 泡棉，能在落地瞬間提供明顯的能量回饋，幫助跑者維持流暢步伐。鞋底結構結合 ATPU腳踏層與CMEVA材料，形成類似碳板的推進效果，在速度與靈活度之間取得平衡。整體設計相當輕量，單腳重量僅約 225 克，搭配襪套式無鞋舌設計，提升包覆與透氣度。無論是間歇訓練、節奏跑，甚至是比賽日使用，都能提供不錯的速度感。

    KIPSTROM TEMPO 售價：約 NT$3,499

    為什麼跑者越來越愛迪卡儂？

    許多跑者之所以開始關注迪卡儂跑鞋，除了價格優勢，更重要的是品牌長期堅持的產品策略。不同於大量投入明星代言與行銷，迪卡儂將資源集中在材料研發、結構設計與測試系統，透過完整的設計與生產體系，打造出性能與價格兼具的跑步裝備。也因此，越來越多跑者開始把迪卡儂視為「高CP值跑鞋寶庫」，從入門到進階跑者都能找到適合自己的鞋款。如果你最近正打算開始跑步，或想找一雙價格合理又性能穩定的跑鞋，不妨到迪卡儂實際試穿看看，也許下一雙讓你愛上的跑鞋，就在這裡。

    為什麼香味總是散得特別快？掌握這 4 個「噴香水細節」，質感香氣陪伴一整天

    為什麼香味總是散得特別快？掌握這 4 個「噴香水細節」，質感香氣陪伴一整天

    2026-02-28 女子漾／編輯Sydney

    香氛就像是一件隱形的衣服，它不僅定義了一個人的氣質，更能在不言中傳遞出妳的生活品味，然而，許多女性常面臨同樣的困擾。明明出門前噴灑了昂貴的香水，卻在抵達辦公室或約會現場時，香氣早已消散殆盡，彷彿從未存在過，這並非完全是香水品質的問題，更多時候與妳的噴灑技巧、皮膚狀態及對香味科學的認知息息相關，想要讓那抹心動的氣息從清晨延續到深夜，我們需要從更細膩的角度去理解香氛與身體之間的化學反應。

    圖片來源：Pinterest 1.2
    圖片來源：Pinterest 1.2

    基礎保濕

    很多人忽視了皮膚含水量對香氛續航力的影響。科學研究發現，香分子需要油脂與水分來進行「抓附」，乾性肌膚就像是乾燥的荒漠，會讓香水中的酒精成分迅速揮發，香氣隨之飄散。因此，在噴灑香水前，先為肌膚打底是至關重要的步驟。最有效的方式是在洗澡後、毛孔微張且保水度最高的時刻進行噴灑，或是在噴香水的部位先塗抹一層無香料的乳液或凡士林。這些油脂能形成一道鎖香膜，減緩香氣的揮發速度，讓前、中、後調能隨著時間更平穩地釋放，延長整體層次感的生命週期。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    掌握體溫

    噴灑位置的選擇決定了香氣的傳播效率。我們常聽到的「動脈處」其實極具科學根據，因為脈搏跳動處的皮下血管距離皮膚表面最近，體溫相對較高，熱量能幫助香分子持續而溫暖地擴散。除了大眾熟知的手腕與耳後，妳更該嘗試噴灑在「內彎處」，如手肘內側與膝蓋後方。這些部位在肢體活動時會不斷產生微熱，讓香氣隨著妳的舉手投足自然流瀉。此外，噴灑在腳踝處也是一個進階的技巧，因為香分子會隨熱空氣上升，從下往上的擴散路徑能讓香氣更全方位地包圍身體，營造出一種「自帶體香」的高級感。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    戒掉摩擦手腕的行為

    這可能是最多人習慣、卻也最具破壞性的噴香錯誤。噴完手腕後交疊摩擦，會因為摩擦產生的熱能瞬間破壞香水的分子結構，尤其是最為細緻輕盈的前調，如柑橘、花香等分子會因此提前揮發，導致香水的轉場變得突兀且短促。正確的做法應該是噴灑後讓它自然風乾，或是輕輕將手腕對壓，讓香水在靜止的狀態下與肌膚油脂融合。保留香水分子的完整性，才能確保妳聞到的是調香師精心設計的遞進層次，而非被熱能扭曲後的殘存氣息。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    運用同香調的層次疊加術

    若妳希望香味具備如影隨形的持久力，單靠噴灑香水是不夠的，必須學會「香味層疊法」（Fragrance Layering）。這並非指隨意疊加不同品牌，而是利用同香調的沐浴乳、身體乳、甚至是髮香噴霧來堆疊基礎，這種方式就像是在牆面漆上底漆再上色，能讓香氣更加立體且根基深厚。頭髮是另一個極佳的留香載體，其多孔纖維能鎖住香氣，但由於香水含酒精量高，直接噴灑恐傷髮質，建議將香水噴在梳子上再梳理，或是使用專門的髮香噴霧。這種全身性的層疊策略，能確保即使到了下午，妳依然能散發出淡雅而持久的餘韻。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    迷人的氣息並非來自大劑量的噴灑，而是源於對細節的精準掌控。透過保濕定錨、選對脈搏點、守護分子結構以及巧妙的疊穿，香水將不再只是曇花一現的點綴，而是妳個人標誌的一部分。當妳掌握了這些關於香味的知識，妳便能更自在地穿梭在不同的社交場合，讓每一場擦肩而過，都留下一抹令人回味無窮的質感印象。

    自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

    自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

    2026-02-28 女子漾／編輯Sydney

    在社交距離逐漸縮短的換季時節，雙手往往是傳遞溫度的第一線，我們常說雙手是人的第二張臉，但在細膩的感官互動中，指尖散發出的香氣其實比妝容更能悄無聲息地勾勒出一個人的個性和氣場，所謂的「招桃花」或「好人緣」，往往藏在那些不經意的舉手投足間，當一份滋潤與獨特的氣息隨著遞名片或握手時流轉，留下的印象便不僅僅是視覺上的，更是靈魂深處的記憶。

    圖片來源：kuoca & FRAMA
    圖片來源：kuoca & FRAMA

    ｜FRAMA 護手霜

    來自丹麥的 FRAMA 護手霜「Herbarium 」 完美詮釋了何謂極簡主義下的感官儀式感，這款與韓國創意團隊 BE MY GUEST 聯手打造的作品，彷彿將北歐野生植被的寧靜氣息封存於輕巧的管身中，它的香氣核心由清新的橘子與杜松交織而成，隨後緩緩揉合沉穩的香木與玫瑰花香，創造出一種中性且充滿草本靈魂的層次感。質地輕盈如羽毛，卻富含脂肪酸等天然活性成分，能深層滋養指緣與甲面。對於追求生活品質與自然和諧的人來說，這抹淡雅的草本木質香，能讓對方在接觸你的瞬間，感受到一種如森林漫步般的舒緩與知性。

    圖片來源：FRAMA
    圖片來源：FRAMA

    圖片來源：FRAMA
    圖片來源：FRAMA

    圖片來源：FRAMA
    圖片來源：FRAMA

    ｜monclos COMFORT 護手霜

    若你偏好更具層次感的細膩呵護，monclos COMFORT 護手霜 則是將護膚科學與香氛藝術結合的典範，品牌採用獨特的低溫萃取技術，完整保留了黑櫻桃中的花青素與維生素活性，讓雙手在滋養的同時也能對抗環境帶來的暗沉。乳木果油與甜杏仁油的雙重灌溉，賦予肌膚如天鵝絨般的觸感，擦拭後立即滑動手機也不會留下任何油膩感，其香調從清爽的佛手柑、小荳蔻啟程，轉入茉莉與玫瑰的優雅，最後沉澱於廣藿香、檀香與麝香的溫潤基調中，這種從清亮到溫暖的變化，讓人忍不住想更靠近一點。

    圖片來源：MONCLOS
    圖片來源：MONCLOS

    圖片來源：MONCLOS
    圖片來源：MONCLOS

    ｜ kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜

    來自首爾聖水洞的 kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜，則將保養昇華到了「精緻餐飲」的層次，品牌深受 Fine Dining 哲學啟發，將肌膚保養視為一場全方位的感官饗宴，這款護手霜捕捉了普羅旺斯陽光下熟成野桃的馥郁，並融合了馬鞭草與黑醋栗的酸甜清脆，最後由芳樟木與薄荷收尾，呈現出一種極具生命力的清新感。這種果香並不甜膩，而是充滿了陽光灑落般的健康氣息，對於希望展現活潑、親切且具備精緻品味的人來說，這款護手霜就像是主廚精心調配的餐後甜點，每一次使用都是對感官的溫柔款待。

    圖片來源：kuoca
    圖片來源：kuoca

    圖片來源：kuoca
    圖片來源：kuoca

    圖片來源：kuoca
    圖片來源：kuoca

    ｜SALT & STONE 天然護手霜

    對於追求「貴婦級好命手」的族群而言，來自美國的 SALT & STONE 天然護手霜「檀香岩蘭草」絕對是不可或缺的質感首選。品牌巧妙利用海藻萃取物與多種天然保濕成分，即使是頻繁洗手或暴露在紫外線下的乾燥受損肌膚，也能在塗抹後呈現如絲綢般的細滑感。它的香氣走的是一種高冷而迷人的大自然美學，紫羅蘭葉與豆蔻的冷冽前調，逐步帶出雪松與鳶尾草的高雅，最後由澳大利亞檀香與龍涎香築起深邃的基底。這是一種充滿力量感的氣息，傳遞出獨立且內斂的魅力，讓人感受到你是一個充滿故事且對生活極有主見的人。

    圖片來源：SALT & STONE
    圖片來源：SALT & STONE

    圖片來源：SALT & STONE
    圖片來源：SALT & STONE

    ｜Eyecandle 柔潤滋養護手霜

    最後，若你想留下一種令人驚喜且難忘的獨特記憶，Eyecandle 「Chocolate and Chili 巧克力辣椒」護手霜 展現了無與倫比的創意張力，這款與瑞士百年香氛廠牌 LUZI 合作的限定香氣，打破了常規的甜美想像，將青辣椒與甜橙的辛爽，與巧克力、杏仁及肉桂的濃郁巧妙平衡。它在皮膚上散發出太妃糖與香草的醇厚，卻又帶著廣藿香的泥土芬芳，整體質地柔滑而不膩口，彷彿在指尖建立了一道天然的水分保護膜。這種辛辣與甜美並存的衝突感，最能激起他人的好奇心，讓每一次握手都成為一場記憶深刻的冒險。

    圖片來源：eyecandle
    圖片來源：eyecandle

    圖片來源：eyecandle
    圖片來源：eyecandle

