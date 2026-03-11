法規一次懂！保養品不是藥卻可能影響健康？

近年來保養品市場快速成長，從基礎保濕到高機能成分應用，產品訴求愈來愈接近「醫美等級」。然而，保養品在法規上仍屬於化粧品管理範疇，而非藥品，即便合法上市，也必須在明確規範下使用，才能確保消費者健康與安全。

目前台灣保養品法規以《化粧品衛生安全管理法》為核心，取代過往的《化粧品衛生管理條例》，全面規範化粧品的生產、輸入與販售行為。法規重點不僅在於產品上市後的管理，更強調上市前的安全把關機制。

依規定，所有一般及特殊用途化粧品，皆須在上市前完成食品藥物管理署（TFDA）的產品登錄程序，確保產品資訊可追溯、可查核，避免來路不明產品流入市場。

在現行制度下，業者需履行三項重要義務。首先是產品強制登錄，掌握產品基本資訊；其次為建立產品資訊檔案（PIF），內容須涵蓋成分安全性、製程資料與相關評估，並隨時備查；最後則是製造端需符合GMP優良製造準則，以國際標準確保產品品質與穩定性；這套制度的目的並非提高業者門檻，而是透過完整紀錄與製程管理，降低消費者接觸不安全產品的風險。

根據《化粧品衛生安全管理法》第7條規定，保養品包裝或容器上必須清楚標示品名、用途、用法、保存方法、淨重或容量、全成分名稱（依含量由高至低排列）、批號，以及製造或輸入業者的名稱、地址與聯絡方式。

此外，產品也須標示製造日期與有效期間，進口產品則需註明原產地。即使是小包裝產品，只要面積小於40平方公分，仍至少須標示品名、用途、業者名稱與有效期限，確保消費者基本知情權。

FDA食品藥物管理署指出：勿「聽」信誇大醫療效果的使用心得，化粧品不是藥品，無法治療或預防疾病，常見的不當宣稱，包括「除疤」、「消炎」、「消脂」、「預防皮膚炎」、「修補傷口」、「豐胸」及「瘦身」等，另外，針對「立即見效」或「完全無副作用」等過分誇大詞句亦不能輕信。

值得注意的是，法規明確禁止保養品宣稱任何醫療效能，例如治療、改善疾病或具療效性描述。若業者違反相關規定，依法可處新台幣1萬元至100萬元不等罰鍰，情節重大者甚至可能面臨下架或停業處分。

台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒指出：化粧品法規的核心精神，在於建立安全底線，而非承諾效果。合法上市代表產品符合基本安全與管理規範，但是否適合個人膚質、是否需要長期使用，仍需消費者自行判斷並理性選擇。

健康管理師張恆恩最後分享：理解法規、看懂標示、避免過度疊加使用，才是現代保養中不可忽略的一環。當肌膚出現異常狀況時，仍應尋求專業醫療協助，而非一味加強保養，才能真正守住健康防線。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品使用感受依個人膚質與使用方式而有所不同，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

