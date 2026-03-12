2026-03-12 03:53 潮健康
落髮不只是外觀問題！醫師解析嚴重落髮原因與治療新趨勢
近年來，因落髮問題前來求診的人數明顯增加。無論是長期雄性禿困擾，或是近期突然大量掉髮，都可能對生活與心理造成壓力。落髮不僅影響外觀，也可能與頭皮或毛囊狀況變化相關；本篇由四季皮膚科醫師團隊整理指出，落髮應透過專業診斷釐清原因，再依個人情況規劃治療策略，才能避免延誤治療時機。
掉多少才算異常？如何判斷是否為嚴重落髮？
毛髮有自然生長週期，分為生長期、退化期與休止期。一般成年人每日掉髮約50–100根屬正常代謝。
若出現以下情況，則可能屬於異常落髮：
- 每日掉髮明顯增加
- 髮絲變細、軟塌
- 分線變寬、髮旋明顯
- 洗頭或梳頭時大量掉髮
落髮原因大致可分為：
與體內雄性荷爾蒙及毛囊敏感度相關。
包含油脂分泌過多、頭皮發炎、壓力、營養失衡等因素。
嚴重落髮的治療方式有哪些？
目前臨床常見治療方式包含：
常見為5α還原酶抑制劑，用於穩定雄性禿型掉髮。需長期規律使用並由醫師監測。
常作為臨床治療規劃中的一環。
如PRP高濃度血小板療法、自體生長因子注射等，目的在改善頭皮環境與毛囊活性。
透過特定波長照射頭皮，作為臨床輔助治療方式之一。
適用於毛囊狀況較不理想之區域，透過自體毛囊移植改善外觀。
落髮治療新觀念：從「頭皮環境」開始
頭皮就像土壤，毛髮是植物。若土壤健康失衡，再多養分也難以長出健康頭髮。因此近年治療趨勢強調：
- 調整頭皮環境狀況
- 維持頭皮穩定狀態
- 作為毛囊照護的一部分
治療規劃通常需依據個人落髮類型、年齡、掉髮速度與頭皮狀況綜合評估。
發現掉髮異常，應及早評估
落髮若未及時處理，可能隨時間進展。特別是雄性禿類型，建議及早由醫師評估頭皮與毛囊狀況。若出現異常掉髮或頭皮不適，建議儘早諮詢皮膚科醫師，由專業診斷後再選擇合適治療方式。
免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。
