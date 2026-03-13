曖昧退燒！精油專家分享：氣味如何在情緒調適中扮演輔助角色

2026-03-13

　

在演算法比伴侶更懂你的 2026 年，一場關於「真實性」的反思浪潮正席捲交友圈。觀察近期的社群討論與約會現象，Z 世代已普遍對「模糊不清的訊號」感到疲乏，「拒絕內耗」成為當代情感共識。這反映出，過去被視為戀愛藝術的「欲擒故縱」策略正在失去市場吸引力，取而代之的是強調透明與高效率的「直球戀愛 (Clear-Coding)」。

　

情感不確定性如何影響你的生活品質

當情感處於不確定的模糊地帶時，可能引發壓力感受與情緒波動：

　

  • 影響睡眠：可能讓人感到持續緊繃與難以放鬆，導致難入睡、睡不深，長期下來會讓人感到精疲力竭。

  • 削弱專注力：大腦忙著處理不安的情緒，導致工作時注意力不斷被焦慮佔據，反應變慢、效率也跟著下滑。

  • 情緒低落：可能影響情緒狀態與生活滿意度，讓你變得容易生氣、心情低落，甚至對原本喜歡的事物失去熱情。

　

「直球戀愛」的核心是減少溝通時的「心累」，不停猜測意圖會讓人產生「決策疲勞」，白白耗費大腦能量。與其把精力花在猜忌，不如直接說清楚，將能量留給真正的連結。這並非魯莽，而是保護身心健康的精準互動：

　

  • 明確邀約： 直接發出邀請，減少雙方在暗示與解碼中的心理空轉。

  • 確認期待： 初期就說清楚想要什麼樣的關係，大幅降低不安感。

  • 誠實表達： 無論是表達感受或拒絕，都用誠實守護彼此的心理邊界。

　

直球V.S.傳統 互動對比

　

精油專家親揭：氣味幫我們放下過度思考達成情感捷徑_圖2-禾場行政.jpg">

　

專家觀點：拒絕內耗，就是保護神經系統

試想一下，週五夜晚不再收到令人費解的「在幹嘛？」，而是一則清晰的邀約：「明晚想約你去新開的餐廳，有空嗎？」直球戀愛讓曖昧不再是失眠的猜心遊戲。

　

兩性情感與性教育專家許藍方博士 Dr. Gracie 分析：「曖昧雖然會讓人在戀愛初期感到興奮，但長期的猜測不安反而可能讓人長期處於壓力與疲憊感之中。直球對決的好處是，就算被拒絕，大腦也能明確接收到「確定」的訊號，有助於降低不確定感帶來的心理負擔，讓我們把能量得以留給對的人。」

　

許藍方博士強調，直球戀愛是拿回「自我主權」的練習，當你敢誠實面對自己的慾望，無論是身體或心理，你才會吸引到真正尊重你的人。

　

直球戀愛中的芳療生存指南

直球戀愛有助於減少情緒上的不安感，讓人更專注於溝通本身。在建立直球體質的過程中，香氣能扮演關鍵的心理輔助角色。禾場國際芳療學苑暨台灣香氣資料庫創辦人張元霖指出：氣味常被認為與情緒感受有密切關聯。

　

  • 強化自信：大西洋雪松、岩蘭草，這類精油可作為情緒放鬆時的香氣選擇之一，提供心理支持感，讓人有勇氣誠實表達需求。

  • 挫折修復：若遭遇拒絕，羅馬洋甘菊、純正薰衣草中富含酯類分子，有助於在情緒低落時營造放鬆氛圍。

　

「直球戀愛」不僅是社交趨勢，更是現代人不讓自己太心累，主動保護自己的心態。透過拒絕猜心、清楚表達，我們不僅尊重了他人，更是在資訊氾濫的當代，為自己建立更清晰的情緒界線。誠實，就是最自信的防禦。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

2026-03-06 女子漾／編輯周意軒

跑步近年已成為最受歡迎的全民運動之一，而說到高CP值跑步裝備，許多跑者第一個想到的品牌就是來自法國的運動品牌 Decathlon 迪卡儂。不同於許多運動品牌把預算花在明星代言，迪卡儂長年主打「把成本用在產品本身」，從設計、測試到生產都由品牌內部完成，打造出價格親民但性能不俗的運動裝備。

近年迪卡儂更積極布局跑鞋市場，推出專為跑者打造的 KIPRUN 系列跑鞋，從入門慢跑到速度訓練都有完整產品線。不少內行跑者甚至認為，迪卡儂跑鞋在穩定度、耐用度與價格之間取得了相當好的平衡。如果你正在找一雙高CP值跑鞋，以下這幾款絕對值得列入清單。

1. KIPCORE PREMIUM：入門跑者最友善的穩定型跑鞋

對剛開始培養跑步習慣的人來說，一雙穩定又舒適的跑鞋非常重要。KIPCORE PREMIUM 就是迪卡儂專為入門跑者打造的鞋款。KIPCORE 系列隸屬於 KIPRUN 跑鞋架構下，延續過往 KD 系列設計概念，並在足弓支撐與穩定性上進行進一步優化。中底結構加強穩定支撐，可以降低跑步時足部晃動帶來的不適感，對於剛建立跑步習慣的人特別友善。此外，KIPCORE 的產品分級相當清楚，跑者可以依照自己的訓練里程與跑步頻率選擇適合鞋款，不必在大量跑鞋中盲目挑選。整體腳感穩定、價格親民，是許多入門跑者踏入跑步世界的第一雙跑鞋。

KIPCORE PREMIUM 售價：約 NT$2,499

2. KIPRIDE MAX：長距離跑者的舒適緩震代表

如果平時跑量較高，或是習慣長距離訓練，那麼舒適度與緩震能力就會變得非常重要。迪卡儂推出的 KIPRIDE MAX，正是為日常訓練跑者設計的主力鞋款。鞋款採用 360°鞋領包覆設計，搭配 3D 針織鞋舌與品牌 Fitting Sniper 技術，讓腳部在跑動過程中保持貼合但不壓迫的包覆感。中底則搭載 SOFTECH+ 混合泡棉，透過多密度配置有效分散落地衝擊，同時保持穩定回彈。根據品牌測試數據，KIPRIDE MAX 的緩震效果比前一代提升約 34%，對於長時間跑步或長距離訓練來說，可以有效減少腳部負擔。單腳重量約 270 克，在緩震與輕量之間取得平衡，是許多長距離跑者的熱門選擇。

KIPRIDE MAX 售價：約 NT$3,999

3. KIPSTROM TEMPO：速度訓練與比賽專用跑鞋

如果你已經不只是慢跑，而是開始進行節奏跑或配速訓練，那麼更輕量、更具推進力的跑鞋會更適合。KIPSTROM TEMPO 就是迪卡儂為速度型跑者打造的鞋款。中底採用 Fastech+ 泡棉，能在落地瞬間提供明顯的能量回饋，幫助跑者維持流暢步伐。鞋底結構結合 ATPU腳踏層與CMEVA材料，形成類似碳板的推進效果，在速度與靈活度之間取得平衡。整體設計相當輕量，單腳重量僅約 225 克，搭配襪套式無鞋舌設計，提升包覆與透氣度。無論是間歇訓練、節奏跑，甚至是比賽日使用，都能提供不錯的速度感。

KIPSTROM TEMPO 售價：約 NT$3,499

為什麼跑者越來越愛迪卡儂？

許多跑者之所以開始關注迪卡儂跑鞋，除了價格優勢，更重要的是品牌長期堅持的產品策略。不同於大量投入明星代言與行銷，迪卡儂將資源集中在材料研發、結構設計與測試系統，透過完整的設計與生產體系，打造出性能與價格兼具的跑步裝備。也因此，越來越多跑者開始把迪卡儂視為「高CP值跑鞋寶庫」，從入門到進階跑者都能找到適合自己的鞋款。如果你最近正打算開始跑步，或想找一雙價格合理又性能穩定的跑鞋，不妨到迪卡儂實際試穿看看，也許下一雙讓你愛上的跑鞋，就在這裡。

為什麼香味總是散得特別快？掌握這 4 個「噴香水細節」，質感香氣陪伴一整天

為什麼香味總是散得特別快？掌握這 4 個「噴香水細節」，質感香氣陪伴一整天

2026-02-28 女子漾／編輯Sydney

香氛就像是一件隱形的衣服，它不僅定義了一個人的氣質，更能在不言中傳遞出妳的生活品味，然而，許多女性常面臨同樣的困擾。明明出門前噴灑了昂貴的香水，卻在抵達辦公室或約會現場時，香氣早已消散殆盡，彷彿從未存在過，這並非完全是香水品質的問題，更多時候與妳的噴灑技巧、皮膚狀態及對香味科學的認知息息相關，想要讓那抹心動的氣息從清晨延續到深夜，我們需要從更細膩的角度去理解香氛與身體之間的化學反應。

圖片來源：Pinterest 1.2
圖片來源：Pinterest 1.2

基礎保濕

很多人忽視了皮膚含水量對香氛續航力的影響。科學研究發現，香分子需要油脂與水分來進行「抓附」，乾性肌膚就像是乾燥的荒漠，會讓香水中的酒精成分迅速揮發，香氣隨之飄散。因此，在噴灑香水前，先為肌膚打底是至關重要的步驟。最有效的方式是在洗澡後、毛孔微張且保水度最高的時刻進行噴灑，或是在噴香水的部位先塗抹一層無香料的乳液或凡士林。這些油脂能形成一道鎖香膜，減緩香氣的揮發速度，讓前、中、後調能隨著時間更平穩地釋放，延長整體層次感的生命週期。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

掌握體溫

噴灑位置的選擇決定了香氣的傳播效率。我們常聽到的「動脈處」其實極具科學根據，因為脈搏跳動處的皮下血管距離皮膚表面最近，體溫相對較高，熱量能幫助香分子持續而溫暖地擴散。除了大眾熟知的手腕與耳後，妳更該嘗試噴灑在「內彎處」，如手肘內側與膝蓋後方。這些部位在肢體活動時會不斷產生微熱，讓香氣隨著妳的舉手投足自然流瀉。此外，噴灑在腳踝處也是一個進階的技巧，因為香分子會隨熱空氣上升，從下往上的擴散路徑能讓香氣更全方位地包圍身體，營造出一種「自帶體香」的高級感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

戒掉摩擦手腕的行為

這可能是最多人習慣、卻也最具破壞性的噴香錯誤。噴完手腕後交疊摩擦，會因為摩擦產生的熱能瞬間破壞香水的分子結構，尤其是最為細緻輕盈的前調，如柑橘、花香等分子會因此提前揮發，導致香水的轉場變得突兀且短促。正確的做法應該是噴灑後讓它自然風乾，或是輕輕將手腕對壓，讓香水在靜止的狀態下與肌膚油脂融合。保留香水分子的完整性，才能確保妳聞到的是調香師精心設計的遞進層次，而非被熱能扭曲後的殘存氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

運用同香調的層次疊加術

若妳希望香味具備如影隨形的持久力，單靠噴灑香水是不夠的，必須學會「香味層疊法」（Fragrance Layering）。這並非指隨意疊加不同品牌，而是利用同香調的沐浴乳、身體乳、甚至是髮香噴霧來堆疊基礎，這種方式就像是在牆面漆上底漆再上色，能讓香氣更加立體且根基深厚。頭髮是另一個極佳的留香載體，其多孔纖維能鎖住香氣，但由於香水含酒精量高，直接噴灑恐傷髮質，建議將香水噴在梳子上再梳理，或是使用專門的髮香噴霧。這種全身性的層疊策略，能確保即使到了下午，妳依然能散發出淡雅而持久的餘韻。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

迷人的氣息並非來自大劑量的噴灑，而是源於對細節的精準掌控。透過保濕定錨、選對脈搏點、守護分子結構以及巧妙的疊穿，香水將不再只是曇花一現的點綴，而是妳個人標誌的一部分。當妳掌握了這些關於香味的知識，妳便能更自在地穿梭在不同的社交場合，讓每一場擦肩而過，都留下一抹令人回味無窮的質感印象。

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

2026-03-01 女子漾／編輯Sydney

橫條紋元素在時尚裡始終佔有一席之地，它不僅是法式優雅的代名詞，更是衣櫥裡最忠誠的陪伴者，每當季節交替、氣溫陰晴不定時，一件質地精良的條紋上衣總能平衡穿搭的視覺重心，條紋的迷人之處在於其多變的間隔與配色，透過寬窄與深淺的排列組合，它能輕易游走於學院風、中性率性與都會俐落之間。這種不費力的時髦，來自於它對各類單品的高度包容性，無論是厚實的針織還是輕盈的棉質，都能在換季時節為造型注入一抹乾淨而有力的靈魂。

Outfit 1

當我們將傳統的黑白條紋換成清新透明的水藍與深色交織，整體的視覺氛圍便多了一分清爽感，這套穿搭利用寬鬆的剪裁與長袖設計，營造出一種不經意的慵懶，下半身選擇帶有分量感的白色闊腿長褲，不僅延續了上衣的清爽色調，更透過紮進褲頭的動作與皮帶點綴，精準地勾勒出腰身比例。這種「上寬下寬」的穿法，關鍵在於一雙俐落的尖頭黑色皮鞋，將整體的休閒感收束成精緻的街頭品味。

Outfit 2

條紋上衣在換季時最亮眼的表現莫過於作為「中間層」，選擇一件深灰底色搭配細白條紋的 Polo 領上衣，內搭淺藍色襯衫並刻意露出領片與下襬，能瞬間增加造型的豐富度。這種洋蔥式的疊穿法，不僅應對室內外的溫差，更展現了卓越的配色邏輯，搭配深灰色百褶裙與灰色堆堆襪，再穿上撞色樂福鞋，完美詮釋了極富知性美感的 Preppy Style，這不僅是穿搭，更像是一種對經典學院風的摩登致敬。

Outfit 3

條紋也能展現出截然不同的火辣張力，如 Hailey Bieber 所示範的紅黑白粗條紋 Polo 衫。這類色彩對比強烈的單品，天生自帶美式復古的律動感。為了平衡上半身較厚實的視覺感，下半身選擇極短的黑色皮質迷你裙，大方展露雙腿曲線，打破了條紋可能帶來的沉悶，白襪與瑪莉珍鞋的組合則在性感中揉合了一絲純真，這種衝突美學讓條紋上衣不再只是「安全牌」，而是極具辨識度的時髦風格。

Outfit 4

這款帶有抽鬚邊緣與長袖設計的條紋上衣，透過異材質的拼接細節，賦予了條紋新的生命力，內搭高領襯衫的細節處理，讓視覺層次更加細膩，下半身搭配焦糖色高腰繫帶長裙，溫潤的色澤中和了冷色調條紋的硬朗，繫帶蝴蝶結則在俐落中點綴了女性柔美。這是一套非常適合都會女性的換季範本，在繁瑣的工作日常中，依舊能保有極高的造型完成度。

Outfit 5

在亮眼的藍黑條紋上衣外，罩上一件寬鬆的 V 領白色馬海毛毛衣，讓條紋僅在領口與袖口若隱若現，這種層次的穿法反而更能抓人眼球，搭配復古的黑色燈芯絨寬褲與色彩大膽的針織包包，整個人散發出一種藝術家般的古著氣息，這種穿法打破了條紋必須是主角的框架，將其轉化為增加穿搭細節的關鍵元素，展現出高度的個人風格。

條紋上衣之所以經典，是因為它從不試圖討好潮流，卻能在每個時代找到最合適的風格，它可以是率性自如的、也可以是嚴謹知性的，甚至能在層次疊加中展現出豐富的趣味性，在這個換季時節，不妨重新檢視衣櫥裡的那件條紋，試著給予它新的穿法，你會發現，這份最不費力的時髦，其實一直都在你身邊。

自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

2026-02-28 女子漾／編輯Sydney

在社交距離逐漸縮短的換季時節，雙手往往是傳遞溫度的第一線，我們常說雙手是人的第二張臉，但在細膩的感官互動中，指尖散發出的香氣其實比妝容更能悄無聲息地勾勒出一個人的個性和氣場，所謂的「招桃花」或「好人緣」，往往藏在那些不經意的舉手投足間，當一份滋潤與獨特的氣息隨著遞名片或握手時流轉，留下的印象便不僅僅是視覺上的，更是靈魂深處的記憶。

圖片來源：kuoca & FRAMA
圖片來源：kuoca & FRAMA

｜FRAMA 護手霜

來自丹麥的 FRAMA 護手霜「Herbarium 」 完美詮釋了何謂極簡主義下的感官儀式感，這款與韓國創意團隊 BE MY GUEST 聯手打造的作品，彷彿將北歐野生植被的寧靜氣息封存於輕巧的管身中，它的香氣核心由清新的橘子與杜松交織而成，隨後緩緩揉合沉穩的香木與玫瑰花香，創造出一種中性且充滿草本靈魂的層次感。質地輕盈如羽毛，卻富含脂肪酸等天然活性成分，能深層滋養指緣與甲面。對於追求生活品質與自然和諧的人來說，這抹淡雅的草本木質香，能讓對方在接觸你的瞬間，感受到一種如森林漫步般的舒緩與知性。

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

｜monclos COMFORT 護手霜

若你偏好更具層次感的細膩呵護，monclos COMFORT 護手霜 則是將護膚科學與香氛藝術結合的典範，品牌採用獨特的低溫萃取技術，完整保留了黑櫻桃中的花青素與維生素活性，讓雙手在滋養的同時也能對抗環境帶來的暗沉。乳木果油與甜杏仁油的雙重灌溉，賦予肌膚如天鵝絨般的觸感，擦拭後立即滑動手機也不會留下任何油膩感，其香調從清爽的佛手柑、小荳蔻啟程，轉入茉莉與玫瑰的優雅，最後沉澱於廣藿香、檀香與麝香的溫潤基調中，這種從清亮到溫暖的變化，讓人忍不住想更靠近一點。

圖片來源：MONCLOS
圖片來源：MONCLOS

圖片來源：MONCLOS
圖片來源：MONCLOS

｜ kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜

來自首爾聖水洞的 kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜，則將保養昇華到了「精緻餐飲」的層次，品牌深受 Fine Dining 哲學啟發，將肌膚保養視為一場全方位的感官饗宴，這款護手霜捕捉了普羅旺斯陽光下熟成野桃的馥郁，並融合了馬鞭草與黑醋栗的酸甜清脆，最後由芳樟木與薄荷收尾，呈現出一種極具生命力的清新感。這種果香並不甜膩，而是充滿了陽光灑落般的健康氣息，對於希望展現活潑、親切且具備精緻品味的人來說，這款護手霜就像是主廚精心調配的餐後甜點，每一次使用都是對感官的溫柔款待。

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

｜SALT & STONE 天然護手霜

對於追求「貴婦級好命手」的族群而言，來自美國的 SALT & STONE 天然護手霜「檀香岩蘭草」絕對是不可或缺的質感首選。品牌巧妙利用海藻萃取物與多種天然保濕成分，即使是頻繁洗手或暴露在紫外線下的乾燥受損肌膚，也能在塗抹後呈現如絲綢般的細滑感。它的香氣走的是一種高冷而迷人的大自然美學，紫羅蘭葉與豆蔻的冷冽前調，逐步帶出雪松與鳶尾草的高雅，最後由澳大利亞檀香與龍涎香築起深邃的基底。這是一種充滿力量感的氣息，傳遞出獨立且內斂的魅力，讓人感受到你是一個充滿故事且對生活極有主見的人。

圖片來源：SALT & STONE
圖片來源：SALT & STONE

圖片來源：SALT & STONE
圖片來源：SALT & STONE

｜Eyecandle 柔潤滋養護手霜

最後，若你想留下一種令人驚喜且難忘的獨特記憶，Eyecandle 「Chocolate and Chili 巧克力辣椒」護手霜 展現了無與倫比的創意張力，這款與瑞士百年香氛廠牌 LUZI 合作的限定香氣，打破了常規的甜美想像，將青辣椒與甜橙的辛爽，與巧克力、杏仁及肉桂的濃郁巧妙平衡。它在皮膚上散發出太妃糖與香草的醇厚，卻又帶著廣藿香的泥土芬芳，整體質地柔滑而不膩口，彷彿在指尖建立了一道天然的水分保護膜。這種辛辣與甜美並存的衝突感，最能激起他人的好奇心，讓每一次握手都成為一場記憶深刻的冒險。

圖片來源：eyecandle
圖片來源：eyecandle

圖片來源：eyecandle
圖片來源：eyecandle

2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026-03-09 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

春天不只是換季，也是女孩們重新整理衣櫃與內在美的最佳時機。2026春季，各大內衣品牌紛紛推出全新系列，不論是主打甜美蕾絲的浪漫風格、結合運動機能的時尚設計，或是極簡風格的經典款式，都讓內衣不再只是貼身單品，而是展現女性自信與個性的時尚語言。今年春天，從台灣國民內衣品牌 EASY SHOP、迎來40週年的 思薇爾SWEAR，到國際品牌 Calvin Klein，三大品牌同步推出春季新品，透過不同設計語言詮釋女性的多元魅力。以下整理2026春季最受矚目的內衣新品，無論是日常穿搭、約會造型或運動訓練，都能找到最適合自己的款式。

1. EASY SHOP「Miss Audrey戀戀花開系列」

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮延燒，EASY SHOP宣布與中職啦啦隊人氣女神短今再度合作，推出春季主打系列「Miss Audrey戀戀花開」。系列以春日花朵為靈感，結合細緻蕾絲與輕盈機能設計，打造甜美又舒適的春季內衣提案。此次推出兩種罩杯結構，其中「無鋼圈強力波波杯」採上薄下厚杯型設計，即使無鋼圈也能自然集中托高胸型，搭配3D透氣棉杯提升舒適度；另一款「無感輕薄杯軟鋼圈」則透過三段式軟鋼圈提供溫和支撐，在舒適與集中效果之間取得平衡。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

商品資訊


Miss Audrey戀戀花開 無鋼圈強力波波杯內衣
價格：1080元
尺寸：S–3L

Miss Audrey戀戀花開 無感輕薄杯軟鋼圈內衣
價格：1080元
尺寸：BC70–85、DE70–90

目前系列於 3/9–3/31推出早鳥8折優惠，4月1日起將於EASY SHOP全台門市正式上市。

EASY SHOP「RUN動感美型瑜珈系列」

運動內衣也能穿出時尚曲線，除了浪漫內衣系列，EASY SHOP今年春天也推出結合運動與時尚的 「RUN動感美型瑜珈系列」。整個系列以「運動機能 × 美型剪裁」為設計核心，從BRA TOP、運動內衣到外套與運動褲，完整打造一套運動穿搭。設計特別強調包覆支撐與彈性延展，讓女性在瑜珈、皮拉提斯或日常訓練中都能保持穩定與舒適。此外系列還推出短袖運動上衣、連帽外套、五分褲與九分褲等單品，從內搭到外層完整搭配，讓運動服也能成為日常時尚穿搭的一部分。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2. 思薇爾「撩波 巴黎之春系列」

台灣內衣品牌 思薇爾SWEAR 今年迎來品牌創立40週年，並邀請新生代混血女星 鄭芯恩 擔任品牌代言人，遠赴巴黎拍攝全新形象廣告。2026春夏主打系列 「撩波 巴黎之春」 以法式浪漫為靈感，透過柔和奶油色、雪酪粉與優雅鈷藍色調，打造輕盈且優雅的女性氣質。設計重點在於舒適貼膚的面料與細緻蕾絲剪裁，不強調過度性感，而是透過自然線條與柔軟材質，呈現女性自在、自信的美感。思薇爾表示，品牌40年來始終專注為亞洲女性打造最貼身的內在美，希望透過不同系列設計，展現女性在不同年齡與生活階段的多元魅力。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. Calvin Klein 2026春季內衣

國際品牌 Calvin Klein 2026春季內衣系列則延續品牌經典的極簡主義風格，並邀請泰國人氣女星 鄺玲玲 演繹全新亞洲宣傳活動。本季主打 CK Graphic 無鋼圈內衣，搭配低腰內褲與90年代寬鬆丹寧單品，呈現率性又自信的時尚態度。另一套造型則以 Cherry Blossom三角內衣與比基尼內褲 為核心，搭配花卉圖案與針刺丹寧材質，透過材質與比例混搭，展現柔美與力量並存的女性魅力，CK透過簡約剪裁與舒適布料，讓內衣不只是貼身單品，更是一種生活風格的延伸。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

