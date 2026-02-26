溫柔花香與貼膚麝香回歸！4款春天必收女香，打造剛剛好的存在感。圖片來源：品牌提供

當氣溫慢慢升高、陽光變得柔軟，春天的香氣也悄悄換季。濃烈厚重的東方調暫時退場，取而代之的是更輕盈、更貼近肌膚的花香與麝香。今年春季香氛關鍵字「溫柔」、「貼膚」、「自然存在感」，不張揚，卻讓人忍不住想靠近。

究竟春天的香水該怎麼選？哪些新品值得入手？以下一次整理。

春天的香水怎麼選？掌握3個關鍵方向

1.花香不等於甜膩，重點在「光感」

春天適合選擇明亮卻不厚重的花香，例如茉莉、橙花、白玉蘭、玫瑰等。但挑選時建議避開過於甜膩的糖果感，而是選擇帶有光感、空氣感的花束調，讓花香像晨光一樣自然灑落。

2.貼膚麝香成為春季主流

比起濃烈香氣，春天更流行「第二層肌膚」般的香味。麝香結合木質或白花，能讓香氣低調卻有記憶點，特別適合辦公室或日常通勤。

3.情境決定濃度

白天上班、約會、旅行，使用情境不同，濃度也應該調整。淡香精適合想保留存在感的人；若偏好清新自然，可選擇水基底或較透亮的結構。

春季香氛新品推薦1：DIOR《J’ADORE 花蘊香精》溫柔花香調高光時刻

DIOR J'ADORE花蘊香精。圖片來源：品牌提供

全新《J’ADORE 花蘊香精》由DIOR香氛創意總監Francis Kurkdjian打造，延續J’ADORE經典花束精神，詮釋更飽滿圓潤的「溫柔花香調」。

香氣結構上，以茉莉揉合杏桃般清甜，搭配馬達加斯加依蘭依蘭與玫瑰花蜜香氣，最後以檀香與香草作為柔軟底蘊，整體呈現明亮卻豐盈的花束氣息。

適合情境：適合正式場合、重要約會或需要提升氣場的時刻。這是一款有存在感卻不壓迫的花香，像是穿上一件金色洋裝般自信。

春季香氛新品推薦2：DIOR《J’ADORE 澄淨香氛》水基底白花香日常選擇

DIOR J'ADORE澄淨香氛。圖片來源：品牌提供

《J’ADORE 澄淨香氛》於2026年換上全新輕量玻璃瓶，並以水基底配方打造如雲霧般親膚質地。

香調以格拉斯茉莉、白玉蘭、大馬士革玫瑰、依蘭依蘭與忍冬交織成經典白色花束，整體清新脫俗，適合日常所有場合。

適合情境：通勤上班、春日午茶、旅行隨身使用。尤其沐浴後噴灑，香氣更貼近肌膚，營造乾淨舒服的氛圍。

春季香氛新品推薦3：Narciso Rodriguez《for her 純淨繆思淡香精》現代麝香溫柔版本

Narciso Rodriguez for her 純淨繆思淡香精。圖片來源：品牌提供

Narciso Rodriguez全新《for her 純淨繆思淡香精》，延續品牌標誌性麝香核心，演繹更貼膚、純淨的版本。

香氣前調以純淨香調、卡拉布里亞佛手柑與薑揭開序幕，中段融合茉莉、白花與麝香，基調則為雪松、橡苔、琥珀與香草，構築成柑苔白花香調。

這款香水強調如第二層肌膚般的親密感與存在感，調香師Sonia Constant以純淨與感性並存為創作核心。

適合情境：適合喜歡乾淨麝香、低調卻有識別度的女性。無論是辦公室、約會或獨處時刻，都能展現溫柔卻堅定的氣質。

春季香氛新品推薦4：Perfumer H《SOAP 限定系列》將織物溫度留在氣味裡

Perfumer H SOAP 皂 淡香精。圖片來源：品牌提供

英國小眾香氛品牌 Perfumer H 於2026年攜手 Studio Nicholson 推出《SOAP 限定系列》，以「織物的溫度」為靈感。

此系列透過皂感潔淨氣息，詮釋柔軟布料貼近肌膚的溫柔觸感。香氣主軸圍繞乾淨皂香與細膩木質氣息，營造出如同剛洗淨棉質襯衫般的安心感。

這並非濃烈型香氛，而是一種極簡、內斂、帶著留白美學的存在。

適合情境：極簡風穿搭、春日微風午後、閱讀與獨處時刻。適合喜歡乾淨皂感、低調質感派的使用者。

今年春季香氛趨勢不再追求濃烈張揚，而是回到「剛剛好」的存在感。花香變得更明亮圓潤，麝香更貼膚溫柔。無論妳想要優雅氣場、清新日常，還是帶點個性的乾淨麝香，這4款品牌新品都能為春天的你，添上一抹溫柔香氣。